Xe tải mắc kẹt 3 ngày ở điểm ngập úng tại Hà Nội

Ghi nhận trong chiều 29/8, tại khu vực cầu Ngà - nơi giáp ranh Miêu Nha (xã Xuân Phương, Hà Nội ), một số khu vực vẫn mênh mông nước ngập.

Dù đã hai ngày sau trận mưa lớn kéo dài từ ngày 25 đến ngày 27/8, khu vực này vẫn rơi vào cảnh ngập sâu.

Nhiều hộ dân chật vật với cảnh lội nước đi làm, đi học. Nhiều xe máy cố vượt đoạn nước sâu, dẫn tới chết máy.

Nhiều phương tiện giao thông chết máy khiến các thợ sửa chữa xe máy, ôtô làm việc không ngừng nghỉ.

Một thợ sửa chữa ở chân cầu Ngà cho biết đã sửa liên tiếp 3 chiếc xe trong chiều 29/8, nhiều chiếc nhẹ chỉ bị nước tràn vào ống xả, những chiếc nặng hơn nước đã chui ngược đến động cơ, gây hư hại đáng kể.

Tại đường rẽ nối từ Đại lộ Thăng Long vào Phố Miêu Nha, mực nước vẫn cao quá nửa bánh xe ôtô. Nhiều tài xế cố gắng đi qua khu vực nước ngập sâu, tuy nhiên vẫn bị chết máy và hư hỏng.

"Khoảng 16h, tôi đi qua đường này, nghĩ rằng mưa lớn đã hết từ mấy ngày trước nên chắc đường cũng không quá ngập và cố gắng lao qua, ai ngờ nước ngập tới khoang động cơ. Giờ tôi đang chờ đợi xe cứu hộ tới kéo xe đi", anh Nguyễn Đức Tuyên (44 tuổi, xã Thanh Oai) nói.

Anh Nguyễn Văn Sỹ (ở giữa, 41 tuổi, xã Xuân Phương) cùng đồng nghiệp mang xe đầu kéo tới hỗ trợ các tài xế kéo xe ra khỏi khu vực ngập.

"Chiếc xe tải của bạn tôi bị kẹt tại đây từ ngày 27/8, lúc đó nước ngập cao quá nên không thể kéo xe hay nổ máy để đưa ra ngoài nên đành bỏ xe lại. Hôm nay, nước đã rút bớt nên chúng tôi mang quyết định kéo xe ra khỏi khu vực ngập", anh Sỹ nói.

Khoang động cơ chìm trong nước của chiếc xe buýt bị kẹt trên đường ngập.

Chiếc ôtô điện bị chết máy tại đường rẽ nối từ Đại lộ Thăng Long vào phố Miêu Nha, chủ xe mở cửa kính và để lại xe chờ cứu hộ.

Khoảng 16h30 ngày 29/8, một chiếc xe khách cố rồ ga để vượt qua điểm ngập.

Ngay sau đó, do nước ngập quá sâu tràn vào khoang động cơ nên chiếc xe bị chết máy, toàn bộ hành khách trên chuyến xe bị mắc kẹt tại điểm ngập.

Không lâu sau đó, anh Nguyễn Văn Sỹ và đồng nghiệp đã sử dụng chiếc xe đầu kéo để hỗ trợ đưa chiếc xe khách ra khỏi điểm ngập

Một tài xế dắt chiếc xe máy ra khỏi cung đường ngập, mực nước vượt quá bánh xe. "Tôi đang rồ ga thì chiếc xe khựng lại rồi chết máy, lại mất tiền để sửa chữa rồi", người này nói.

Hà Nội dứt mưa được hai ngày, song đường Võ Chí Công trong sáng 29/8 vẫn còn nhiều vị trí ngập úng, gây khó khăn cho các phương tiện di chuyển.

Trận mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 5 khiến hàng loạt tuyến đường tại trung tâm Hà Nội ngập sâu, nhiều ôtô hư hỏng nằm giữa biển nước.

Ảnh hưởng của bão số 5 Kajiki, từ đêm 25/8 đến sáng nay, Hà Nội hứng chịu mưa lớn kéo dài, khiến nhiều tuyến đường bị úng ngập, giao thông đi lại khó khăn, hàng loạt phương tiện bị chết máy giữa đường.

