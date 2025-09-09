TP.HCM thu gần 22.000 tỷ tiền đất ở dự án lấn biển Cần Giờ

Nhờ khoản thu 21.700 tỷ đồng từ dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ, nguồn thu từ đất của TP.HCM 8 tháng qua đạt 39.754 tỷ đồng, gấp gần 4 so với cùng kỳ năm ngoái.

Hiện trạng khu vực xây Khu đô thị lấn biển Cần Giờ hồi tháng 4 năm nay. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tại phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2025, đồng thời đề ra nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 diễn ra chiều 9/9, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM Nguyễn Công Vinh cho biết lũy kế 8 tháng từ đầu năm, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn TP đã đạt 524.234 tỷ đồng , bằng 78,1% dự toán Trung ương giao và tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Đáng chú ý, khoản thu từ tiền sử dụng đất tăng đột biến, đạt 39.754 tỷ đồng , gấp gần 4 so với cùng kỳ năm ngoái.

TP.HCM cho biết nguyên nhân khiến khoản thu này tăng mạnh chủ yếu do phát sinh khoản nộp 21.700 tỷ đồng từ Dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ của Công ty cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ (thuộc Tập đoàn Vingroup).

Dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ (tên thương mại Vinhomes Green Paradise) có quy mô gần 2.900 ha, trong đó diện tích lấn biển hơn 1.357 ha, được Vingroup khởi công ngày 19/4.

Công trình được định hướng phát triển thành khu đô thị du lịch biển đa chức năng, bao gồm du lịch nghỉ dưỡng, tổ chức hội nghị - hội thảo kết hợp nghỉ dưỡng (MICE), đô thị thông minh, dịch vụ công nghệ cao, cùng hệ thống nhà ở và khách sạn hiện đại. Thành phố dự kiến dân số toàn khu đô thị tối đa gần 230.000 người và khả năng đón khoảng 8,9 triệu lượt du khách mỗi năm.

Về nguồn thu từ đất, năm 2025, TP.HCM dự kiến thu hơn 86.000 tỷ đồng từ công tác xác định giá đất cụ thể của 153 dự án. Ngoài Khu đô thị lấn biển Cần Giờ, nhiều dự án được duyệt với nguồn thu lớn như Khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm (chủ đầu tư Lotte) thuộc khu chức năng số 2a, Khu đô thị mới Thủ Thiêm với nguồn thu khoảng 16.190 tỷ đồng ...

Tại cuộc họp hồi đầu tháng 8, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết từ nay đến hết ngày 31/12, có 23 dự án dự kiến trình Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể, trong đó 18 dự án với số thu khoảng 7.956 tỷ đồng và 5 dự án đang xác định giá đất theo Kết luận số 77 của Bộ Chính trị.