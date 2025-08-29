Hơn 230.000 người đổ bộ Trung tâm Triển lãm Việt Nam ngày khai mạc

Các du khách trẻ, đặc biệt là trẻ nhỏ thích thú khi đến các gian hàng công nghệ. Được trò chuyện với robot hình người của VinMotion tại gian triển lãm của Tập đoàn Vingroup, các em nhỏ không khỏi phấn khích. Một số du khách nước ngoài liên tục thốt lên “Amazing!” khi được tận mắt thấy sức mạnh sáng tạo của người Việt Nam. Trong ngày đầu tiên khai mạc, Vingroup đã đón hơn 50.000 khách đến gian triển lãm tại khu H3 - Khởi nghiệp kiến quốc, cho thấy sự quan tâm đặc biệt của người dân đến tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam.