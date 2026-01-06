Venezuela nắm giữ lượng Bitcoin khổng lồ?

Theo dữ liệu công khai, Venezuela hiện chỉ nắm giữ 240 Bitcoin, tuy nhiên nhiều nguồn tin lại cho rằng nước này sở hữu hơn 600.000 Bitcoin, tức chiếm 3% lượng tiền số toàn cầu.

Venezuela được cho đang nắm giữ hơn 600.000 Bitcoin, chiếm 3% toàn cầu. Ảnh: Information Age.

Theo dữ liệu trên CoinGecko, Venezuela nắm giữ 240 Bitcoin từ cuối năm 2022 đến nay. Ở thời điểm cuối 2022, Bitcoin chỉ giao dịch dưới vùng giá 20.000 USD nhưng nay đã tăng lên 93.000 USD . Như vậy, khối tiền số này hiện có giá hơn 22,3 triệu USD , tức tăng hơn 450% so với thời điểm ban đầu.

Tuy nhiên, Whale Hunting - chuyên trang điều tra do nhóm phóng viên lâu năm của Wall Street Journal thành lập - dẫn nguồn tin trong giới tiền số cho rằng trong nhiều năm, Tổng thống Nicolás Maduro đã chuyển hàng tỷ USD doanh thu dầu mỏ, dự trữ vàng và tài sản nhà nước sang tiền mã hóa.

Chỉ riêng trong năm 2018, Venezuela đã xuất khẩu 73,2 tấn vàng, tương đương khoảng 2,7 tỷ USD . Nếu chỉ một phần trong số này được chuyển đổi sang Bitcoin khi giá dao động trong khoảng 3.000- 10.000 USD và được nắm giữ cho đến đỉnh năm 2021 ở mức 69.000 USD , mức sinh lời sẽ rất khổng lồ.

Đáng chú ý, kho Bitcoin bị nghi ngờ từ lâu của Venezuela càng trở thành tâm điểm từ khi Tổng thống Nicolás Maduro bị bắt giữ vào ngày 3/1, theo Binance.

Các báo cáo cho thấy Venezuela có thể đã xây dựng một "kho dự trữ ngầm" gồm 600.000-660.000 Bitcoin, với giá trị ước tính 60- 67 tỷ USD . Nếu nhận định này đúng, Venezuela sẽ trở thành một trong những quốc gia nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới.

Quốc gia Nam Mỹ cũng hoàn toàn có thể sánh ngang các “ông lớn” Bitcoin như BlackRock và MicroStrategy.

Trong giai đoạn 2018-2020, Venezuela được cho là đã xuất khẩu nhiều tấn vàng từ Vành đai Khai khoáng Orinoco, chuyển đổi khoảng 2 tỷ USD doanh thu từ vàng sang Bitcoin ở mức giá trung bình 5.000 USD /BTC. Riêng lượng này hiện có giá trị khoảng 36 tỷ USD , đặt nền móng cho kho dự trữ crypto bí mật của quốc gia.

Sau khi đồng tiền số quốc gia Petro sụp đổ, chính quyền ông Maduro yêu cầu công ty dầu khí quốc doanh PDVSA thanh toán xuất khẩu dầu thô bằng Tether (USDT) trong giai đoạn 2023-2025. Các stablecoin này sau đó được chuyển đổi sang Bitcoin nhằm giảm rủi ro bị phong tỏa tài khoản và hạn chế phụ thuộc vào đồng USD.

Ngoài ra, Bitcoin thu được từ các mỏ khai thác bị tịch thu trong nước cũng đóng góp thêm vào tổng lượng nắm giữ. Tổng cộng, Venezuela được ước tính đã tích lũy hơn 600.000 BTC, tương đương khoảng 3% nguồn cung Bitcoin đang lưu hành.

Nhiều chuyên gia trong giới tiền số cho rằng kho Bitcoin của Venezuela có ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường toàn cầu. Mọi quyết định ở thời điểm này có thể "khóa chặt" nguồn cung trong 5-10 năm, tạo tâm lý tích cực cho nhà đầu tư Bitcoin và các tổ chức nắm giữ lớn như MicroStrategy.

Mặt khác, kho Bitcoin của Venezuela cũng phản ánh mức độ chấp nhận crypto ấn tượng trong nước. Do lạm phát cao, các lệnh trừng phạt của Mỹ và sự sụp đổ của đồng bolívar, người dân ngày càng sử dụng Bitcoin và stablecoin trong việc thanh toán.

Đến cuối năm 2025, tối đa 10% giao dịch mua sắm tại siêu thị ở Venezuela được thanh toán bằng tiền mã hóa, gần 40% giao dịch P2P cũng sử dụng tài sản số, đồng thời kiều hối bằng stablecoin chiếm gần 10% tổng dòng tiền vào quốc gia. Theo Chainalysis, Venezuela xếp thứ 17 toàn cầu trong Chỉ số Chấp nhận Crypto.

Sau tin tức Mỹ bắt Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, giá Bitcoin đã tăng 3 phiên liên tiếp. Đồng tiền số lớn nhất thế giới có lúc lên sát 95.000 USD /BTC và hiện giao dịch quanh vùng 94.000 USD , tức tăng hơn 7% so với giá đóng cửa cuối năm 2025.