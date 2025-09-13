Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lắp đèn đường băng sân bay Long Thành phục vụ bay hiệu chuẩn

  • Thứ bảy, 13/9/2025 17:54 (GMT+7)
  • 32 phút trước

Nhà thầu đang lắp đèn lề, đèn tiếp cận cho đường băng số 1 sân bay Long Thành, chuẩn bị cho kế hoạch bay hiệu chuẩn dự kiến bắt đầu từ ngày 26/9.

Ngày 13/9, ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, tại công trường sân bay Long Thành, các đơn vị thuộc gói thầu 4.6 hạng mục đường cất hạ cánh, đường lăn và sân đỗ tàu bay đang gấp rút lắp đặt lại một số đèn tiếp cận, đèn lề cho đường băng số 1. Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm phục vụ kế hoạch bay kiểm tra, hiệu chuẩn.

den san bay long thanh, bay hieu chuan anh 1

Trong quá trình thi công, nhằm đảm bảo chất lượng hệ thống chiếu sáng, sau khi thử nghiệm, một số vị trí đèn nằm trên lối xe thi công thường xuyên qua lại đã được bố trí phương án bảo vệ.

Gói thầu 4.6 do liên danh các nhà thầu ACC, Trường Sơn, Vinaconex, Vinadic, Cienco4 và ACJC647 thực hiện, có tổng giá trị hơn 7.244 tỷ đồng, khởi công từ tháng 8/2023. Với hơn 2.000 kỹ sư, công nhân và nhiều thiết bị chuyên dụng, liên danh nhà thầu đã cơ bản hoàn thành đường băng số 1 sớm hơn kế hoạch 3 tháng.

Ngày 26/4, hệ thống đèn tín hiệu trên đường băng này đã chính thức sáng đèn và vận hành thử nghiệm thành công. Đến nay, tổng sản lượng gói thầu đạt trên 95%, chỉ còn một số hạng mục giao cắt và phụ thuộc mặt bằng các gói khác.

Theo kế hoạch, ngày 26/9, Cục Hàng không Việt Nam phối hợp Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) và các đơn vị liên quan sẽ tổ chức bay hiệu chuẩn tại sân bay Long Thành.

Hiện công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất với đường băng số 1, hệ thống đèn tín hiệu và thiết bị dẫn đường được lắp đặt đầy đủ, đài kiểm soát không lưu đang hoàn thiện phần xây dựng và thiết bị.

den san bay long thanh, bay hieu chuan anh 2

Hiện nay, các đơn vị đang tiến hành lắp đặt lại các dàn đèn này để phục vụ kế hoạch bay hiệu chuẩn.

Hoạt động bay hiệu chuẩn sẽ kéo dài hơn 10 ngày bằng tàu bay chuyên dụng Beechcraft B300, chủ yếu thực hiện vào ban đêm hoặc rạng sáng để hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất. Tổ bay sẽ tiến hành các bài bay kiểm tra, đánh giá, hiệu chỉnh độ chính xác của hệ thống dẫn đường, hạ cánh như ILS/DME, PAPI, ALS và radar giám sát PSR/SSR/ADS-B.

Phần lớn chuyến bay sẽ cất cánh từ Tân Sơn Nhất, sau đó bay kiểm tra tại vùng trời Long Thành, tùy theo điều kiện thực tế và thời tiết.

Trước đó, từ ngày 31/7 đến 2/8, các chuyến bay kiểm tra phương thức bay PBN đã được thực hiện thành công. Hiện Long Thành có 68 phương thức bay, gồm 27 khởi hành (SID), 33 đến (STAR) và 8 tiếp cận hạ cánh (IAP).

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, giai đoạn 1 sân bay Long Thành phải cơ bản hoàn thành cuối năm 2025 và đưa vào khai thác nửa đầu năm 2026. Theo kế hoạch, chuyến bay đầu tiên sẽ cất cánh từ Nội Bài và hạ cánh xuống Long Thành ngày 19/12/2026, đúng ngày khánh thành dự án.

  • Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)

    Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)

    Chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn, ACV hiện quản lý, khai thác hệ thống 22 Cảng hàng không trong cả nước, bao gồm 9 Cảng hàng không quốc tế và 13 Cảng hàng không nội địa.

    • Thành lập: 1975
    • Trực thuộc: Nhà nước
    • Mã cổ phiếu: ACV

    Website

  • Sân bay Long Thành

    Sân bay Long Thành

    Sân bay Long Thành có vị trí nằm nằm trên 6 xã Long An, Bình Sơn, Cẩm Đường, Suối Trầu, Bàu Cạn, Long Phước huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cách TP. HCM 40 km về hướng Đông. Với công suất lên đến 100 triệu hành khách/năm và diện tích 5.500 ha, sân bay Long Thành là 1 sân bay cấp 4F (tiêu chuẩn ICAO) với đường cất hạ cánh trên 1.800 m; độ dài sải cánh máy bay dưới 80 m.

    • Năm xây dựng: 2019
    • Diện tích: 5.500 ha
    • Tổng kinh phí: 16 tỷ USD

