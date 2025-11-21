Sát giờ G, tiến độ Trung tâm Tài chính Quốc tế ở TP.HCM ra sao?

TP.HCM đang rà soát quy hoạch, đẩy nhanh chuẩn bị cơ sở vật chất, hạ tầng để xây dựng và phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế tại phường Sài Gòn, Bến Thành và Khu đô thị Thủ Thiêm.

Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM sẽ được hình thành trên toàn bộ phường Sài Gòn và một phần phường Bến Thành, phường An Khánh. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo cập nhật từ Sở Tài chính TP.HCM, thành phố đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính và các bộ ngành liên quan trong quá trình hoàn chỉnh các dự thảo nghị định theo chỉ đạo của Chính phủ, trong đó có nghị định về thành lập Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam.

Trong lúc này, TP.HCM cũng đã có các bước chuẩn bị trên nhiều phương diện về cơ sở vật chất, hạ tầng không gian, hạ tầng số, bộ máy, nguồn nhân lực... để phục vụ cho việc vận hành, đưa Trung tâm Tài chính Quốc tế đi vào hoạt động ngay sau khi nghị định hướng dẫn được Chính phủ ban hành.

Cụ thể, thành phố đã báo cáo Ban chỉ đạo trung ương về vị trí, diện tích, ranh giới Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM, theo đó, thuộc ranh địa giới hành chính phường Sài Gòn, phường Bến Thành, Khu đô thị Thủ Thiêm thuộc phường An Khánh với tổng diện tích khoảng 898 ha.

TP.HCM đang tập trung rà soát công tác quy hoạch, đẩy nhanh công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, hạ tầng để xây dựng và phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế tại khu vực phường Sài Gòn, phường Bến Thành và Khu đô thị Thủ Thiêm, cũng như đầu tư hệ thống mạng Internet tốc độ cao phủ kín khu vực.

Đồng thời, Sở Khoa học và Công nghệ đang xây dựng trang thông tin điện tử Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM.

Cũng theo Sở Tài chính, thành phố đã cử cán bộ tham gia các đoàn công tác của Trung ương và thành phố đi học tập kinh nghiệm về trung tâm tài chính quốc tế ở các nước; tham gia một số khóa đào tạo để chuẩn bị nguồn nhân lực cho việc vận hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam.

Hiện, TP.HCM, Đà Nẵng cùng các bộ ngành đang chờ nghị định thành lập Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam được ban hành để có cơ sở triển khai. Bộ Tài chính đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị định, dự kiến trình Chính phủ ban hành trong tháng này.