Phó thủ tướng yêu cầu khẩn trương vận hành Trung tâm Tài chính Quốc tế

Chiều nay (24/4) tại trụ sở Chính phủ, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, TP.HCM, Đà Nẵng về việc triển khai hoạt động của Trung tâm Tài chính Quốc tế (VIFC).

Kết luận cuộc họp, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh chủ trương thành lập VIFC đã được xác định rõ, các điều kiện cơ bản đã chuẩn bị từ trước; hiện nay cần chuyển sang giai đoạn triển khai nhanh, rốt ráo, quyết liệt.

Phó thủ tướng nêu rõ không có lý do để chần chừ, cần khẩn trương đưa hai trung tâm vào vận hành, "có đi thì mới có đến", "làm nhanh nhưng phải chắc chắn, hiệu quả, làm đến đâu chắc đến đó".

Trong quá trình triển khai, yêu cầu đặt ra là kiểm soát chặt chẽ rủi ro, bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống tài chính quốc gia, đồng thời xây dựng môi trường có chất lượng cao, tạo niềm tin để thu hút các định chế tài chính lớn. Việc thu hút nhà đầu tư phải đi vào thực chất.

Các bộ, ngành và hai địa phương khẩn trương hoàn thành các nội dung công việc đã được giao để đảm bảo cho trung tâm tài chính có đủ các điều kiện vận hành hoạt động thông suốt.

Phó thủ tướng giao Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu đề xuất các phương án kiện toàn Ban chỉ đạo, Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả và phát huy cái vai trò chủ động của TP.HCM, TP Đà Nẵng trong phát triển VIFC.

Các cơ quan trung ương tập trung xây dựng cơ chế chính sách quản lý giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được giao và báo cáo Thủ tướng xem xét trong tháng 4.

Về quy chế hoạt động của VIFC, UBND TP.HCM tổng hợp, tiếp thu đầy đủ ý kiến thành viên Hội đồng điều hành, ý kiến thẩm tra của Bộ Tài chính để báo cáo Chủ tịch Hội đồng ký ban hành.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với hai thành phố và các bộ, ngành liên quan rà soát kỹ lưỡng chiến lược phát triển VIFC và chương trình, kế hoạch làm việc của Hội đồng điều hành năm 2026, báo cáo Chủ tịch Hội đồng xem xét ban hành.

Về thành lập cơ quan giám sát của VIFC, UBND TP.HCM khẩn trương phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện và báo cáo Chính phủ trước ngày 15/5.

Phó thủ tướng giao cho Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với UBND TP.HCM, TP Đà Nẵng, các bộ, cơ quan và Ngân hàng Nhà nước đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển VIFC trong đó làm rõ những nhiệm vụ đã hoàn thành, các nhiệm vụ cần tiếp tục thực hiện để thúc đẩy hoạt động của VIFC, báo cáo Thủ tướng trước ngày 10/5.

Trước đó, báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết đến nay, khung pháp lý nền tảng cho VIFC đã cơ bản được hình thành, tạo tiền đề quan trọng để chuyển sang giai đoạn vận hành.

Hiện nay, Quy chế hoạt động của VIFC - văn bản có vai trò trực tiếp điều chỉnh tổ chức và vận hành VIFC - đang được hoàn thiện ở giai đoạn cuối. Việc hoàn thiện Quy chế này sẽ là bước chuyển quan trọng từ thiết kế thể chế sang tổ chức vận hành thực tế.

Đến thời điểm hiện tại, VIFC-HCM đã trao chứng nhận cam kết thành viên cho 15 nhà đầu tư; đang phối hợp với các đối tác chiến lược xây dựng các đề án: Sàn giao dịch hàng hóa tập trung, Trung tâm tài chính hàng hải, Trung tâm tài chính hàng không, Quỹ đầu tư mạo hiểm, Chương trình tài chính xanh, Trung tâm thanh toán chuyển mạch quốc tế, Trung tâm thanh toán bù trừ, mô hình sandbox số hóa tài sản thực...

Trong khi đó, VIFC-DN đã ký kết 20 bản ghi nhớ (MOU) với các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư, đang tiếp tục đàm phán 4 MOU với các tổ chức quốc tế; cấp giấy chứng nhận đăng ký thành viên cho 12 nhà đầu tư, đã trao Giấy chấp thuận quan tâm cho 11 nhà đầu tư và hiện có thêm 9 nhà đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ đăng ký thành viên.