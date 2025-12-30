Sân bay Tân Sơn Nhất đón lượng khách tăng cao dịp Tết Dương lịch

Trung bình mỗi ngày sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến khai thác khoảng 760 chuyến bay đi và đến trong giai đoạn nghỉ lễ.

Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đông đúc nhưng không quá tải trong dịp Tết Dương lịch 2026. Ảnh: TIA.

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết trong dịp Tết Dương lịch 2026, dự kiến lượng khách qua sân bay sẽ tăng cao.

Cụ thể, sản lượng hành khách qua sân bay dự kiến đạt trung bình khoảng 131.000 khách/ngày, tăng khoảng 9% so với mức khai thác hiện nay (khoảng 120.000 khách/ngày). Hai ngày cao điểm nhất là 1/1/2026 và 4/1/2026, dự kiến phục vụ tới 135.000 hành khách/ngày.

Về chuyến bay, trung bình mỗi ngày sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến khai thác khoảng 760 chuyến bay đi và đến, trong đó có khoảng 450 chuyến bay nội địa và 310 chuyến bay quốc tế. Con số này tăng khoảng 6% so với lịch bay hiện tại và tăng khoảng 12% so với cao điểm Tết Dương lịch 2025.

Riêng hai ngày cao điểm, sản lượng chuyến bay có thể lên tới 786 chuyến/ngày, tập trung chủ yếu ở các đường bay nội địa.

Phía sân bay cho biết dù lượng khách đông nhưng việc phân bổ khai thác giữa hai nhà ga nội địa T1 và T3 sẽ giúp giảm tải rất lớn so với trước.

Hiện toàn bộ chuyến bay của Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco, Bamboo Airways, Vietravel Airlines, Sun PhuQuoc Airways đã chuyển sang ga T3 - công suất 20 triệu khách mỗi năm. Tại ga T1 chỉ còn Vietjet Air khai thác nên đã giảm áp lực so với nhiều năm qua.

Bên cạnh đó, đại diện sân bay Tân Sơn Nhất cho biết các đơn vị đã phối hợp xây dựng phương án phục vụ hành khách, bảo đảm an ninh trật tự, trong đó cập nhật thông tin chuyến bay để điều tiết, phân bổ lực lượng phù hợp trong những khung giờ cao điểm.

Phía cảng cũng phối hợp chặt chẽ với các hãng bay và đơn vị liên quan xây dựng phương án phục vụ, đảm bảo an ninh, an toàn khai thác trong suốt kỳ nghỉ. Hệ thống bảng điện tử FIDS được cập nhật liên tục, hiển thị đầy đủ thông tin các chuyến bay tại nhà ga T1 và T3, giúp hành khách dễ dàng theo dõi, hạn chế tình trạng đi nhầm nhà ga.

Đáng chú ý, sân bay tiếp tục triển khai ứng dụng định danh, nhận diện sinh trắc học trong làm thủ tục lên tàu bay, bố trí rõ ràng các line Boarding Bio tại nhà ga T3 nhằm rút ngắn thời gian làm thủ tục, nâng cao trải nghiệm cho hành khách.

Đơn vị này khuyến cáo hành khách chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, chủ động đến sân bay sớm (trước 2 giờ với chuyến nội địa, 3 giờ với chuyến quốc tế), ưu tiên web check-in, check-in tại kiosk tự động, hạn chế người thân đưa tiễn và sử dụng phương tiện công cộng để tránh ùn tắc trong các khung giờ cao điểm.