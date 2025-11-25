Thủ tướng tham dự Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025 tại TP.HCM

Chiều 25/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự chương trình đối thoại "CEO 500 - Tea Connect" với chủ đề "TP.HCM hướng đến siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số".

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự đối thoại CEO500 - Tea Connect trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu TP.HCM chiều 25/11. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025 diễn ra từ ngày 25 đến 27/11, tập trung vào chủ đề chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số, do Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 TP.HCM chủ trì, phối hợp tổ chức với các cơ quan thành phố, các bộ, ngành Trung ương và Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF).

Ngay từ chiều nay (25/11), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự chương trình đối thoại "CEO 500 - Tea Connect" với chủ đề "TP.HCM hướng đến siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số". Sau đó, người đứng đầu Chính phủ tiếp lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp quốc tế trong lĩnh vực tài chính.

Ngày mai (26/11), phiên toàn thể của diễn đàn chính thức khai mạc, với phát biểu chào mừng của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Đặc biệt, trong khuôn khổ diễn đàn sẽ diễn ra phiên đối thoại chính sách trực tiếp giữa Thủ tướng với Giám đốc điều hành WEF Stephan Mergenthaler, nhằm định hình các khuôn khổ hợp tác quốc tế mới, phù hợp với kinh tế quốc tế, đồng thời gắn vai trò và trách nhiệm của Việt Nam với cộng đồng quốc tế.

5 thách thức "siêu đô thị" TP.HCM đang đối mặt

Riêng với chương trình "CEO 500 - Tea Connect" chiều nay, TP.HCM kỳ vọng kiến tạo không gian đối thoại cấp cao giữa Chính phủ và thành phố với hơn 500 lãnh đạo doanh nghiệp trong nước và quốc tế, tập trung vào các mô hình hợp tác công - tư, chiến lược đầu tư xanh, đổi mới công nghệ và quản trị đô thị hiện đại.

Đồng thời, sự kiện mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu, tiếp cận các dòng vốn, công nghệ, tri thức và mô hình quản trị tiên tiến, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng hội nhập quốc tế.

Phát biểu mở đầu, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết sau sáp nhập, TP.HCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn rộng mở, khát vọng lớn lao, trở thành đô thị tầm vóc quốc tế, hiện đại, năng động, đáng sống, có sức cạnh tranh toàn cầu. TP.HCM có quy mô dân số hơn 14 triệu người và đóng góp gần 25% GDP của cả nước.

TP.HCM tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế, là trung tâm lớn về thương mại, tài chính, công nghiệp, giáo dục, y tế và giao thương quốc tế, mang theo sứ mệnh tiên phong vì cả nước, cùng cả nước.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhận định tầm vóc đô thị tầm quốc tế không chỉ dựa vào quy mô dân số hay đóng góp kinh tế, mà phải ở chất lượng tăng trưởng, mức độ kết nối, năng lực quản trị, sức cạnh tranh quốc tế, khả năng tạo ra một môi trường sống, làm việc sáng tạo và đẳng cấp.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu tại phiên đối thoại CEO500 chiều 25/11. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Để đạt được tầm vóc quốc tế, thành phố đang tái cấu trúc không gian phát triển, định hình chiến lược phát triển mới dựa trên tư duy đa cực, tích hợp kết nối, định hướng hình thành 3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột.

Trong quá trình đó, TP.HCM đang phải đối mặt với 5 thách thức cần được giải quyết một cách căn cơ và chiến lược. Thứ nhất là áp lực quản trị của một đô thị lớn với quy mô dân số và tốc độ tăng trưởng cao.

Thứ hai là sự thiếu hụt về nguồn lực tài chính, công nghệ, hạ tầng và nhân lực chất lượng cao. Thứ ba, hệ thống logistic và hạ tầng giao thông còn đang trong quá trình hoàn thiện.

Thứ tư, là yêu cầu cấp thiết phải nâng cao chất lượng dịch vụ công, cải thiện thủ tục hành chính và tăng cường quản trị số. Thứ năm, TP.HCM phải cạnh tranh với các trung tâm kinh tế trong khu vực và trên thế giới.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh bên cạnh việc phát huy nội lực, việc mở rộng hợp tác, thu hút chuyên gia, trí thức, doanh nghiệp trong và ngoài nước đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

"Một đô thị tầm quốc tế cần dựa trên mạng lưới đối tác sâu rộng, tri thức toàn cầu và sự kết nối của cộng đồng doanh nghiệp trong kỷ nguyên số", Bí thư Thành ủy nói.

Theo ông, với tinh thần kiên nhẫn lắng nghe, dũng cảm hành động và phản hồi có trách nhiệm, thành phố trân trọng mọi sáng kiến được chia sẻ.

TP.HCM cam kết tiếp thu nghiêm túc để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị, tháo gỡ điểm nghẽn và đồng hành cùng doanh nghiệp để triển khai hiệu quả các sáng kiến được đề xuất tại diễn đàn lần này.

TP.HCM hướng tới quy mô nền kinh tế trên 1.000 tỷ USD

Cũng tại chương trình, TS Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, một lần nữa khẳng định vị thế mới của TP.HCM sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Hiện, GRDP, nguồn thu ngân sách, vốn đầu tư toàn xã hội và số lượng doanh nghiệp công nghệ khởi nghiệp... đều cho thấy sức mạnh kinh tế vượt trội ở TP.HCM.

"Về mục tiêu quy mô kinh tế, hầu hết đô thị Thượng Hải, Tokyo, Seoul đều có quy mô nền kinh tế trên 1.000 tỷ USD . Đây cũng chính là con số mà TP.HCM mới đang hướng tới", TS Vũ nhấn mạnh.

Về địa chính trị và địa không gian, không gian biển của thành phố đã mở rộng đến Bà Rịa - Vũng Tàu (trước chỉ giới hạn ở Cần Giờ), tạo vị thế chiến lược quan trọng gắn với các trục kết nối Đông - Tây và các đối tác kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản.

Nhìn xa hơn, trong giai đoạn 2045-2050, ông kỳ vọng TP.HCM sẽ trở thành đô thị phát triển toàn diện với các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, công nghệ cao và hệ sinh thái đô thị hiện đại, bền vững.