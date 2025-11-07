Thủ tướng chốt thời gian vận hành Trung tâm Tài chính Quốc tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện về việc thành lập Trung tâm Tài chính Quốc tế, đẩy mạnh phát triển kinh tế, thu hút đầu tư quốc tế tại Việt Nam.

Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM dự kiến hoạt động từ tháng 11 này. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo công điện mới ban hành, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan: Công an, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Nội vụ, Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND TP.HCM, UBND TP Đà Nẵng để khẩn trương hoàn thiện các nghị định hướng dẫn, bảo đảm đúng kết luận của Bộ Chính trị, Nghị quyết 222/2025/QH15 của Quốc hội, phù hợp thông lệ quốc tế và điều kiện Việt Nam, báo cáo Chính phủ ban hành các nghị định trước ngày 15/11.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu phương án có 1 Ban chỉ đạo thay mặt Chính phủ chỉ đạo phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế, có các thành viên gồm Bộ trưởng Tài chính, Thống đốc NHNN, một số thành viên Chính phủ khác có liên quan, lãnh đạo TP.HCM, TP Đà Nẵng.

Song song đó, có 1 cơ quan điều hành và có 2 chi nhánh ở TP.HCM, TP Đà Nẵng; 1 cơ quan giám sát đưa ra các tiêu chuẩn, giám sát chung để tiết kiệm nguồn lực; 1 cơ quan giải quyết tranh chấp cho cả 2 địa điểm của trung tâm tài chính (bao gồm cả tòa án chuyên biệt và trọng tài quốc tế).

Theo Thủ tướng, Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam sẽ vận hành theo mô hình số hóa, trí tuệ nhân tạo, cạnh tranh cao, công khai, minh bạch để thu hút được nguồn lực cho phát triển. Đồng thời, không có rào cản với các trung tâm tài chính quốc tế khác, không có rào cản vật lý giữa các thành viên với nhau trong trung tâm, bảo đảm sự kết nối, liên thông, đồng bộ, bổ trợ thúc đẩy lẫn nhau để cùng phát triển.

Hoạt động của Trung tâm Tài chính Quốc tế phải bảo đảm gắn kết giữa các thành viên, nhất là các ngành, lĩnh vực về ngân hàng, tài chính và các cơ quan liên quan với nhau.

Thủ tướng yêu cầu xây dựng cơ chế cấp phép và đăng ký linh hoạt, thủ tục hành chính nhanh gọn, cắt bỏ quy trình không cần thiết; tăng hậu kiểm, giảm tiền kiểm, gắn với phân cấp, phân quyền và phân bổ nguồn lực hiệu quả.

Khung pháp lý của trung tâm tài chính phải đạt chuẩn quốc tế, minh bạch, phát huy tính tự chủ của từng địa điểm, tách bạch hoạt động trong nước, ngoài nước, trong và ngoài trung tâm nhưng vẫn hỗ trợ, bổ sung lẫn nhau...

UBND TP.HCM, UBND TP Đà Nẵng phải chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, NHNN và các cơ quan liên quan khẩn trương ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi theo thẩm quyền và tạo lập môi trường làm việc, sinh sống thuận lợi nhất có thể để thu hút các nhà đầu tư quốc tế, đảm bảo điều kiện sinh hoạt, lợi ích về y tế, bảo hiểm, giáo dục, văn hóa, thể thao, hoàn thành trước ngày 20/11.

Bên cạnh đó, lựa chọn các nhân sự chất lượng cao, chuyên nghiệp làm việc trong Trung tâm Tài chính Quốc tế, đan xen giữa chuyên gia trong nước và chuyên gia ngoài nước để tiếp thu tinh hoa, trí tuệ quốc tế vào Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất, cạnh tranh nhất để thu hút chuyên gia đến làm việc.

Các địa phương được giao khẩn trương đề xuất, báo cáo Bộ Tài chính về nhân sự cụ thể trước ngày 20/11 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu UBND TP.HCM và UBND TP Đà Nẵng khẩn trương chuẩn bị cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, điều kiện cần thiết để phấn đấu đưa Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam đi vào hoạt động trong tháng 11, công bố công khai các cơ chế, chính sách ưu đãi, thu hút theo thẩm quyền của từng thành phố, tạo khí thế kêu gọi các nhà đầu tư.