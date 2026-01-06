Ông Trump sắp gặp các 'trùm' dầu khí Mỹ

Ông Trump kỳ vọng đưa các công ty dầu khí hàng đầu nước Mỹ trở lại Venezuela sau vụ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro.

Ông Trump lên kế hoạch làm việc với các công ty dầu khí Mỹ để thúc đẩy sản lượng dầu của Venezuela. Ảnh: Reuters.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang lên kế hoạch gặp gỡ lãnh đạo các công ty dầu khí Mỹ vào cuối tuần này để thảo luận về việc thúc đẩy sản lượng dầu của Venezuela sau khi ông Nicolas Maduro và vợ bị bắt giữ, theo nguồn thạo tin của Reuters.

Đây được xem là bước then chốt đối với tham vọng của chính quyền ông Trump trong việc đưa các "ông lớn" dầu khí Mỹ quay trở lại Venezuela, gần hai thập kỷ sau khi chính phủ nước này tiếp quản các hoạt động năng lượng do doanh nghiệp Mỹ dẫn dắt.

Tuy nhiên, cho đến nay, 3 công ty dầu khí lớn nhất của Mỹ, bao gồm Exxon Mobil, ConocoPhillips và Chevron vẫn chưa có bất kỳ cuộc trao đổi nào với chính quyền, theo Reuters. Thông tin này trái ngược với tuyên bố của ông Trump hồi cuối tuần qua, rằng ông đã họp với tất cả công ty dầu khí Mỹ.

"Không có ai trong 3 công ty đó đã trao đổi với Nhà Trắng về việc hoạt động tại Venezuela, cả trước hay sau khi ông Maduro bị bắt giữ và cho đến hiện tại", một nguồn tin cho biết.

Các cuộc họp sắp tới sẽ đóng vai trò quan trọng đối với mục tiêu của Mỹ nhằm tăng sản lượng và xuất khẩu dầu thô của Venezuela, quốc gia sở hữu trữ lượng dầu lớn nhất thế giới và có loại dầu phù hợp với các nhà máy lọc dầu chuyên biệt của Mỹ. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, để đạt được mục tiêu này, nền kinh tế số 1 thế giới sẽ cần nhiều năm và hàng tỷ USD đầu tư.

Hiện, chưa rõ những lãnh đạo nào sẽ tham dự các cuộc họp sắp tới, cũng như việc các công ty dầu khí sẽ tham gia riêng lẻ hay theo hình thức tập thể. Nhà Trắng không đưa ra bình luận về các cuộc họp trên, nhưng cho biết ngành dầu khí Mỹ đã sẵn sàng tiến vào Venezuela.

Người phát ngôn Nhà Trắng Taylor Rogers khẳng định tất cả công ty dầu khí của Mỹ đều sẵn sàng và mong muốn đầu tư lớn vào Venezuela để tái thiết cơ sở hạ tầng dầu mỏ.

Một lãnh đạo trong ngành dầu khí cho hay các công ty sẽ dè dặt khi thảo luận về khả năng hoạt động tại Venezuela trong các cuộc họp tập thể với Nhà Trắng, do các lo ngại về luật chống độc quyền vốn hạn chế việc trao đổi chung giữa các đối thủ cạnh tranh về kế hoạch đầu tư, thời điểm và mức sản lượng.

Trước đó, ông Trump nói với NBC News rằng Mỹ có thể trợ cấp cho các công ty dầu khí để giúp họ tái thiết hạ tầng năng lượng của Venezuela.

Chỉ vài giờ sau khi ông Maduro bị bắt, Tổng thống Donald Trump cho biết ông kỳ vọng các công ty dầu khí lớn nhất của Mỹ sẽ chi hàng tỷ USD để thúc đẩy sản lượng dầu của Venezuela, sau khi sản lượng nước này giảm xuống chỉ còn khoảng 1/3 so với mức đỉnh trong 2 thập kỷ qua do thiếu đầu tư và các biện pháp cứng rắn từ Mỹ.

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích trong ngành, những kế hoạch này sẽ bị cản trở bởi sự thiếu hụt cơ sở hạ tầng, cùng với những bất định sâu sắc về tương lai chính trị, khung pháp lý và chính sách dài hạn của Mỹ đối với Venezuela.

Chevron hiện là công ty dầu khí lớn duy nhất của Mỹ còn đang hoạt động tại các mỏ dầu của Venezuela. Còn Exxon và ConocoPhillips từng có lịch sử hoạt động lâu dài tại quốc gia này trước khi các dự án của họ bị quốc hữu hóa dưới thời cựu Tổng thống Venezuela Hugo Chavez.

ConocoPhillips đang theo đuổi các yêu cầu bồi thường trị giá hàng tỷ USD liên quan đến việc 3 dự án dầu khí tại Venezuela bị tiếp quản dưới thời ông Chavez. Exxon cũng từng tham gia các vụ kiện trọng tài kéo dài với Venezuela sau khi rút khỏi nước này vào năm 2007.

Trong khi đó, Chevron, công ty đang xuất khẩu khoảng 150.000 thùng dầu/ngày từ Venezuela sang khu vực Bờ Vịnh Mỹ, những năm gần đây đã phải thận trọng xoay xở với chính quyền ông Trump để duy trì sự hiện diện tại quốc gia này.

Hiện, giới đầu tư tỏ ra lạc quan, đặt cược rằng động thái của Washington nhắm vào ban lãnh đạo Venezuela sẽ mở đường cho các doanh nghiệp Mỹ tiếp cận trữ lượng dầu của nước này. Tuy nhiên, theo ông Trump, lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ đối với Venezuela hiện vẫn được duy trì đầy đủ.

Trước các thông tin trên, chỉ số năng lượng của S&P 500 đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 3/2025, với cổ phiếu Exxon Mobil tăng 2,2% và Chevron bật tăng 5,1%.