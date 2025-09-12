'Siêu dự án' sân bay Long Thành phải đáp ứng tiêu chí 5 sao

Các bộ, địa phương cần xây dựng phương án quản lý vận hành, khai thác sân bay Long Thành, chuẩn bị đội ngũ cán bộ vận hành, quản lý, an ninh, hải quan và dịch vụ đồng bộ, đáp ứng tiêu chí sân bay trung chuyển quốc tế 5 sao.

Kiên quyết khánh thành ngày 19/12

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc kiểm tra tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 và các dự án hạ tầng kết nối.

Thông báo nêu rõ, mục tiêu hoàn thành, đủ tiêu chuẩn, điều kiện để khánh thành dự án theo quy định vào ngày 19/12/2025 như Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo là không thay đổi.

Trường hợp không thể hoàn thành đúng yêu cầu tiến độ này, cơ quan chủ quản, chủ đầu tư các dự án phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng kiểm tra dự án sân bay Long Thành, ngày 2/8. Ảnh: VGP.

Theo báo cáo của các cơ quan, đơn vị, dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và các dự án hạ tầng kết nối cơ bản không còn khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách, thủ tục, vật liệu xây dựng và giải phóng mặt bằng.

Một số tồn tại, vướng mắc hiện nay không lớn, chủ yếu liên quan đến công tác tổ chức, chỉ đạo điều hành và triển khai thực hiện thuộc thẩm quyền của các địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu thi công.

Tuy nhiên, hiện nay khối lượng công việc còn lại rất nhiều, nhiều việc khó, phức tạp trong khi thời gian không còn nhiều, điều kiện thời tiết không thuận lợi. Điều này đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu cần nỗ lực, chủ động phối hợp chặt chẽ, tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

Đối với dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai rà soát, thống kê đầy đủ diện tích đất tái định cư phục vụ dự án.

Đồng thời, địa phương phải bàn giao toàn bộ mặt bằng tại nút giao Quốc lộ 51 thuộc dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành trong tháng 9/2025 để Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) triển khai hoàn thành dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành theo tiến độ đã cam kết.

Khẩn trương rà soát toàn bộ các gói thầu

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam được giao khẩn trương rà soát toàn bộ các gói thầu, hạng mục thuộc dự án thành phần 3, có giải pháp tổ chức triển khai khoa học, khả thi, phù hợp để đẩy nhanh tiến độ.

Bên cạnh đó, chủ động phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Công an, Bộ Tài chính xây dựng phương án quản lý vận hành, khai thác sân bay; chuẩn bị đội ngũ cán bộ vận hành, quản lý, an ninh, hải quan và dịch vụ đồng bộ, đáp ứng tiêu chí sân bay trung chuyển quốc tế 5 sao.

Đối với các dự án hạ tầng kết nối, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND TPHCM, tỉnh Đồng Nai, Bộ Xây dựng, các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư tiếp tục tập trung kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Bộ Xây dựng có trách nhiệm rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy định pháp luật (nếu cần) liên quan đến quy định về thẩm quyền cơ quan chuyên môn thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật đối với các công trình dự án có yếu tố kỹ thuật phức tạp.

Về phát triển khu vực xung quanh sân bay, UBND tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp Bộ Xây dựng xây dựng quy hoạch tổng thể hệ sinh thái công nghiệp, đô thị, dịch vụ, thương mại đồng bộ kết nối hiệu quả với cảng hàng không.

Bộ Xây dựng, Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ nghiệm thu nhà nước, nghiệm thu phòng cháy chữa cháy theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật…