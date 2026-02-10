Nam A Bank triển khai chuỗi ưu đãi đón Tết Bính Ngọ 2026

Nhân dịp Tết Nguyên đán, Nam A Bank triển khai loạt ưu đãi dành cho khách hàng. Ngân hàng cũng sẵn sàng nguồn lực cho giao dịch ngoài giờ hành chính, đáp ứng nhu cầu tăng cao.

Nam A Bank chính thức triển khai chương trình khuyến mại "Khởi lộc trà xuân, đong đầy hạnh phúc". Đây không chỉ là món quà tri ân gửi tới khách hàng đã tin tưởng đồng hành cùng ngân hàng trong suốt thời gian qua, mà còn là lời chúc thịnh vượng, khởi đầu năm mới tràn đầy may mắn và tài lộc.

Ngay từ những ngày đầu năm, khách hàng cá nhân và doanh nghiệp khi đến giao dịch tại quầy hoặc hệ thống OneBank sẽ được tận hưởng ưu đãi "Lộc An Khang". Với giao dịch như mở hợp đồng tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi, tài khoản thanh toán... hay tham gia chính sách ưu đãi dành cho hộ gia đình "Happy Family", khách hàng sẽ nhận lì xì may mắn lên đến 200.000 đồng.

Đặc biệt, hộp quà tặng cao cấp "Xuân Nhật Trà" trị giá 1,799 triệu đồng được trao tay như lời chúc khởi đầu năm mới hanh thông và ấm áp. Chương trình áp dụng trong thời gian 23-27/2.

Khi giao dịch qua ngân hàng số Open Banking của Nam A Bank, khách hàng có thể hưởng nhiều ưu đãi "Lộc Như Ý". Ngân hàng tặng lì xì trị giá 99.999 đồng cho 500 khách hàng đầu tiên mở mới tài khoản bằng phương thức định danh điện tử qua eKYC thỏa mãn điều kiện.

Đặc biệt, trong mùng 8 Tết (tức ngày 24/2 Dương lịch), 39 khách hàng khi mua tài khoản số đẹp trên Open Banking với giá trị cao nhất sẽ nhận bộ quà tặng "Mã đáo vinh hoa" gồm ngựa gốm Vân Hiên và khăn lụa Như Ý.

Nam A Bank triển khai loạt ưu đãi nhân dịp Tết Bính Ngọ.

Dành riêng cho các tín đồ mua sắm, chương trình "Lộc Vạn Phát" triển khai trong 17-26/2 sẽ hoàn 99.999 đồng cho 90 khách hàng đầu tiên mỗi ngày có giao dịch thẻ tín dụng Nam A Bank hợp lệ từ 1 triệu đồng.

Song song đó, để gia tăng niềm vui tích lũy và may mắn năm mới, ưu đãi "Lộc Phú Quý" áp dụng mức cộng lãi suất tiết kiệm lên đến 0,39%/năm cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp khi gửi tiền trực tuyến hoặc tại quầy trong 7/2-10/3.

Sự kết hợp giữa giải pháp tài chính số hiện đại và nét văn hóa lì xì truyền thống của Nam A Bank sẽ mang đến cho khách hàng mùa Tết Bính Ngọ không chỉ tiện lợi về dịch vụ, mà còn đong đầy niềm vui và may mắn trong năm mới.

Bên cạnh hoạt động khuyến mại, Nam A Bank còn sẵn sàng nguồn lực cho giao dịch xuyên lễ nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính tăng cao trong dịp Tết này. Đặc biệt, hệ thống điểm giao dịch số OneBank với gần 150 điểm trên toàn quốc duy trì hoạt động xuyên suốt 365+. Điều này giúp khách hàng chủ động thực hiện hầu hết tiện ích ngân hàng hiện đại.

Với ngân hàng số Open Banking, tính năng tặng quà giúp khách hàng gửi trao lì xì mọi lúc mọi nơi, đồng thời có thể quét mã QR thanh toán xuyên biên giới tại Lào, Campuchia, Thái Lan cho chuyến du xuân quốc tế. Khách hàng dễ dàng di chuyển muôn nơi với tính năng đặt vé tàu, vé xe, máy bay; tận hưởng những giây phút giải trí bên người thân khi đặt vé xem phim hay thử vận may tỷ phú đầu năm qua tính năng mua vé số Vietlott SMS ngay trên ứng dụng.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình khuyến mại, khách hàng liên hệ 19006679 hoặc xem tại đây.