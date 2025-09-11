Đề xuất không vội dời 100% chuyến bay quốc tế về Long Thành

KTS Ngô Viết Nam Sơn đưa ra lộ trình 3 giai đoạn khai thác sân bay Long Thành thay vì chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất về sân bay mới.

Các phương án khai thác sân bay Long Thành vẫn được các bên liên quan thảo luận, cân nhắc. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ngày 11/9, hội thảo "Cặp cảng hàng không quốc tế Long Thành - Tân Sơn Nhất: Định hình cửa ngõ hàng không quốc gia, hướng tới trung tâm trung chuyển khu vực trong kỷ nguyên mới" do Học viện Hàng không Việt Nam tổ chức đã thu hút nhiều chuyên gia, nhà quản lý "hiến kế" về việc khai thác sân bay Long Thành.

Lộ trình khai thác 3 giai đoạn

KTS Ngô Viết Nam Sơn cho rằng chưa nên vội vàng dời 100% chuyến bay quốc tế về sân bay Long Thành ngay từ đầu.

"Để khai thác hiệu quả giữa 2 sân bay cần nghiên cứu kỹ lưỡng, lấy nhu cầu của người dân, hành khách trong và ngoài nước làm thước đo. Bao nhiêu hành khách chấp nhận chuyển tuyến khi ga quốc tế cách ga quốc nội trên 40 km", KTS Ngô Viết Nam Sơn đặt vấn đề.

Vị chuyên gia cho rằng việc phân bổ phải dựa trên năng lực hạ tầng thực tế và tiện ích cho người sử dụng, không nên vội vàng chuyển dịch.

Qua đó, ông đề xuất lộ trình 3 giai đoạn.

Ở giai đoạn 1, khi hạ tầng kết nối vùng còn chưa hoàn thiện, sân bay Long Thành nên tập trung vai trò là trung tâm hàng hóa của cả khu vực. Điều này giúp giảm tải hiệu quả cho sân bay Tân Sơn Nhất, vốn đang quá tải về hàng hóa, mà không gây áp lực lên giao thông hành khách.

Giai đoạn 2 sẽ tiếp diễn sau khi các dự án giao thông kết nối vùng như đường vành đai, cao tốc, các tuyến metro được hoàn thành, đi vào hoạt động. Lúc này mới nên bàn đến việc chuyển các tuyến bay quốc tế về Long Thành. Như vậy, sân bay Long Thành sẽ có vai trò quan trọng hơn, nhưng vẫn phối hợp nhịp nhàng với Tân Sơn Nhất.

Giai đoạn 3 là bước biến Long Thành thành "điểm đến" thực sự trong đó hành khách có thể lựa chọn ở lại, kết hợp với đô thị sân bay và các khu thương mại tự do.

KTS Ngô Viết Nam Sơn đề xuất khai thác sân bay Long Thành theo lộ trình 3 giai đoạn. Ảnh: BTC.

Ông Phạm Minh Hải, Giám đốc Học viện Chiến lược, Bồi dưỡng cán bộ xây dựng (Bộ Xây dựng) cho biết hệ thống giao thông kết nối hiện tại vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu khi vận hành sân bay Long Thành.

Ngoài ra, các dự án giao thông kết nối đang triển khai không đồng bộ, dẫn đến nhiều bất cập khi đưa vào khai thác. Việc thiếu đồng bộ trong tổ chức giao thông và nguồn lực đầu tư hạn chế cũng làm chậm tiến độ các công trình trọng điểm.

Ông Hải đề xuất TP.HCM và Đồng Nai cần bổ sung quy hoạch tuyến Liên vùng 04 vào quy hoạch; thống nhất hướng tuyến qua sông Đồng Nai - cầu Cát Lái; đẩy nhanh mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành; ưu tiên đầu tư cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn số 6 - số 10; lập dự án kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Ông cũng nhấn mạnh cần sớm triển khai đường sắt nhẹ Thủ Thiêm - Long Thành và hoàn thành các tuyến ĐT773, ĐT770B, ĐT769 trước năm 2025 để giảm tải cho khu vực.

Vấn đề chưa có tiền lệ, sẽ cân nhắc kỹ lưỡng

Ông Uông Việt Dũng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam nhấn mạnh sân bay Long Thành được xác định là cảng hàng không quốc tế hiện đại, đồng bộ, mục tiêu trở thành trung tâm trung chuyển của khu vực Đông Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương, cạnh tranh trực tiếp với các sân bay lớn trong khu vực.

Với dự án này, Chính phủ đặc biệt quan tâm, thường xuyên kiểm tra công trường, yêu cầu rút ngắn tiến độ để sớm trở thành biểu tượng phát triển, động lực kinh tế - xã hội trong kỷ nguyên mới.

Theo ông Dũng, khai thác hiệu quả Long Thành là vấn đề chưa có tiền lệ, tác động lớn đến cả hệ thống hàng không.

Cục trưởng Cục Hàng không Uông Việt Dũng cho biết sân bay Long Thành là trường hợp chưa có tiền lệ nên phương án khai thác vẫn được cân nhắc kỹ lưỡng. Ảnh: BTC.

Để khai thác sân bay Long Thành cần có lộ trình, kịch bản chuyển tiếp rõ ràng về hạ tầng kết nối, dịch vụ, thương mại; thu hút hành khách, doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm sự vận hành song song, hiệu quả giữa sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất.

Trong khi sân bay Tân Sơn Nhất đã quá tải, chịu áp lực giao thông và môi trường, Long Thành được kỳ vọng trở thành động lực mới, kết nối vùng và nâng tầm TP.HCM thành trung tâm tài chính, kinh tế khu vực.

Ông cũng cho biết hạ tầng kết nối đang được đẩy nhanh với mục tiêu đến cuối năm 2025 cả nước có khoảng 3.000 km cao tốc (so với chỉ 1.160 km đầu nhiệm kỳ 2021), tạo điều kiện để Long Thành hoàn thành năm 2025 và phấn đấu vận hành vào tháng 6/2026.

"Đến hôm nay, chưa có một phương án khai thác nào được quyết định, lựa chọn. Ban chỉ đạo công tác chuẩn bị khai thác sân bay Long Thành sẽ tiếp tục ghi nhận các ý kiến đóng góp, xem xét tới những một số phương án khác. Sẽ có phương án tối ưu nhất, hiệu quả cao nhất trên nguyên tắc không làm đứt gãy vận tải hàng không", ông Uông Việt Dũng nhấn mạnh.