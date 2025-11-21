Con trai cố Tổng thống Mỹ sẽ tham dự Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025

Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 diễn ra ngày 25-27/11 tại TP.HCM có sự tham dự của 45 tập đoàn toàn cầu, trong đó có quỹ của ông Neil Bush, con trai cố Tổng thống Mỹ George H. W. Bush.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn Kinh tế TP.HCM 2024 lần thứ 5. Ảnh: VGP.

Theo Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM (HCMC C4IR), tính đến ngày 20/11, đã có 45 tập đoàn, quỹ đầu tư và doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới xác nhận tham dự Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025.

Đáng chú ý, khối doanh nghiệp Mỹ có Quỹ George H.W. Bush do ông Neil Bush, con trai cố Tổng thống George H. W. Bush dẫn dắt, đã xác nhận tham dự.

Quỹ này là một trong số ít định chế có khả năng tiếp cận trực diện các nhà hoạch định chính sách từ hai trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới là Mỹ và Trung Quốc.

Trước đó, ông Neil Bush từng bày tỏ mong muốn đầu tư tới 5 tỷ USD vào năng lượng sạch tại TP.HCM, bao gồm các dự án điện gió đô thị, hạ tầng lưu trữ năng lượng và tối ưu vận hành lưới điện thông minh, phù hợp với định hướng giảm phát thải của thành phố.

Sun Seven Stars, tập đoàn công nghệ - tài chính - truyền thông do tỷ phú Bruno Wu điều hành, cũng sẽ tham dự để khảo sát hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của TP.HCM.

Tháng 11 vừa qua, tập đoàn này bày tỏ mong muốn hợp tác chiến lược để đưa TP.HCM trở thành trung tâm tài chính - công nghệ - sáng tạo quốc tế, đồng thời đề xuất đầu tư vào công nghệ, giao thông và đô thị thông minh.

Trong khi đó, Diebold Nixdorf, tập đoàn công nghệ tài chính dẫn đầu toàn cầu về ATM, POS và các giải pháp ngân hàng số - cũng xác nhận tham dự. Doanh nghiệp này đã có mặt tại Việt Nam nhiều năm, cung cấp hầu hết dòng máy giao dịch tự động cho các ngân hàng lớn. Hiện Diebold Nixdorf đang tìm kiếm cơ hội hợp tác sâu hơn trong tự động hóa giao dịch, nhất là thanh toán không tiền mặt tại TP.HCM.

Ở nhóm tư vấn chiến lược, Boston Consulting Group (BCG) tiếp tục là một trong những đối tác quan trọng của Diễn đàn. Năm nay, BCG được kỳ vọng mang đến góc nhìn mới về năng suất lao động, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và vai trò của TP.HCM trong chuỗi cung ứng khu vực sau tái cấu trúc hành chính.

Đồng thời, các tập đoàn công nghệ từ Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Trung Quốc như Siemens, Foxconn, Huawei, Nokia, Hikvision cũng xác nhận tham dự...

Đáng chú ý, Tập đoàn Tân Đông Tín (Trung Quốc), đơn vị công nghiệp lớn đang mở rộng sang lĩnh vực xe điện, cũng xác nhận tham dự. Theo thông tin làm việc ban đầu, tập đoàn dự kiến năm 2026 sẽ triển khai dự án lắp ráp và sản xuất xe điện tại TP.HCM, đồng thời xây dựng chuỗi cung ứng linh kiện, vật liệu và logistics phục vụ ngành xe điện.

Đồng thời, diễn đàn cũng có sự góp mặt của Qingtao Energy - một trong những doanh nghiệp công nghệ pin tiên tiến nhất Trung Quốc. Tập đoàn này dẫn đầu thị trường về pin thể rắn 100% (solid-state lithium), hướng tới các ứng dụng lưu trữ năng lượng và xe điện. Qingtao Energy đã bày tỏ mong muốn đầu tư nhà máy, dây chuyền và chuyển giao công nghệ sản xuất pin thể rắn tại TPHCM.

Về phía cơ quan chức năng và tổ chức quốc tế, diễn đàn hiện đã có 6 bộ, ngành quốc tế; 8 địa phương quốc tế; 7 tổ chức quốc tế; 10 đoàn C4IR toàn cầu thuộc mạng lưới Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF); 70 đoàn từ các trung tâm đổi mới sáng tạo và tập đoàn lớn xác nhận tham dự.

Sự hiện diện của các tập đoàn và cơ quan này khẳng định sức hút ngày càng tăng của TP.HCM với vai trò trung tâm thương mại - tài chính - công nghệ khu vực, đồng thời là cơ hội để thành phố kết nối nguồn lực quốc tế và thu hút đầu tư chiến lược.

Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 với chủ đề "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số" sẽ chính thức diễn ra từ ngày 25 đến 27/11 tại TP.HCM. Sự kiện do UBND TP.HCM chỉ đạo, giao HCMC C4IR chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành phố, các bộ, ngành Trung ương và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).

Diễn đàn là không gian chia sẻ tri thức, sáng kiến và giải pháp thực tiễn giữa Chính phủ, các tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp và giới học thuật, nhằm thúc đẩy hợp tác công - tư, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển nền kinh tế thông minh, bền vững, khẳng định vai trò tiên phong của TP.HCM trong hội nhập quốc tế và đổi mới sáng tạo.