Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Sẽ có 'thành phố hàng hóa' ở khu vực sân bay Long Thành?

  • Thứ ba, 30/9/2025 00:03 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi ACV về đề xuất thành lập trung tâm logistics hàng không kết hợp khu phi thuế quan, hướng tới hình thành khu thương mại tự do và phát triển “thành phố hàng hóa” tại sân bay Long Thành.

Theo Bộ Xây dựng, đề xuất của ACV là một ý tưởng có tầm nhìn, nhằm tận dụng hạ tầng hiện đại và lợi thế chiến lược của sân bay Long Thành để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, Bộ nhấn mạnh việc hình thành khu phi thuế quan hay khu thương mại tự do phải tuân thủ đúng quy định pháp luật về trình tự, thủ tục, quy mô và thẩm quyền.

Bộ Xây dựng lưu ý, đề xuất của ACV hiện mới dừng ở mức ý tưởng, cần được rà soát, cụ thể hóa nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch và lộ trình chi tiết. ACV phải xác định rõ mục tiêu dựa trên nhu cầu vận tải hàng không và vai trò của sân bay Long Thành để lựa chọn mô hình phát triển phù hợp.

san bay long thanh anh 1

Toàn cảnh Cảng HKQT Long Thành - Đồng Nai hiện tại. Ảnh: NAG Nguyễn Minh Tú.

Theo quy hoạch, tại khu vực Tây Nam sân bay Long Thành đã dành 136ha để phát triển “thành phố hàng hóa” (Cargo City) - trung tâm logistics hàng không của cảng. Bộ Xây dựng đề nghị ACV xác định rõ hoạt động dự kiến tại khu vực này, nghiên cứu điều kiện và thủ tục thành lập khu phi thuế quan, đồng thời tham khảo ý kiến Bộ Tài chính - cơ quan quản lý trực tiếp lĩnh vực này.

Bộ Xây dựng đề nghị ACV cần làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai để thống nhất phạm vi, quy mô, lộ trình và gắn kết với đề xuất của địa phương về khu thương mại tự do gần Long Thành, kết nối cảng Phước An.

Theo Bộ Xây dựng, mô hình khu thương mại tự do là xu hướng phát triển mới trên thế giới, cho phép áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù để thử nghiệm hiệu quả trước khi nhân rộng. Việt Nam hiện mới dừng ở mức thí điểm, với các Nghị quyết của Quốc hội về khu thương mại tự do tại Đà Nẵng và Hải Phòng.

Bộ Tài chính đang xây dựng Đề án trình Bộ Chính trị nhằm tạo khung pháp lý. Trong bối cảnh đó, ACV phải phối hợp chặt chẽ với cả Bộ Tài chính lẫn tỉnh Đồng Nai để xác định vai trò, chức năng của khu logistics 136ha trong tổng thể quy hoạch phát triển khu thương mại tự do.

san bay long thanh anh 2

Phối cảnh trung tâm logistics hàng không tại Cảng HKQT Long Thành. Ảnh minh họa: AI.

Trước đó, ACV đã gửi tờ trình đến Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính, đề xuất thành lập trung tâm logistics hàng không kết hợp khu phi thuế quan, với định hướng lâu dài là phát triển thành khu thương mại tự do quốc tế.

ACV mong muốn đóng vai trò chủ đầu tư hạ tầng, đồng thời xây dựng cơ chế chính sách mở, thu hút các hãng hàng không, doanh nghiệp logistics, thương mại điện tử xuyên biên giới, tập đoàn dược phẩm - công nghệ sinh học, hãng chuyển phát nhanh, cũng như doanh nghiệp tạm nhập - tái xuất.

Theo ACV, đây là nhu cầu cấp bách để Việt Nam bắt kịp xu thế toàn cầu và nâng cao năng lực cạnh tranh. Ở giai đoạn đầu, trung tâm dự kiến áp dụng cơ chế kiểm soát thuế và hải quan theo quy định hiện hành, làm nền tảng cho quá trình chuyển đổi lên khu thương mại tự do quốc tế khi được cấp thẩm quyền phê duyệt.

ACV dự báo, khi đi vào vận hành hoàn chỉnh, trung tâm logistics hàng không Long Thành có thể đóng góp khoảng 0,7% GDP vùng Đông Nam Bộ và 1-2% kim ngạch xuất khẩu cả nước mỗi năm. Nguồn thu chủ yếu đến từ hoạt động xuất nhập khẩu, logistics, thương mại điện tử và công nghiệp phụ trợ.

Ngoài ra, dự án được kỳ vọng sẽ giúp tăng kim ngạch xuất nhập khẩu qua đường hàng không thêm 15-20% mỗi năm, đồng thời tạo ra khoảng 15.000 việc làm, gồm 6.000 việc làm trực tiếp và 9.000 việc làm gián tiếp từ hiệu ứng lan tỏa.

Lắp đèn đường băng sân bay Long Thành phục vụ bay hiệu chuẩn

Nhà thầu đang lắp đèn lề, đèn tiếp cận cho đường băng số 1 sân bay Long Thành, chuẩn bị cho kế hoạch bay hiệu chuẩn dự kiến bắt đầu từ ngày 26/9.

17:54 13/9/2025

Rõ lộ trình chuyển hoạt động bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất về Long Thành

Các chuyến bay quốc tế sẽ không chuyển toàn bộ về sân bay Long Thành ngay khi khai thác từ năm 2026, mà được điều chỉnh dần theo lộ trình nhiều giai đoạn.

11 giờ trước

Diễn biến tiếp theo tại sân bay Long Thành sau chuyến bay hiệu chuẩn

Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay (ATTECH) chia sẻ đợt bay hiệu chuẩn lần này là điều kiện cần thiết để sân bay Long Thành đón chuyến bay kỹ thuật cuối năm nay.

41:2450 hôm qua

https://tienphong.vn/se-co-thanh-pho-hang-hoa-o-khu-vuc-san-bay-long-thanh-post1782305.tpo?gidzl=KX9rFs8_A1vQ27SwRYWe75q6SJnoUomQGGPxCN0iBKD2K7TbSYii5KG2TJ8ZVoeN45GWPJ416MuJOJiY6G

Theo Lộc Liên/Tienphong.vn

sân bay long thành Sân bay Long Thành ACV ACV Cảng Long Thành hàng không sân bay

  • Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)

    Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)

    Chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn, ACV hiện quản lý, khai thác hệ thống 22 Cảng hàng không trong cả nước, bao gồm 9 Cảng hàng không quốc tế và 13 Cảng hàng không nội địa.

    • Thành lập: 1975
    • Trực thuộc: Nhà nước
    • Mã cổ phiếu: ACV

    Website

  • Sân bay Long Thành

    Sân bay Long Thành

    Sân bay Long Thành có vị trí nằm nằm trên 6 xã Long An, Bình Sơn, Cẩm Đường, Suối Trầu, Bàu Cạn, Long Phước huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cách TP. HCM 40 km về hướng Đông. Với công suất lên đến 100 triệu hành khách/năm và diện tích 5.500 ha, sân bay Long Thành là 1 sân bay cấp 4F (tiêu chuẩn ICAO) với đường cất hạ cánh trên 1.800 m; độ dài sải cánh máy bay dưới 80 m.

    • Năm xây dựng: 2019
    • Diện tích: 5.500 ha
    • Tổng kinh phí: 16 tỷ USD

Đọc tiếp

De xuat dot pha go kho cho dinh gia dat hinh anh

Đề xuất đột phá gỡ khó cho định giá đất

1 giờ trước 00:04 30/9/2025

0

Bảng giá đất được đề xuất xây dựng theo loại đất, khu vực, vị trí. HĐND cấp tỉnh quyết định bảng giá đất định kỳ 5 năm một lần, công bố và áp dụng từ ngày 1/1/2026 và được sửa đổi, bổ sung khi cần thiết.

Gia vang the gioi dung dung hinh anh

Giá vàng thế giới dựng đứng

2 giờ trước 00:00 30/9/2025

0

Giá vàng thế giới đang xô đổ mọi kỷ lục khi giới đầu tư tìm đến tài sản trú ẩn an toàn trong lúc tình hình căng thẳng địa chính trị leo thang cùng với kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất.

Gia rau cu 'tang cap' theo mua bao hinh anh

Giá rau củ 'tăng cấp' theo mưa bão

4 giờ trước 21:37 29/9/2025

0

Những ngày qua, mưa bão liên tiếp đã khiến giá nhiều loại rau củ quả tăng cao, trong khi sức mua của người dân chững lại.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý