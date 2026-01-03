Các hãng hàng không Việt Nam không có đường bay qua Venezuela

Hiện các hãng hàng không Việt Nam không có đường bay nào qua không phận Venezuela trước bối cảnh Mỹ đang tiến hành các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Venezuela.

Máy bay của các hãng hàng không Việt Nam tại một cảng hàng không nội địa nước ta. Ảnh: PV/Vietnam+.

Liên quan đến sự việc Mỹ đang tiến hành các cuộc tấn công vào Venezuela vào rạng sáng ngày 3/1 (theo giờ địa phương), đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho biết hiện các hãng hàng không Việt Nam không có đường bay qua không phận quốc gia này.

Đại diện hãng hàng không Vietnam Airlines cũng thông tin hãng không có đường bay nào đến khu vực châu Mỹ Latinh và đường bay qua Venezuela. Các đường bay của Vietnam Airlines chỉ đến một số nước châu Âu, châu Úc, châu Á.

Tương tự, Vietjet Air hay Bamboo Airways cũng chưa mở và không có đường bay qua không phận Venezuela.

Như Báo Điện tử VietnamPlus đưa tin, ngày 3/1, một quan chức Mỹ giấu tên xác nhận rằng nước này đang tiến hành các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Venezuela, song không cung cấp thêm chi tiết.

Trong khi đó, trên trang mạng X, một phóng viên của CBS cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh tấn công vào các địa điểm bên trong lãnh thổ Venezuela, bao gồm cả các cơ sở quân sự.

Ngày 3/1, Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã ban hành lệnh cấm các chuyến bay thương mại của Mỹ đi vào không phận Venezuela, với lý do “hoạt động quân sự đang diễn ra”.

Nội dung cảnh báo yêu cầu toàn bộ phi công thương mại và tư nhân của Mỹ không được lái máy bay qua không phận Venezuela cũng như quốc đảo Curacao, nằm ngoài khơi phía Bắc Venezuela, do “nguy cơ mất an toàn bay liên quan đến các hoạt động quân sự đang tiếp diễn”.

Trước đó cùng ngày, nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên ở thủ đô Caracas của Venezuela. Theo hãng AFP của Pháp và đài Blu Radio của Colombia, chính phủ Venezuela rạng sáng 3/1 đã ra tuyên bố chính thức sau các vụ nổ xảy ra trong đêm, gọi đây là một “hành động xâm lược quân sự cực kỳ nghiêm trọng” do chính phủ Mỹ tiến hành.

Trước diễn biến này, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã ký sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn lãnh thổ quốc gia nhằm chuẩn bị cho kịch bản chiến tranh.