Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Lý do chủ đầu tư sân bay Long Thành lãi lớn

  • Thứ năm, 6/11/2025 08:49 (GMT+7)
  • 9 phút trước

ACV báo lãi sau thuế đạt 3.210 tỷ đồng trong quý III. Đây là mức lãi cao thứ 2 trong lịch sử của "ông trùm" đang quản lý 22 sân bay khắp cả nước.

ACV là chủ đầu tư sân bay Long Thành và là đơn vị quản lý 22 sân bay khắp cả nước. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (HNX: ACV) vừa công bố báo cáo tài chính quý III với doanh thu thuần đạt 6.476 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt 3.999 tỷ đồng, tăng 10%.

Doanh thu tài chính của ACV tăng lên 371 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước, trong khi chi phí tài chính giảm 95% xuống còn 40 tỷ đồng do không còn gánh nặng lỗ tỷ giá như năm trước.

Khấu trừ các khoản chi phí, ACV báo lãi sau thuế đạt 3.210 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức lợi nhuận quý cao thứ 2 trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp, chỉ kém kỷ lục 3.228 tỷ đồng ghi nhận trong quý II/2024.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, ACV đạt doanh thu thuần gần 19.166 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 8.935 tỷ đồng, tương đương tăng trưởng lần lượt 14% và 5% so với cùng kỳ.

Với kết quả này, "ông trùm" đang vận hành 22 sân bay khắp cả nước đã hoàn thành 86% kế hoạch doanh thu và vượt 6% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2025.

Chứng khoán VCBS nhận định tỷ giá JPY/VND giảm khoảng 2% trong quý III đã giúp ACV ghi nhận lãi tỷ giá 178 tỷ đồng, trái ngược khoản lỗ 771 tỷ của cùng kỳ năm trước. Điều này giúp lợi nhuận cốt lõi của doanh nghiệp được phản ánh chính xác hơn.

Hiện ACV đang có khoản vay khoảng 60 tỷ yen (tương đương 10.000 tỷ đồng), nên biến động tỷ giá là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh.

VCBS dự báo đồng yen nhiều khả năng ổn định hoặc tiếp tục giảm nhẹ trong thời gian tới nhờ chính sách hỗ trợ từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản. Nếu duy trì mặt bằng hiện tại (thấp hơn 6% so với cuối quý II), ACV có thể ghi nhận thêm khoảng 600 tỷ đồng lãi tỷ giá trong quý IV.

Hiện, ACV đang tập trung nguồn lực vào dự án trọng điểm sân bay Long Thành, với kế hoạch đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên vào ngày 19/12 và chính thức vận hành thương mại trong nửa đầu năm 2026. Chi phí xây dựng cho "siêu" cảng hàng không này đã lên tới 28.000 tỷ đồng, tăng thêm 8.000 tỷ đồng so với đầu năm.

ACV cảnh báo rủi ro nếu chậm chuyển bay quốc tế về Long Thành

ACV cảnh báo việc chậm dịch chuyển mạng bay từ Tân Sơn Nhất có thể khiến sân bay Long Thành mất đà phát triển, khó đạt mục tiêu trung chuyển khu vực.

15:47 3/11/2025

ACV muốn sớm xây dựng đường băng số 3 sân bay Long Thành

ACV trình Thủ tướng xem xét, quyết định giao tổng công ty làm chủ đầu tư dự án xây dựng đường băng thứ 3 với tổng mức đầu tư khoảng 12.000 tỷ đồng.

22:27 2/10/2025

Sẽ có 'thành phố hàng hóa' ở khu vực sân bay Long Thành?

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi ACV về đề xuất thành lập trung tâm logistics hàng không kết hợp khu phi thuế quan, hướng tới hình thành khu thương mại tự do và phát triển “thành phố hàng hóa” tại sân bay Long Thành.

00:03 30/9/2025

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Diệu Thanh

kinh doanh kết quả hàng không Sân bay Long Thành ACV ACV sân bay Long Thành

  • Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)

    Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)

    Chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn, ACV hiện quản lý, khai thác hệ thống 22 Cảng hàng không trong cả nước, bao gồm 9 Cảng hàng không quốc tế và 13 Cảng hàng không nội địa.

    • Thành lập: 1975
    • Trực thuộc: Nhà nước
    • Mã cổ phiếu: ACV

    Website

  • Sân bay Long Thành

    Sân bay Long Thành

    Sân bay Long Thành có vị trí nằm nằm trên 6 xã Long An, Bình Sơn, Cẩm Đường, Suối Trầu, Bàu Cạn, Long Phước huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cách TP. HCM 40 km về hướng Đông. Với công suất lên đến 100 triệu hành khách/năm và diện tích 5.500 ha, sân bay Long Thành là 1 sân bay cấp 4F (tiêu chuẩn ICAO) với đường cất hạ cánh trên 1.800 m; độ dài sải cánh máy bay dưới 80 m.

    • Năm xây dựng: 2019
    • Diện tích: 5.500 ha
    • Tổng kinh phí: 16 tỷ USD

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý