Động lực tăng trưởng kinh tế bậc nhất của Việt Nam đến 2030

  • Thứ tư, 5/11/2025 06:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sở Giao dịch vàng, Trung tâm Tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do... được xác định là những mô hình tăng trưởng mới của kinh tế Việt Nam đến năm 2030, theo dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội XIV.


nen kinh te viet nam anh 1

Hình hài nền kinh tế Việt Nam năm 2030

Theo dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội XIV, đến năm 2030, tỷ trọng kinh tế số trong GDP Việt Nam sẽ đạt trên 30%, tỷ lệ đô thị hóa trên 50%.

09:00 22/10/2025

Chuyên gia Fulbright: TP.HCM có cơ sở để cạnh tranh với Tokyo, Seoul

Không chỉ là đầu tàu kinh tế trong nước, ông Đỗ Thiên Anh Tuấn cho rằng TP.HCM sau sáp nhập hoàn toàn có cơ sở để theo đuổi tham vọng cạnh tranh với các đô thị lớn tại Đông Bắc Á.

17:06 11/7/2025

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

An Viết - Phan Nhật

nền kinh tế việt nam việt nam tăng trưởng kinh tế đại hội đảng văn kiện đại hội góp ý

