Chốt ngày khởi công dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục để khởi công tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vào ngày 19/12.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tích cực thúc đẩy các dự án đường sắt và chuyển giao, phát triển công nghệ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Ngày 23/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt.

Tại đây, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục để khởi công thành phần 1 (đầu tư hạ tầng kết nối các ga và quảng trường ga, sử dụng vốn trong nước) tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vào ngày 19/12 tới.

Sẵn sàng khởi công trong tháng 12

Theo báo cáo tại cuộc họp, các đơn vị đã cơ bản hoàn thành khảo sát, xác định hướng tuyến, quy mô và phương án thiết kế đường vào các ga, quảng trường ga cho dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Đến nay, 25/28 ga trên tuyến đã được thống nhất với địa phương.

Một số phần việc còn lại gồm đàm phán, ký hiệp định vay vốn, đề xuất phát hành trái phiếu Chính phủ để huy động vốn, xây dựng phương án chuyển giao công nghệ, lập đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và bảo đảm cấp điện cho dự án, Thủ tướng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương.

Theo đó, các địa phương có dự án đi qua tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư.

Bộ Xây dựng cần phối hợp với các địa phương liên quan sớm thống nhất phương án tuyến và vị trí 3 ga còn lại gồm Nam Hải Phòng, Yên Thường và Kim Sơn trong tháng 10. Đây là các ga có quy mô lớn, vị trí giao cắt phức tạp.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng khẩn trương phân bổ nguồn vốn cho địa phương để giải ngân, đồng thời các địa phương cần chủ động ứng vốn, không để chậm trễ vì thiếu vốn.

Bộ Xây dựng được giao chuẩn bị đầy đủ điều kiện để khởi công dự án thành phần 1 vào ngày 19/12.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần đẩy nhanh thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng cho dự án trước ngày 25/10. Bộ Tài chính thành lập tổ đàm phán, ký hiệp định khung, hợp đồng vay vốn và chuẩn bị đề xuất phát hành trái phiếu Chính phủ, bảo đảm sẵn sàng nguồn vốn.

Bộ Ngoại giao có trách nhiệm tiếp tục làm việc với phía Trung Quốc để thúc đẩy tiến độ lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 2 (đầu tư xây dựng công trình đường sắt) và các nội dung hợp tác kỹ thuật liên quan.

Thúc đẩy đồng bộ các tuyến đường sắt lớn

Cùng với tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Chính phủ đang triển khai hàng loạt dự án trọng điểm khác như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Hà Nội - Lạng Sơn, Hải Phòng - Móng Cái và các tuyến metro tại Hà Nội, TP.HCM.

Đối với đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng và Bộ Khoa học Công nghệ sớm hoàn thiện, công bố 37 tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) về đường sắt tốc độ cao trong tháng 10, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo. Đồng thời, Bộ Xây dựng cần hoàn thiện báo cáo về hình thức đầu tư, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư và cơ chế đặc thù để trình cấp có thẩm quyền.

Ban Quản lý dự án đường sắt được yêu cầu hoàn tất lựa chọn tư vấn, lập báo cáo nghiên cứu khả thi trong quý I/2026. Các địa phương và EVN đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật theo kế hoạch.

Với các tuyến metro tại Hà Nội và TP.HCM, Thủ tướng chỉ đạo Hà Nội sớm hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Tài chính để huy động vốn ODA, vốn vay ưu đãi cho tuyến số 3 (ga Hà Nội - Hoàng Mai); đồng thời phối hợp với Bộ Quốc phòng thống nhất chủ trương thu hồi đất depot tuyến số 5 (Văn Cao - Hòa Lạc), đẩy nhanh tiến độ các dự án tuyến số 2, tuyến số 3 (Cầu Giấy - ga Hà Nội) và thủ tục điều chỉnh dự án theo mô hình TOD.

TP.HCM được giao hoàn tất điều chỉnh dự án tuyến số 2 (Bến Thành - Tham Lương), phấn đấu khởi công cuối năm nay; đồng thời ưu tiên triển khai tuyến metro kết nối sân bay Long Thành - Tân Sơn Nhất.

Đối với tuyến Hà Nội - Lạng Sơn và Hải Phòng - Móng Cái, Thủ tướng giao các địa phương phối hợp Bộ Xây dựng và chuyên gia sớm xác định hướng tuyến. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam triển khai chuyển giao công nghệ trong nghiên cứu, sản xuất, bảo trì và sửa chữa để bảo đảm tính khả thi, hiệu quả.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát, xử lý dứt điểm các nhiệm vụ còn chậm tiến độ, đồng thời xây dựng đề án cung cấp nguyên vật liệu và khai thác hiệu quả mô hình phát triển đô thị gắn giao thông (TOD).