Xã hội

Cửa ngõ phía Đông TPHCM ùn ứ ngày đầu kỳ nghỉ 2/9

  • Thứ bảy, 30/8/2025 11:14 (GMT+7)
  • 56 phút trước

Sáng 30/8, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, giao thông tại các tuyến đường cửa ngõ phía Đông TPHCM như Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống, nút giao thông An Phú... ùn ứ kéo dài.

Ket xe Sai Gon TP.HCM anh 1

Đường Mai Chí Thọ (hướng từ trung tâm TPHCM đi cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây) ùn ứ kéo dài trong buổi sáng 30/8. Ảnh: Hữu Huy.

Sáng 30/8, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhiều tuyến đường cửa ngõ phía Đông TPHCM rơi vào tình trạng ùn ứ cục bộ. Trên trục Mai Chí Thọ - nút giao thông An Phú - lối vào đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây dòng phương tiện nối đuôi nhau kéo dài hàng cây số, di chuyển chậm chạp từng chút một.

Ket xe Sai Gon TP.HCM anh 2

Xe ô tô nối đuôi di chuyển chậm trên đường Mai Chí Thọ. Ảnh: Hữu Huy.
Ket xe Sai Gon TP.HCM anh 3

Giao thông ùn ứ ở khu vực nút giao Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống. Ảnh: Hữu Huy.
Ket xe Sai Gon TP.HCM anh 4

Nút giao giữa Mai Chí Thọ với đường Đ1 cũng ken cứng người xe. Ảnh: Hữu Huy.
Ket xe Sai Gon TP.HCM anh 5

Nhiều người điều khiển xe máy "leo vỉa hè" để di chuyển để tránh điểm ùn tắc. Ảnh: Hữu Huy.

Tại nút giao Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống, lượng xe ô tô cá nhân, xe khách, xe container đổ về đông đúc, khiến giao thông thường xuyên rơi vào cảnh “chôn chân”. Hướng từ trung tâm thành phố ra cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, dòng xe nhích từng mét, nhiều tài xế sốt ruột bấm còi inh ỏi.

Ket xe Sai Gon TP.HCM anh 6

Kẹt xe kéo dài trên đường Mai Chí Thọ. Ảnh: Hữu Huy.
Ket xe Sai Gon TP.HCM anh 7

Phương tiện "chôn chân" ở nút giao Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống. Ảnh: Hữu Huy.
Ket xe Sai Gon TP.HCM anh 8

Dòng xe nhích từng chút trên đường Mai Chí Thọ (đoạn qua nút giao với đường Đồng Văn Cống). Ảnh: Hữu Huy.

Anh Trần Quốc Hùng (ngụ phường Xuân Hòa, TPHCM), cùng gia đình đi Phan Thiết du lịch, chia sẻ: “Tôi xuất phát từ 6h30 sáng để tránh kẹt xe, nhưng khi đến khu vực Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống vẫn mất gần nửa tiếng mới qua được một đoạn ngắn. Cứ nghĩ đi sớm sẽ thông thoáng, nhưng xem ra ai cũng chọn đi sớm nên càng kẹt”.

Ket xe Sai Gon TP.HCM anh 9Ket xe Sai Gon TP.HCM anh 10

Ùn ứ cục bộ tại khu vực nút giao thông An Phú - đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành. Ảnh: Hữu Huy.
Ket xe Sai Gon TP.HCM anh 11Ket xe Sai Gon TP.HCM anh 12

Phương tiện xếp hàng dài để di chuyển qua nút giao thông An Phú vào sáng sớm 30/8. Ảnh: Hữu Huy.
Ket xe Sai Gon TP.HCM anh 13

Lực lượng chức năng túc trực ở lối vào cao tốc TPHCM - Long Thành. Ảnh: Hữu Huy.
Ket xe Sai Gon TP.HCM anh 14

Ùn ứ giao thông ở khu vực đường dẫn vào cao rồi TPHCM - Long Thành. Ảnh: Hữu Huy.

Không chỉ ô tô, xe máy của người dân về quê cũng chen chúc trên đường. Dọc tuyến Mai Chí Thọ, nhiều đoạn gần như “đứng bánh”, người đi xe máy tỏ ra mệt mỏi, liên tục dừng nghỉ bên lề.

Chị Nguyễn Thị Thanh Thảo (quê Đồng Nai) cho biết: “Gia đình tôi tranh thủ về quê từ sáng sớm để kịp ăn trưa cùng ông bà, nhưng đi từ trung tâm ra đến cao tốc cũng mất gấp đôi thời gian so với ngày thường. Ùn tắc làm việc đi lại vất vả, nhất là với trẻ nhỏ.”

Theo ghi nhận, đến hơn 8h30 sáng, tình trạng ùn ứ ở một số điểm cửa ngõ phía Đông vẫn chưa được cải thiện đáng kể, trong khi lượng phương tiện tiếp tục đổ về khiến giao thông càng thêm áp lực.

