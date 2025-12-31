Phó thủ tướng: Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM khác biệt

Theo Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn, IFC-HCM tạo sức hút trên thị trường quốc tế khi ra đời trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều khó khăn, cùng hệ thống chính sách đặc thù khác biệt.

Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: BTC.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025, diễn ra chiều 31/12, Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn cho biết Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM (IFC-HCM) đã tạo ra một "cơn sốt" khi thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng quốc tế.

Theo Phó thủ tướng, sức hút này đến từ việc trung tâm được thiết lập trong bối cảnh kinh tế thế giới và nhiều khu vực đang gặp khó khăn, trong khi Việt Nam lại bước vào một kỷ nguyên phát triển mới với tốc độ tăng trưởng cao và nhu cầu lớn về nguồn lực quốc tế.

Chính sách đặc thù khác biệt

Đồng thời, điểm khác biệt cốt lõi của IFC-HCM còn nằm ở hệ thống chính sách. "Việt Nam đã công bố các chính sách đặc thù khác biệt và thậm chí vượt trội so với nhiều trung tâm tài chính quốc tế hiện có trên thế giới", ông nói.

Song song đó, IFC-HCM được thành lập cùng thời điểm TP.HCM tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025, qua đó nhận được nhiều tư vấn, đóng góp từ cộng đồng quốc tế.

Trên thực tế, PGS-TS Nguyễn Hữu Huân, Phó chủ tịch Cơ quan điều hành IFC-HCM cho biết Diễn đàn này đã mang lại những kết quả cụ thể, trực tiếp đóng góp vào quá trình hình thành IFC-HCM.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, nhiều thỏa thuận hợp tác trong và ngoài nước đã được công bố, tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu như tài chính, fintech (công nghệ tài chính), blockchain và công nghệ.

Đồng thời, liên minh "Onchain Economy" cũng được hình thành, quy tụ các tập đoàn tài chính và công nghệ tài chính hàng đầu thế giới vào một liên minh chung.

Thông qua các cuộc tiếp xúc chính thức với 20 tập đoàn tài chính lớn toàn cầu, TP.HCM đã xác định được 10 đối tác sẵn sàng tham gia với vai trò thành viên sáng lập IFC-HCM. Các hợp đồng chính thức dự kiến được ký kết ngay khi trung tâm ra mắt và hoàn thiện quy chế hoạt động.

Tại diễn đàn, các đối tác quốc tế được xác định giữ vai trò "anchor partners" - những điểm neo chiến lược giúp IFC-HCM nhanh chóng hình thành các chuẩn mực vận hành, nền tảng công nghệ và hệ sinh thái ban đầu.

Trong đó, Nasdaq đại diện cho trục hạ tầng thị trường vốn và chuẩn mực vận hành quốc tế; Binance đại diện cho tài chính số và hạ tầng on-chain; TikTok phản ánh vai trò ngày càng lớn của kinh tế số, dữ liệu và năng lực kết nối cộng đồng toàn cầu trong xây dựng thương hiệu và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Còn NYIF giữ vai trò then chốt trong đào tạo, chuẩn hóa năng lực nguồn nhân lực tài chính theo thông lệ quốc tế.

Chuẩn bị Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026

Với những kết quả đạt được, Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề nghị các bộ, ngành và TP.HCM chủ động chuẩn bị cho Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 ngay từ đầu năm nhằm nâng tầm vóc, uy tín và vai trò của Diễn đàn trong bối cảnh hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng.

Công tác chuẩn bị cần được tiến hành theo hướng tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác với WEF, trên tinh thần đối tác chiến lược, do Việt Nam chủ trì, WEF đồng hành lâu dài.

Đồng thời, TP.HCM cần khẩn trương cùng WEF xây dựng nội dung, tham mưu chủ đề, chương trình của diễn đàn năm 2026, trên cơ sở tiếp tục nâng tầm diễn đàn, sớm tham mưu lãnh đạo Chính phủ mời lãnh đạo cấp cao các nước, từng bước hướng tới đồng tổ chức diễn đàn với WEF.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh công việc trọng tâm sau diễn đàn là triển khai Tuyên bố chung giữa UBND TP.HCM và WEF về thúc đẩy sản xuất thông minh và chuyển đổi công nghiệp có trách nhiệm; các hợp tác phục vụ xây dựng IFC-HCM; cùng các dự án về chuyển giao khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển nhân tài và quản trị siêu đô thị.

Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM cho biết trong quý I/2026, thành phố sẽ ban hành kế hoạch triển khai các nội dung hợp tác và cam kết từ diễn đàn. Đồng thời, xác định phối hợp với WEF tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 là nhiệm vụ trọng tâm, qua đó nâng cao chất lượng nội dung, mở rộng kết nối quốc tế và gia tăng vai trò của Diễn đàn như một trục đối ngoại chiến lược, kênh đối thoại chính sách và kêu gọi đầu tư quan trọng trong giai đoạn tới.

Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà. Ảnh: BTC.

Báo cáo tại hội nghị, ông Bùi Trường Duy, Giám đốc HCMC C4IR cho biết Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025 đã thu hút hơn 1.800 đại biểu và gần 100 đoàn khách quốc tế, ghi nhận sự tham gia của 12 lãnh đạo bộ ngành Trung ương và đại diện từ 10 Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 (C4IR), hơn 75 trung tâm khoa học công nghệ toàn cầu.

Tại diễn đàn, 15 phiên thảo luận, sự kiện chuyên sâu đã tập trung làm rõ các nội dung then chốt về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, sản xuất thông minh, tái cấu trúc chuỗi cung ứng, logistics - cảng biển thông minh và chính quyền thông minh đã được diễn ra.

Diễn đàn cũng ghi nhận 21 cuộc tiếp xúc song phương, đa phương và công bố 16 biên bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực tài chính, công nghệ số, AI, bán dẫn, cảng biển và chuyển đổi công nghiệp...