Khó khăn lớn nhất của dự án đường Vành đai 3 TP.HCM

Dự án đường Vành đai 3, đoạn qua TP.HCM đã bàn giao mặt bằng đạt gần 100% song lại gặp khó khăn về nguồn vật liệu trong bối cảnh nhiều dự án giao thông trọng điểm cùng thực hiện.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP.HCM cho biết dự án đường Vành đai 3 TPHCM, đoạn qua địa bàn dài hơn 76 km, trong đó đoạn qua Bình Dương (cũ) dài 26 km. Đến nay, các gói thầu xây lắp chính đều đang triển khai thi công, tiến độ còn chậm so với kế hoạch.

Với sự phối hợp tích cực giữa các đơn vị, công tác giải phóng mặt bằng đến nay đã đạt gần 100%. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là khan hiếm vật liệu.

Về nguồn cung vật liệu, nhu cầu cát đắp nền hơn 700.000 m3, đất đắp gần 764.000 m3 và đá xây dựng hơn 846.000 m3. Hiện, các nhà thầu mới đáp ứng được khoảng 50-70% khối lượng cần thiết.

Công trình đường Vành đai 3 TP.HCM đang gặp khó vì thiếu vật liệu.

Nguồn vật liệu từ các tỉnh miền Tây và Campuchia đang được huy động để bù đắp thiếu hụt. Tuy nhiên, tình trạng khan hiếm và biến động giá vật liệu vẫn là thách thức lớn, có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ, trong bối cảnh nhiều dự án giao thông trọng điểm đang đồng loạt triển khai xây dựng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đã đề xuất UBND TP.HCM và các cơ quan liên quan tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục và nguồn vật liệu, sớm bố trí đủ vốn để hoàn thành các hạng mục đúng tiến độ, đặc biệt là trong bối cảnh các mốc thông xe kỹ thuật đã được ấn định cụ thể.

Để tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đã ký công văn truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, yêu cầu tổ vật liệu khẩn trương làm việc với các tỉnh, thành phố khu vực miền Tây và lân cận để mở thêm các mỏ cát, đá. Đồng thời, nâng công suất khai thác các mỏ hiện có để đảm bảo đủ lượng xây dựng đúng tiến độ.

Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND TP.HCM giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông chủ động phối hợp với các nhà thầu tìm thêm nguồn cung cát thay thế. Các nhà thầu cũng được yêu cầu gấp rút ký kết hợp đồng cung cấp đá, đưa vật liệu tập kết về công trường.

Công trình cầu Bình Gởi bắc qua sông Sài Gòn thuộc dự án Vành đai 3 TP.HCM dự kiến thông xe cuối năm nay.

Mới đây, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính về việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tại Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM.

Phó thủ tướng Mai Văn Chính chỉ đạo các địa phương liên quan, bao gồm: TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ nhằm tháo gỡ khó khăn cho dự án.

Phó thủ tướng yêu cầu các địa phương chỉ đạo các nhà thầu tập trung đẩy mạnh thi công, bám sát tiến độ cơ bản hoàn thành trong năm nay. Đặc biệt, các đoạn quan trọng như đoạn 4,6 km từ nút giao Cách Mạng Tháng Tám - cầu Bình Gởi đến đoạn nút giao Tân Vạn thuộc dự án thành phần 5 cần được ưu tiên.

Các đơn vị thi công cần thường xuyên kiểm tra, giám sát và có giải pháp kịp thời để bù lại sản lượng đã chậm, đồng thời dự phòng thời gian trong điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu UBND TP.HCM khẩn trương nghiên cứu phương án đầu tư hoàn chỉnh cho nút giao Tân Vạn, đảm bảo khai thác hiệu quả và đồng bộ theo chỉ đạo của Thủ tướng. Việc hoàn thành toàn bộ các dự án thành phần đúng yêu cầu trước ngày 31/12 là rất quan trọng để đạt được mục tiêu chung của cả nước.

Nút giao Tân Vạn thuộc dự án Vành đai 3 TP.HCM đang được đẩy nhanh tiến độ để kịp về đích theo kế hoạch.

Theo kế hoạch, đường Vành đai 3 TP.HCM sẽ thông xe từng đoạn vào năm 2025 và thông xe toàn tuyến vào tháng 6/2026. Trong đó, nút giao Tân Vạn, cầu Bình Gởi thông xe kỹ thuật vào cuối năm nay.

Mới đây, Chủ tịch UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định thành lập Tổ Công tác theo dõi tiến độ, nguồn cấp vật liệu cho dự án thành phần 1, 5 thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP.HCM. Tổ công tác gồm 18 thành viên, do ông Trần Quang Lâm, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM làm tổ trưởng. Tổ có nhiệm vụ theo dõi, kịp thời nắm bắt đầy đủ các khó khăn, vướng mắc tiến độ, nguồn cấp vật liệu (cát, đá…) của dự án. Từ đó, tham mưu UBND TP.HCM giải quyết theo yêu cầu, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.