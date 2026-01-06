Giá dầu thế giới tăng mạnh sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela

Giá dầu Brent Biển Bắc tăng 1,01 USD (1,66%), chốt phiên ở mức 61,76 USD/thùng do tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước những biến động tiềm tàng về nguồn cung từ Venezuela.

Một tàu chở dầu neo tại Zulia, Venezuela ngày 23/12/2025. Ảnh: THX/TTXVN.

Thị trường dầu mỏ thế giới đã tăng khoảng 1 USD /thùng trong phiên ngày 5/1 do tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước những biến động tiềm tàng về nguồn cung từ Venezuela, quốc gia sở hữu trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, sau sự kiện Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro.

Cụ thể, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 1,01 USD (1,66%), chốt phiên ở mức 61,76 USD /thùng. Dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ cũng tăng 1 USD (1,74%), lên mức 58,32 USD /thùng. Cả hai loại dầu chủ chốt này đều phục hồi mạnh mẽ hơn 1 USD vào cuối phiên sáng sau những diễn biến trồi sụt thất thường đầu giờ.

Giới quan sát cho rằng thị trường đang phản ứng trước thông tin Mỹ sẽ nắm quyền kiểm soát quốc gia thành viên Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) này, trong bối cảnh các lệnh cấm vận xuất khẩu dầu của Mỹ đối với Venezuela vẫn đang còn hiệu lực.

Các chuyên gia phân tích tại Aegis Hedging nhận định ẩn số lớn nhất đối với thị trường dầu mỏ hiện nay là các động thái của Mỹ sẽ thay đổi dòng chảy năng lượng từ Venezuela như thế nào.

Theo 4 nguồn tin lãnh đạo trong ngành năng lượng, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã không tham vấn các tập đoàn dầu khí lớn như Exxon Mobil, ConocoPhillips hay Chevron trước và sau chiến dịch bắt giữ ông Maduro. Tuy nhiên, các cuộc họp giữa chính phủ và doanh nghiệp dự kiến diễn ra vào cuối tuần này.

Bên cạnh vấn đề Venezuela, thị trường năng lượng còn chịu áp lực từ các căng thẳng địa chính trị rộng lớn hơn. Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã để ngỏ khả năng can thiệp quân sự vào Colombia và Mexico nếu các quốc gia này không ngăn chặn dòng chảy ma túy bất hợp pháp.

Ngoài ra, giới đầu tư cũng đang theo dõi sát sao phản ứng của Iran trước lời đe dọa can thiệp của ông Trump đối với các cuộc biểu tình tại quốc gia thành viên OPEC này. Ông Simon Lack, Giám đốc danh mục đầu tư của Quỹ Cơ sở hạ tầng Năng lượng Catalyst, nhận định rủi ro địa chính trị đang gia tăng.