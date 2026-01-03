Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Các hãng hàng không Việt Nam không có đường bay qua Venezuela

  • Thứ bảy, 3/1/2026 17:59 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Hiện các hãng hàng không Việt Nam không có đường bay nào qua không phận Venezuela trước bối cảnh Mỹ đang tiến hành các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Venezuela.

Máy bay của các hãng hàng không Việt Nam tại một cảng hàng không nội địa nước ta. Ảnh: PV/Vietnam+.

Liên quan đến sự việc Mỹ đang tiến hành các cuộc tấn công vào Venezuela vào rạng sáng ngày 3/1 (theo giờ địa phương), đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho biết hiện các hãng hàng không Việt Nam không có đường bay qua không phận quốc gia này.

Đại diện hãng hàng không Vietnam Airlines cũng thông tin hãng không có đường bay nào đến khu vực châu Mỹ Latinh và đường bay qua Venezuela. Các đường bay của Vietnam Airlines chỉ đến một số nước châu Âu, châu Úc, châu Á.

Tương tự, Vietjet Air hay Bamboo Airways cũng chưa mở và không có đường bay qua không phận Venezuela.

Như Báo Điện tử VietnamPlus đưa tin, ngày 3/1, một quan chức Mỹ giấu tên xác nhận rằng nước này đang tiến hành các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Venezuela, song không cung cấp thêm chi tiết.

Trong khi đó, trên trang mạng X, một phóng viên của CBS cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh tấn công vào các địa điểm bên trong lãnh thổ Venezuela, bao gồm cả các cơ sở quân sự.

Ngày 3/1, Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã ban hành lệnh cấm các chuyến bay thương mại của Mỹ đi vào không phận Venezuela, với lý do “hoạt động quân sự đang diễn ra”.

Nội dung cảnh báo yêu cầu toàn bộ phi công thương mại và tư nhân của Mỹ không được lái máy bay qua không phận Venezuela cũng như quốc đảo Curacao, nằm ngoài khơi phía Bắc Venezuela, do “nguy cơ mất an toàn bay liên quan đến các hoạt động quân sự đang tiếp diễn”.

Trước đó cùng ngày, nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên ở thủ đô Caracas của Venezuela. Theo hãng AFP của Pháp và đài Blu Radio của Colombia, chính phủ Venezuela rạng sáng 3/1 đã ra tuyên bố chính thức sau các vụ nổ xảy ra trong đêm, gọi đây là một “hành động xâm lược quân sự cực kỳ nghiêm trọng” do chính phủ Mỹ tiến hành.

Trước diễn biến này, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã ký sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn lãnh thổ quốc gia nhằm chuẩn bị cho kịch bản chiến tranh.

Ngày 3/1, một quan chức Mỹ giấu tên xác nhận rằng nước này đang tiến hành các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Venezuela, song không cung cấp thêm chi tiết. 

Việt Hùng/Vietnam+

Venezuela Donald Trump Vietjet Air Bamboo Airways đường bay Vietnam Airlines Bamboo Airways

  • VietJet Air

    VietJet Air

    Công ty cổ phần Hàng không VietJet là hãng hàng không tư nhân đầu tiên tại Việt Nam, đồng thời là một trong số ít hãng hàng không hiếm hoi trên thế giới có lãi ngay từ năm thứ 2 hoạt động. Theo tuyến bố của hãng này, năm 2017, hãng chiếm 43% thị phần bay nội địa. Tuy nhiên, VietJet cũng dính nhiều lùm xùm liên quan tới các chiến lược marketing đặc biệt là việc cho tiếp viên mặc bikini hồi mới ra mắt.

    • Thành lập: 2007
    • Sáng lập: Nguyễn Thị Phương Thảo và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VJC

    Website

  • Bamboo Airways

    Bamboo Airways

    Công ty TNHH Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) là hãng hàng không mới thuộc Tập đoàn FLC với vốn điều lệ 700 tỷ đồng, có trụ sở tại Sân bay Phù Cát (Bình Định). Mới đây công ty đã chính thức ra mắt và dự kiến sẽ bắt đầu có các chuyến bay cuối năm 2018 hoặc đầu năm 2019.

    • Thành lập: 2017
    • Sáng lập: FLC
    • Mã cổ phiếu: Chưa niêm yết

    Website

