Chuẩn bị khởi công, khánh thành loạt dự án, công trình vào ngày 19/12

Bộ Xây dựng vừa gửi văn bản đề nghị các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố, các tập đoàn, tổng công ty thuộc Bộ Tài chính rà soát, đăng ký khánh thành, khởi công dự án, công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Xây dựng đề nghị các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc Bộ Tài chính chỉ đạo các cơ quan đơn vị đẩy nhanh thủ tục đầu tư, rà soát tiến độ để lựa chọn các công trình, dự án đủ điều kiện đăng ký khánh thành, khởi công nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2025) và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Danh sách đăng ký các công trình, dự án đủ điều kiện khánh thành, khởi công gửi về Bộ Xây dựng bằng văn bản trước ngày 10/11.

"Các đơn vị hoàn thành các thủ tục theo quy định, bảo đảm đủ điều kiện để tổ chức khánh thành, khởi công các công trình, dự án; Chủ động chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật cần thiết để tổ chức lễ khánh thành, khởi công chung các dự án trên toàn quốc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối các điểm cầu (dự kiến tổ chức vào ngày 19/12) theo chỉ đạo của Thủ tướng", Bộ Xây dựng đề nghị.

Tập trung mọi nguồn lực nhanh chóng đưa các dự án vào khai thác

Trước đó, ngày 4/9, Thủ tướng đã có Công điện số 158 chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, cơ quan thông tấn báo chí về việc chuẩn bị tổ chức Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cụ thể, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu... tập trung tối đa mọi nguồn lực, nỗ lực tăng tốc, bứt phá hơn nữa đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình, kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, người lao động, các đơn vị tư vấn, công nhân trên các công trường phát huy tinh thần "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió", làm việc "3 ca, 4 kíp"... nhanh chóng đưa các dự án vào khai thác, bảo đảm chất lượng.

Các công trình, dự án có kế hoạch khánh thành, khởi công cần được khẩn trương hoàn tất thủ tục pháp lý, hồ sơ nhằm đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định.

Mỗi bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp FDI phấn đấu có ít nhất 2 dự án, công trình đủ điều kiện khánh thành hoặc khởi công.

Bộ Xây dựng - Cơ quan Thường trực chủ trì được giao phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan rà soát danh mục các dự án, công trình để bảo đảm điều kiện tổ chức khánh thành, khởi công, xây dựng chương trình, kịch bản, phương án kết nối trực tuyến đến các điểm cầu; xây dựng báo cáo trung tâm, bài phát biểu của Thủ tướng, báo cáo Thủ tướng trước ngày 5/12.