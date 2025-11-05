Động lực tăng trưởng kinh tế bậc nhất của Việt Nam đến 2030

Theo dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội XIV, đến năm 2030, tỷ trọng kinh tế số trong GDP Việt Nam sẽ đạt trên 30%, tỷ lệ đô thị hóa trên 50%.

Không chỉ là đầu tàu kinh tế trong nước, ông Đỗ Thiên Anh Tuấn cho rằng TP.HCM sau sáp nhập hoàn toàn có cơ sở để theo đuổi tham vọng cạnh tranh với các đô thị lớn tại Đông Bắc Á.

