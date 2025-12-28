Phân luồng giao thông ra - vào nhà ga Tân Sơn Nhất dịp Tết

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng mạnh dịp Tết, Cục Hàng không chỉ đạo tổ chức phân luồng giao thông, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, giảm ùn tắc tại khu vực nhà ga Tân Sơn Nhất.

Hành khách làm thủ tục chuyến bay tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: PV/Vietnam+.

Tổ chức phân luồng giao thông, giảm thiểu ùn tắc trong cảng hàng không và khu vực đường giao thông kết nối ra vào nhà ga hành khách, đặc biệt tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, nhằm đáp ứng nhu cầu của lượng hành khách tăng dịp cao điểm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Đây là nội dung tại Chỉ thị đảm bảo trật tự, an toàn giao thông hàng không dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân Bính Ngọ năm 2026 của Cục Hàng không Việt Nam mới đây.

Chỉ thị nêu rõ: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) chủ động liên hệ, phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng và cơ quan chức năng có thẩm quyền để tổ chức phân luồng giao thông, giảm thiểu ùn tắc trong cảng hàng không và khu vực đường giao thông kết nối ra vào nhà ga hành khách, đặc biệt tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất;

Kịp thời phát hiện và phối hợp xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân liên quan tới tình trạng xe dù, lôi kéo hành khách, hành vi tăng giá vé trái quy định. Đồng thời bố trí vị trí đỗ thuận lợi nhất cho các tuyến xe buýt đang hoạt động tại Cảng hàng không để hành khách dễ dàng nhận biết và sử dụng dịch vụ xe buýt, đặc biệt là tại Cảng hàng không Tân Sơn Nhất.

Ngoài ra, ACV cần tăng cường lực lượng kiểm tra, giám sát nội bộ về an toàn khai thác và kiểm tra, giám sát việc cung cấp dịch vụ của các hãng taxi, xe công nghệ được quyền khai thác tại các cảng hàng không; có hình thức xử lý nghiêm (tổ chức và cá nhân) đối với các trường hợp nhân viên của hãng có hiện tượng chèo kéo khách, ép giá khách.

ACV xây dựng phương án phục vụ, bố trí nguồn nhân lực đảm bảo cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phương tiện, nhằm duy trì chất lượng dịch vụ và an ninh trật tự tại cảng hàng không, phục vụ tốt, an toàn các chuyến bay, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.

Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu ACV tập trung vào việc bố trí bổ sung phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác soi chiếu an ninh trong khu vực cảng hàng không để thực hiện nhanh nhất công tác soi chiếu an ninh, trả hành lý cho hành khách, công tác thông tin để hành khách biết và lấy hành lý đúng khu vực quy định, tránh ùn tắc và gây bức xúc cho hành khách, đặc biệt chú trọng đối với Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Rà soát và bố trí hợp lý khu vực các phương tiện ra vào đón, trả hành khách, khu vực vị trí đỗ xe chờ đón hành khách nhằm đáp ứng nhu cầu của lượng hành khách tăng dịp cao điểm.

Tăng cường nhân viên hướng dẫn cho các phương tiện ra/vào nhà ga hành khách để đón/trả khách và ứng dụng khoa học công nghệ để hỗ trợ hoạt động điều phối, tạo thuận lợi trong giao thông, tránh xung đột, ùn tắc giao thông trong khu vực cảng hàng không.

Bên cạnh đó, ACV cần khẩn trương hoàn thiện công tác bảo trì kết cấu hạ tầng theo kế hoạch bảo trì đã được Bộ Xây dựng phê duyệt; nghiêm túc thực hiện đầy đủ các quy định, biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn đối với các công trình, dự án bảo trì đang thi công.

Đối với dự án dừng thi công trong dịp Tết năm 2026, phải dọn dẹp công trường, tập trung thiết bị thi công đúng nơi quy định, bố trí đầy đủ hệ thống rào chắn, biển báo, đèn tín hiệu... để hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng đến luồng tuyến di chuyển của tàu bay, phương tiện và con người đi lại tại cảng hàng không, đảm bảo an toàn khai thác.