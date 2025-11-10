Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đề xuất tuyến metro nối sân bay Tân Sơn Nhất - Long Thành chỉ 40 phút

  • Thứ hai, 10/11/2025 18:39 (GMT+7)
  • 48 phút trước

Đồng Nai đề nghị bổ sung tuyến metro kéo dài metro số 1 nối sân bay Tân Sơn Nhất - Long Thành vào danh mục dự án hưởng cơ chế đặc thù, nhằm sớm triển khai và rút ngắn thời gian di chuyển còn 38-40 phút.

Sân bay Long Thành chuẩn bị khai thác trong nửa đầu năm 2026, việc kết nối với trung tâm TP.HCM trở nên cấp bách. Ảnh: Quỳnh Danh.

UBND tỉnh Đồng Nai vừa kiến nghị Thủ tướng xem xét bổ sung tuyến metro kéo dài từ tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đến Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và sân bay quốc tế Long Thành vào danh mục dự án được hưởng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 188/2025 của Quốc hội.

Theo UBND tỉnh, dựa trên kết luận của Thủ tướng về việc giao UBND TP.HCM phối hợp Đồng Nai nghiên cứu tuyến tàu điện ngầm kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành, Đồng Nai đang nghiên cứu tuyến ngắn nhất kết nối hai sân bay, chiều dài khoảng 63 km.

Đề xuất của địa phương là tuyến xuất phát từ nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, hành khách đi theo tuyến metro số 6 đến ga Thủ Đức, sau đó chuyển sang tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) kéo dài đến Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và kết nối tiếp tới sân bay Long Thành.

UBND Đồng Nai cho biết hai địa phương đang nghiên cứu tổ chức một số chuyến tàu chạy liên tục theo khung giờ cố định, chỉ dừng ở 2 ga chính (ga Trung tâm hành chính Đồng Nai và ga Thủ Đức). Với phương án này, thời gian di chuyển từ Long Thành về Tân Sơn Nhất và ngược lại dự kiến còn 38-40 phút.

Hiện tại, metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đã hoàn thành, trong khi tuyến metro số 6 (Vành đai trong) nằm trong 7 tuyến ưu tiên đầu tư theo cơ chế đặc thù tại Nghị quyết 188, dự kiến triển khai từ 2026 đến 2035.

Với đoạn kéo dài metro số 1 đến Trung tâm hành chính Đồng Nai và sân bay Long Thành, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết đang phối hợp nhà đầu tư nghiên cứu các thủ tục triển khai giai đoạn 2026-2030 theo hình thức PPP (hợp đồng BT), phát triển theo mô hình TOD.

Tuy nhiên, địa phương gặp khó khăn vì dự án kéo dài tuyến metro theo hình thức công - tư không được hưởng cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù về quy hoạch, đầu tư, cũng như áp dụng mô hình TOD... làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ triển khai.

Trong bối cảnh sân bay Long Thành đang gấp rút hoàn thiện và dự kiến đưa vào khai thác từ 2026, áp lực về kết nối giao thông giữa sân bay và trung tâm TP.HCM trở nên cấp bách. Do đó, UBND tỉnh Đồng Nai kiến nghị Chính phủ trình Quốc hội bổ sung dự án này vào danh mục dự án đường sắt đô thị TPHCM được hưởng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 188/2025.

Hiện kết nối giữa sân bay Long Thành và TP.HCM chủ yếu dựa vào các trục chính: cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Quốc lộ 51 và từ Xa lộ Hà Nội qua Quốc lộ 1.

Trước đó, UBND TP.HCM cũng đã nghiên cứu phương án kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành qua metro số 2 (Tham Lương - Bến Thành - Thủ Thiêm) và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành. Tuyến này được đánh giá thuận lợi để triển khai sớm.

Liên Phạm

Liên Phạm

  • Sân bay Long Thành

    Sân bay Long Thành

    Sân bay Long Thành có vị trí nằm nằm trên 6 xã Long An, Bình Sơn, Cẩm Đường, Suối Trầu, Bàu Cạn, Long Phước huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cách TP. HCM 40 km về hướng Đông. Với công suất lên đến 100 triệu hành khách/năm và diện tích 5.500 ha, sân bay Long Thành là 1 sân bay cấp 4F (tiêu chuẩn ICAO) với đường cất hạ cánh trên 1.800 m; độ dài sải cánh máy bay dưới 80 m.

    • Năm xây dựng: 2019
    • Diện tích: 5.500 ha
    • Tổng kinh phí: 16 tỷ USD

