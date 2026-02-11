Nam A Bank xác lập vị thế thành viên chiến lược tại VIFC

Nam A Bank ký kết hợp tác IFC, FiinGroup và GGGI, triển khai sáng kiến chuyển đổi xanh tại VIFC - HCMC, góp phần xây dựng hệ sinh thái tài chính bền vững và hội nhập.

Ngày 11/2, Nam A Bank tổ chức lễ ký kết hợp tác triển khai sáng kiến chuyển đổi xanh trong Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC - HCMC). Theo đó, ngân hàng ký kết thỏa thuận với ba đối tác uy tín, gồm: Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), FiinGroup Vietnam và Tổ chức Sáng kiến Tăng trưởng Xanh Toàn cầu (GGGI).

Nam A Bank tổ chức lễ ký kết hợp tác triển khai sáng kiến chuyển đổi xanh trong VIFC - HCMC.

Tại Việt Nam, hành trình đưa TP.HCM trở thành Trung tâm Tài chính Quốc tế (VIFC) đang nhận được sự thúc đẩy mạnh mẽ từ định chế tài chính tiên phong.

Trong đó, Nam A Bank tạo dấu ấn đậm nét khi xác lập vai trò thành viên chiến lược của VIFC - HCMC. Đồng thời, ngân hàng cụ thể hóa tầm nhìn này bằng việc thiết lập tam giác chiến lược gồm chuẩn mực - hạ tầng - vốn, thông qua việc hợp tác ba đối tác uy tín: Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), Tổ chức Sáng kiến Tăng trưởng Xanh Toàn cầu (GGGI) và FiinGroup Vietnam.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Võ Hoàng Hải, Phó tổng giám đốc Nam A Bank, cho biết: "Với vai trò thành viên chiến lược của VIFC - HCMC, Nam A Bank mong muốn đóng góp nhiều hơn nữa vào sự hình thành cộng đồng tài chính xanh đầu tiên tại VIFC. Đồng hành các ngân hàng, định chế tài chính, tổ chức tư vấn và nhà đầu tư hợp lực thúc đẩy mô hình tài chính tiên phong, lan tỏa chuẩn mực ESG và mở ra sáng kiến mới cho phát triển bền vững. Nam A Bank tự hào là một trong những tổ chức đầu tiên khởi xướng và thúc đẩy nỗ lực này".

Sự kết nối giữa chuẩn mực quốc tế, hạ tầng số và kênh huy động vốn xanh thiết lập nền tảng vận hành đồng bộ cho tài trợ chuỗi cung ứng xanh (G-SCF), hướng đến xây dựng cộng đồng tài chính xanh - một sáng kiến của Nam A Bank nhằm thúc đẩy tài chính bền vững theo chuỗi giá trị.

Nam A Bank và IFC ký kết hợp tác triển khai sáng kiến tài trợ chuỗi cung ứng xanh (G-SCF) theo chuẩn mực quốc tế.

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Nam A Bank và IFC, IFC sẽ hỗ trợ sáng kiến G-SCF của ngân hàng, thông qua gói hỗ trợ kỹ thuật để xây dựng và triển khai giải pháp tài trợ chuỗi cung ứng xanh tại Việt Nam, được thực hiện với sự hỗ trợ của Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO).

Sự tư vấn của IFC giúp Nam A Bank rút ngắn khoảng cách từ giai đoạn thiết kế đến vận hành thương mại G-SCF, đồng thời cân bằng giữa mục tiêu phát triển, quản trị rủi ro và hiệu quả thị trường.

Nam A Bank ký kết thỏa thuận hợp tác cùng FiinGroup, đưa công nghệ thành "xương sống" của hệ sinh thái tài chính bền vững.

Thông qua hợp tác FiinGroup Vietnam, Nam A Bank đưa công nghệ trở thành "xương sống" của hệ sinh thái tài chính bền vững.

Nền tảng số e-platform được thiết lập nhằm hóa giải rào cản về thủ tục và tính minh bạch trong quản trị ESG. Thay vì báo cáo bền vững mang tính thời điểm, hệ thống này cho phép thu thập và đánh giá dữ liệu xanh của doanh nghiệp theo thời gian thực. Từ đó, cơ chế định giá lãi suất theo hiệu suất bền vững được vận hành tự động, biến nỗ lực giảm phát thải của doanh nghiệp thành lợi ích kinh tế trực tiếp và rõ ràng.

Mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện tam giác chiến lược "chuẩn mực - hạ tầng - vốn" là sự đồng hành của GGGI. Thông qua thư ủy nhiệm, Nam A Bank và GGGI tập trung khai thác tiềm năng của thị trường vốn bền vững bằng việc xây dựng Khung Trái phiếu Xanh theo nguyên tắc quốc tế của ICMA.

Nam A Bank và GGGI ký kết hợp tác tập trung khai thác tiềm năng của thị trường vốn bền vững.

Trong bối cảnh nguồn vốn nội địa còn hạn hẹp, việc khơi thông dòng vốn từ nhà đầu tư tác động toàn cầu là bước đi chiến lược giúp giảm chi phí vốn cho dự án xanh. Sự hỗ trợ từ GGGI không dừng lại ở kỹ thuật phát hành, mà còn mở rộng ra việc đào tạo năng lực thị trường, giúp kết nối cung - cầu về vốn xanh hiệu quả và bền vững.

Việc đồng thời kích hoạt ba hoạt động hợp tác khẳng định vị thế của Nam A Bank trong vai trò thành viên chiến lược tại VIFC - HCMC. Thay vì cung cấp giải pháp tài chính riêng lẻ, ngân hàng đang kiến tạo hệ điều hành bền vững, nơi dữ liệu ESG trở thành tài sản và chuẩn mực xanh trở thành lợi thế cạnh tranh.