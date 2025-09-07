Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sân bay Long Thành: Tiến độ các dự án của Vietnam Airlines và Vietjet

  • Chủ nhật, 7/9/2025 17:21 (GMT+7)
  • 53 phút trước

Vietnam Airlines đang thực hiện 3 dự án gồm hangar số 1, khu chế biến suất ăn và cụm dịch vụ thương mại mặt đất, trong khi Vietjet cũng có dự án xây dựng hangar.

Lễ khởi công dự án cung cấp suất ăn hàng không số 1 và dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh dịch vụ bảo dưỡng tàu bay số 1 của Vietnam Airlines hồi tháng 6. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tại cuộc họp ngày 7/9 với Phó thủ tướng Trần Hồng Hà, đại diện Vietnam Airlines đã báo cáo tiến độ triển khai 3 dự án do Chính phủ giao gồm nhà ga bảo dưỡng tàu bay (hangar) số 1, khu chế biến suất ăn, và cụm dịch vụ thương mại mặt đất. Các dự án này đang bám sát tiến độ và cam kết cơ bản hoàn thành trước ngày 19/12.

Vietnam Airlines mong muốn sớm được bàn giao mặt bằng khu chế biến suất ăn để thi công đúng tiến độ, đồng thời đề nghị Sở Xây dựng Đồng Nai nhanh chóng phê duyệt hồ sơ thiết kế phần thân nhà xưởng bảo dưỡng tàu bay số 1 và dịch vụ mặt đất.

Về gói thầu nhà ga hàng hóa số 2, đại diện Vietnam Airlines cho biết hồ sơ đang được chuẩn bị, dự kiến nộp cho Cục Hàng không trong ngày 8/9 để triển khai xây dựng.

Phó thủ tướng nhấn mạnh việc hoàn tất thủ tục phải nhanh chóng, nếu Vietnam Airlines làm chậm sẽ xem xét giao cho đơn vị khác để bảo đảm hiệu quả. Bộ Xây dựng phải xác định rõ trách nhiệm giữa Cục Hàng không và Vietnam Airlines trong việc phê duyệt, triển khai dự án.

Trong khi đó, ông Vũ Phạm Nguyên Tùng, Giám đốc Phát triển dự án của hãng hàng không Vietjet khẳng định quyết tâm hoàn thành hangar tàu bay thân rộng trước ngày 19/12.

Đây là một trong những hạng mục quan trọng nhằm đảm bảo sân bay đi vào hoạt động đúng tiến độ, phục vụ các hãng hàng không, bao gồm Vietnam Airlines, Vietjet và các hãng hàng không khác trong tương lai.

Phó thủ tướng yêu cầu Vietjet phải hoàn thành đúng tiến độ chứ không phải là "cơ bản hoàn thành", bất kỳ chậm trễ nào đều phải báo cáo trực tiếp lên Thủ tướng.

Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan cần xác định rõ trách nhiệm trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng và giám sát tiến độ.

Báo cáo Phó thủ tướng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà cho biết các khó khăn, vướng mắc lớn của dự án cơ bản được xử lý. Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ACV, Cục Hàng không, Vietnam Airlines và các đơn vị liên quan để giám sát, đánh giá tiến độ và xử lý kịp thời các vướng mắc, đồng thời thực hiện theo đúng pháp luật, chỉ đạo của Thủ tướng, bảo đảm dự án hoàn thành đúng kế hoạch, an toàn và hiệu quả.

Theo ACV, ngày 25/9, các đơn vị sẽ tổ chức bay hiệu chuẩn đường cất hạ cánh số 1, chuẩn bị cho chuyến bay kỹ thuật vào ngày 19/12.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý báo cáo tiến độ của ACV phải trung thực, chính xác về mức độ hoàn thành từng hạng mục, đồng thời yêu cầu lựa chọn máy bay hiện đại nhất, công suất lớn nhất để thực hiện bay kỹ thuật và giao Vietnam Airlines phối hợp chuẩn bị.

Sân bay Long Thành sẽ đón 20 triệu lượt khách quốc tế ngay năm đầu

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) kiến nghị cần sớm đầu tư giai đoạn 2 của dự án.

18:00 3/9/2025

Gần 14.000 công nhân xuyên lễ 2/9 thi công sân bay Long Thành

Gần 14.000 kỹ sư, công nhân cùng 3.000 máy móc được huy động thi công xuyên lễ Quốc khánh 2/9 tại đại công trường Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

05:07 31/8/2025

Sân bay Long Thành bắt đầu tuyển nhân viên, hơn 9.000 người đăng ký

Nhiều doanh nghiệp hàng không tuyển dụng các vị trí như nhân viên kỹ thuật, nhân viên phục vụ hành khách... khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động.

13:46 23/8/2025

Diệu Thanh

