Cảnh đối lập ở hai bờ cầu Phước An nối TP.HCM và Đồng Nai

Sau hơn 2 năm thi công, hai trụ chính của cầu Phước An nối khu vực Phú Mỹ ở Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay thuộc TP.HCM, với cảng Phước An ở Nhơn Trạch, Đồng Nai đã dần thành hình, vươn cao hàng trăm mét giữa lòng sông Thị Vải.

Mới đây, Ban Quản lý dự án giao thông khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải, CTCP Xây dựng và Lắp máy Trung Nam (Trungnam E&C) và các đơn vị liên quan đã tổ chức lễ căng bó cáp dây văng đầu tiên của dự án cầu Phước An.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews vào chiều 7/9, hàng trăm công nhân, máy móc được huy động để thi công các trụ cầu trên sông. Trong đó, phần cầu chính đã đạt khối lượng trên 61%.

Hiện, tại gói thầu số 38 - xây lắp cầu dẫn thuộc địa phận phường Phú Mỹ, TP.HCM đã hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng, từ mố M0 đến trụ T9, trụ T21 đến T27. Hơn 160/370 dầm SuperT đã được lắp đặt, bản mặt cầu cũng dần hiện rõ hình hài.

Trong khi đó, phía bờ Đồng Nai, nơi triển khai gói thầu 40 và 41 chỉ mới khởi công cọc khoan nhồi và gia cố nền móng.

Tỷ lệ giá trị xây lắp của hai gói thầu số 40 và 41 đạt mức khiêm tốn lần lượt là 0,45% và 3,5%.

Đến nay, phía phường Phú Mỹ, TP.HCM đã hoàn tất toàn bộ khâu giải phóng mặt bằng. Nhưng ở Đồng Nai, nhà thầu chỉ mới nhận bàn giao 3,82 ha phục vụ cầu chính, 2,91 ha còn lại đang được tỉnh gấp rút hoàn tất thủ tục bồi thường và chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đảm bảo quý III/2025 sẽ bàn giao toàn bộ.

Cầu Phước An là một trong 3 cây cầu có tĩnh không thông thuyền cao nhất Việt Nam với cao độ 55 m, tương đương hai cầu Bình Khánh và Phước Khánh thuộc cao tốc Bến Lức - Long Thành, đảm bảo khả năng thông thuyền cho tàu thủy trọng tải 30.000 tấn chạy phía dưới.

Khi hoàn thành, công trình sẽ kết nối trực tiếp khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải (TP.HCM) với cao tốc Bến Lức - Long Thành (Đồng Nai), qua đó góp phần giảm tải áp lực cho Quốc lộ 51, cũng như rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh miền Tây đến cảng Cái Mép - Thị Vải.

Công trình cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải với tổng chiều dài 4,38 km, trong đó phần cầu dài hơn 3,5 km, còn lại là đường dẫn hai đầu. Tuyến được thiết kế 6 làn xe, gồm 4 làn ôtô và 2 làn hỗn hợp, tốc độ khai thác 70 km/h.

Sau nhiều năm tạm ngưng, dự án cầu Phước Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành đang được dồn toàn lực thi công khẩn trương trở lại, dự kiến hoàn thành sau 15 tháng.

Trong suốt kỳ nghỉ lễ 4 ngày, công trường nút giao An Phú (TP.HCM) vẫn rộn ràng không khí làm việc, từng nhóm công nhân tất bật thi công bù lại khối lượng công việc bị chậm tiến độ.

Sáng 19/8, cầu Rạch Miễu 2 bắc qua sông Tiền, nối tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long đã chính thức được khánh thành và đưa vào khai thác, sớm hơn kế hoạch gần nửa năm.

