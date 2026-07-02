Chính phủ duyệt nhân sự Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế

Ngày 2/7, Thủ tướng Lê Minh Hưng ký ban hành Quyết định số 186/QĐ-TTg phê duyệt thành viên Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam. Ảnh: Quochoi.vn.

Quyết định này chính thức có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2755/QĐ-TTg ngày 18/12/2025 của Thủ tướng về việc thành lập Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Đây là bước đi mới nhất trong lộ trình xây dựng và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam, đặt tại 2 thành phố lớn là TP.HCM và Đà Nẵng.

Theo quyết định mới, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng sẽ đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Vị trí Phó chủ tịch Thường trực do Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc đảm nhiệm. Ba Phó chủ tịch Hội đồng điều hành gồm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng.

Bên cạnh đó, Hội đồng còn có 10 Ủy viên là lãnh đạo cấp Thứ trưởng và tương đương thuộc các bộ, ngành liên quan như Quốc phòng, Công an, Tư pháp, Nội vụ, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao, Giáo dục và Đào tạo, cùng lãnh đạo Văn phòng Chính phủ.

Hội đồng điều hành có chức năng chỉ đạo, điều phối thống nhất việc xây dựng, vận hành và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định 323/2025/NĐ-CP của Chính phủ về thành lập trung tâm tài chính quốc tế.

Bên cạnh đó, cơ quan này chịu trách nhiệm chỉ đạo định hướng, xây dựng thể chế, chính sách thống nhất, tập trung, xuyên suốt; bảo đảm tính độc lập, chuyên nghiệp, minh bạch, an toàn, hiệu quả và phù hợp với thông lệ quốc tế trong xây dựng, vận hành và phát triển trung tâm tài chính quốc tế.

Đồng thời, Hội đồng sẽ ban hành chiến lược, lộ trình phát triển dựa trên điều kiện và nhu cầu thực tế của TP.HCM và Đà Nẵng, cũng như cho ý kiến về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi miễn lãnh đạo Cơ quan điều hành tại hai địa phương này.

Trong cơ cấu vận hành, Bộ Tài chính là cơ quan thường trực thực hiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Hội đồng điều hành trong điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam; phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi tình hình hoạt động, chủ động thiết kế, kiến nghị cơ chế chính sách để phát triển sản phẩm mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm; kịp thời đề xuất Hội đồng điều hành xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các khó khăn, vướng mắc, bất cập.