Lý do chủ đầu tư sân bay Long Thành lãi lớn

ACV báo lãi sau thuế đạt 3.210 tỷ đồng trong quý III. Đây là mức lãi cao thứ 2 trong lịch sử của "ông trùm" đang quản lý 22 sân bay khắp cả nước.

ACV là chủ đầu tư sân bay Long Thành và là đơn vị quản lý 22 sân bay khắp cả nước. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (HNX: ACV) vừa công bố báo cáo tài chính quý III với doanh thu thuần đạt 6.476 tỷ đồng , tăng 14% so với cùng kỳ. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt 3.999 tỷ đồng , tăng 10%.

Doanh thu tài chính của ACV tăng lên 371 tỷ đồng , tăng 26% so với cùng kỳ năm trước, trong khi chi phí tài chính giảm 95% xuống còn 40 tỷ đồng do không còn gánh nặng lỗ tỷ giá như năm trước.

Khấu trừ các khoản chi phí, ACV báo lãi sau thuế đạt 3.210 tỷ đồng , tăng 37% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức lợi nhuận quý cao thứ 2 trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp, chỉ kém kỷ lục 3.228 tỷ đồng ghi nhận trong quý II/2024.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, ACV đạt doanh thu thuần gần 19.166 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 8.935 tỷ đồng , tương đương tăng trưởng lần lượt 14% và 5% so với cùng kỳ.

Với kết quả này, "ông trùm" đang vận hành 22 sân bay khắp cả nước đã hoàn thành 86% kế hoạch doanh thu và vượt 6% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2025.

Chứng khoán VCBS nhận định tỷ giá JPY/VND giảm khoảng 2% trong quý III đã giúp ACV ghi nhận lãi tỷ giá 178 tỷ đồng , trái ngược khoản lỗ 771 tỷ của cùng kỳ năm trước. Điều này giúp lợi nhuận cốt lõi của doanh nghiệp được phản ánh chính xác hơn.

Hiện ACV đang có khoản vay khoảng 60 tỷ yen (tương đương 10.000 tỷ đồng ), nên biến động tỷ giá là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh.

VCBS dự báo đồng yen nhiều khả năng ổn định hoặc tiếp tục giảm nhẹ trong thời gian tới nhờ chính sách hỗ trợ từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản. Nếu duy trì mặt bằng hiện tại (thấp hơn 6% so với cuối quý II), ACV có thể ghi nhận thêm khoảng 600 tỷ đồng lãi tỷ giá trong quý IV.

Hiện, ACV đang tập trung nguồn lực vào dự án trọng điểm sân bay Long Thành, với kế hoạch đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên vào ngày 19/12 và chính thức vận hành thương mại trong nửa đầu năm 2026. Chi phí xây dựng cho "siêu" cảng hàng không này đã lên tới 28.000 tỷ đồng , tăng thêm 8.000 tỷ đồng so với đầu năm.