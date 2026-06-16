Thủ tướng giao chốt mô hình điều hành IFC Việt Nam trong tháng 8

Bộ Tài chính được giao nghiên cứu mô hình tổ chức tối ưu cho IFC Việt Nam, báo cáo Thủ tướng trong tháng 8.

VIFC-HCMC có quy mô khoảng 898 ha. Ảnh: Quỳnh Danh.

Văn phòng Chính phủ đã phát thông báo kết luận của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại cuộc họp triển khai hoạt động của Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam ngày 2/6. Theo đó, Thủ tướng đánh giá đây là dự án lớn, có tính chất phức tạp, song các bộ, ngành liên quan cùng TP.HCM và Đà Nẵng đã cơ bản hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng theo kế hoạch.

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhận nhiệm vụ mới

Theo Thủ tướng, Trung tâm Tài chính Quốc tế sẽ được áp dụng nhiều cơ chế đặc thù, vượt trội hơn so với quy định hiện hành nhằm tăng sức cạnh tranh và thu hút nhà đầu tư quốc tế. Tuy nhiên, các chính sách này phải đi kèm hệ thống giám sát và quản lý rủi ro chặt chẽ để bảo đảm an toàn cho nền kinh tế.

Mục tiêu của Việt Nam là xây dựng một trung tâm tài chính có khung pháp lý minh bạch, chính sách đủ hấp dẫn để thu hút dòng vốn quốc tế và nguồn vốn trung, dài hạn cho nền kinh tế, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững nhưng vẫn giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Tại cuộc họp, Thủ tướng giao Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam, trực tiếp chỉ đạo các công việc liên quan. Bộ Tài chính được giao làm cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm tham mưu, điều phối hoạt động, theo dõi vận hành và đề xuất các cơ chế, chính sách mới nhằm phát triển trung tâm.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước (NHNN), TP.HCM, Đà Nẵng và các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao.

Về kiện toàn bộ máy điều hành, Thủ tướng thống nhất với đề xuất của Bộ Tài chính và ý kiến tại cuộc họp về việc không tiếp tục duy trì Ban chỉ đạo Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam. Thay vào đó, các chức năng và nhiệm vụ của Ban chỉ đạo sẽ được chuyển giao cho Hội đồng điều hành. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu phương án kiện toàn Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam, báo cáo Thủ tướng trước ngày 10/6.

Sau khi kiện toàn Hội đồng điều hành, UBND TP.HCM khẩn trương hoàn thiện Quy chế hoạt động, lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan và trình Chủ tịch Hội đồng điều hành ban hành trước ngày 15/6. Đây sẽ là cơ sở để cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng chính thức triển khai hoạt động theo quy định.

Thủ tướng giao Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam. Ảnh: VGP.

Chốt mô hình điều hành trong tháng 8 để báo cáo Chính phủ

Trước mắt, cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng sẽ tiếp tục hoạt động theo quy định hiện hành.

Bộ Tài chính được giao phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu mô hình tổ chức phù hợp nhất, bao gồm phương án thành lập một cơ quan điều hành chung ở cấp trung ương hoặc duy trì hai cơ quan điều hành riêng như hiện nay. Kết quả đánh giá và đề xuất phải được báo cáo Thủ tướng trong tháng 8.

Về phát triển sản phẩm tài chính, Chính phủ định hướng ưu tiên các sản phẩm có khả năng huy động nguồn vốn lớn cho nền kinh tế như trái phiếu Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu hạ tầng, các sản phẩm fintech, tài sản số và sản phẩm gắn với hoạt động thương mại, đầu tư... Nguồn vốn huy động sẽ được ưu tiên cho các dự án hạ tầng trọng điểm như giao thông, cảng biển, sân bay, năng lượng...

Bộ Tài chính và NHNN sẽ xây dựng cơ chế thanh tra, giám sát phù hợp đối với từng loại sản phẩm tài chính, đồng thời nghiên cứu các biện pháp kiểm soát dòng vốn và phòng ngừa rủi ro trong quá trình vận hành Trung tâm Tài chính Quốc tế.

Thủ tướng cũng yêu cầu TP.HCM và Đà Nẵng phối hợp xây dựng chiến lược phát triển dài hạn cho Trung tâm Tài chính Quốc tế theo hướng phân công rõ vai trò của từng địa phương, hỗ trợ lẫn nhau, không cạnh tranh nội bộ, không lãng phí nguồn lực, báo cáo Hội đồng điều hành trong tháng 6.

TP.HCM và Đà Nẵng được giao xây dựng các chính sách thu hút nhân tài, đồng thời nghiên cứu nguồn thu để bảo đảm kinh phí vận hành Trung tâm Tài chính Quốc tế và thực hiện chế độ đãi ngộ cho người lao động.