Thi công xuyên lễ tại nút giao hiện đại bậc nhất TP.HCM

Nút giao An Phú tại TP Thủ Đức là một trong những dự án giao thông trọng điểm đang triển khai của TP.HCM. Công trình được khởi công vào tháng 12/2022 với tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng .

Theo kế hoạch ban đầu đã được HĐND TP.HCM thông qua, toàn bộ dự án nút giao An Phú sẽ được đưa vào khai thác từ cuối năm nay. Tuy nhiên, theo báo cáo của Ban Quản lý dự án giao thông TP.HCM, công trình đang bị chậm tiến độ và dự kiến hoàn thành đồng bộ vào 30/6/2026.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews vào chiều 2/9, trên công trường vẫn duy trì nhiều nhóm công nhân thi công hạng mục cầu vượt và hầm chui.

Tại khu vực thi công cầu vượt N3 và N4 thuộc gói thầu XL10, nhiều công nhân vẫn miệt mài làm việc liên tục.

Đến nay, cầu N3 đã hoàn thành phần lớn các trụ và mố, đang tập trung thi công móng và chuẩn bị đổ bê tông. Nhánh cầu N4 cũng đã hoàn tất nhiều hạng mục chính, đang triển khai thi công móng và ép cọc.

Đại diện nhà thầu CIENCO8 cho biết trên công trường đang tăng tốc để bù lại tiến độ bị chậm. Dù là ngày lễ, luôn có đến 50 người túc trực, tùy theo yêu cầu công việc mỗi ngày.

Nhà thầu cam kết sẽ tăng cường nhân lực, thiết bị, đặc biệt là làm việc vào ban đêm và các khung giờ thấp điểm để đẩy nhanh công việc.

Trước đó ngày 30/6, hầm chui HC1-01 thuộc dự án trọng điểm xây dựng hoàn chỉnh nút giao An Phú đã được thông xe. Hầm HC1-01 có chiều dài toàn hầm là 455 m, rộng 20 m, bao gồm 4 làn ôtô.

Cách đó khoảng vài trăm mét, gói thầu xây dựng cầu Giồng Ông Tố 2 nay đã hoàn thành hơn 98% khối lượng, đang chờ thi công kẻ vạch đường. Cầu Giồng Ông Tố 2 nối đường Mai Chí Thọ với đường Đồng Văn Cống, có giá trị xây lắp gần 380 tỷ đồng , gồm hai đơn nguyên nằm giữa hai cầu hiện hữu cùng tuyến.

Ban Quản lý dự án giao thông TP.HCM cho biết đang triển khai các giải pháp quyết liệt để rút ngắn tiến độ. Nhà thầu sẽ thi công "3 ca, 4 kíp", làm việc ngày đêm, với 18 mũi thi công và hơn 160 kỹ sư, công nhân. Ban Giao thông cũng đã phạt chậm tiến độ đối với 4 nhà thầu và kiến nghị được chỉ định thầu thay thế.

Ban đặt mục tiêu thông xe nhánh cầu vượt N2 vào ngày 31/12; hầm chui HC1-02 trước Tết Nguyên đán 2026 (17/2/2026). Khi đưa vào khai thác, hai hạng mục này được kỳ vọng kéo giảm khoảng 80% tình trạng ùn tắc tại khu vực nút giao. Các gói thầu tiếp theo gồm nhánh cầu N3, N4, N1.1 và N1.3 sẽ hoàn tất và thông xe trước ngày 30/6/2026, còn nhánh N1.2 phụ thuộc vào tiến độ bàn giao mặt bằng khu đất 22.012 m2, dự kiến chậm hơn so với các hạng mục khác.

Trong khi Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu đưa nút giao An Phú vào khai thác trước ngày 31/12, Ban giao thông báo cáo hoàn thành toàn bộ dự án vào giữa năm 2026.

