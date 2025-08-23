Sân bay Long Thành bắt đầu tuyển nhân viên, hơn 9.000 người đăng ký

Nhiều doanh nghiệp hàng không tuyển dụng các vị trí như nhân viên kỹ thuật, nhân viên phục vụ hành khách... khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động.

Hàng nghìn học sinh, sinh viên và người dân xếp hàng dài tìm cơ hội việc làm ở sân bay Long Thành. Ảnh: Diệu Thanh.

Ngày 23/8, tại Công viên 3A, xã An Phước, tỉnh Đồng Nai, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) tổ chức Ngày hội việc làm Cảng hàng không quốc tế Long Thành mang đến gần 3.000 cơ hội việc làm khi sân bay này đưa vào khai thác.

Ông Nguyễn Cao Cường, Phó tổng giám đốc ACV xác định nguồn nhân lực là một trong những yếu tố đóng vai trò then chốt tại sân bay Long Thành.

"Thu hút nguồn nhân lực trẻ, năng động, nhiệt huyết và có năng lực chuyên môn cao, có thể nắm bắt và làm chủ các công nghệ mới, tiên tiến trên thế giới sẽ giúp sân bay Long Thành đi vào vận hành khai thác hiệu quả", ông Cường nhấn mạnh.

Ông Lê Trường Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhận định nhu cầu tìm kiếm lao động cho sân bay Long Thành là rất lớn. Trong khi đó, có khoảng 9.000 người lao động đã bày tỏ sự quan tâm và tìm kiếm cơ hội làm việc làm tại đây.

Vì vậy, địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ, cập nhật tiến độ và rà soát hàng tháng với các bên liên quan để nắm bắt nhu cầu và kịp thời kết nối để có nguồn nhân lực tốt nhất.

"Trước mắt là lao động phục vụ sân bay Long Thành, xa hơn là việc làm từ các dịch vụ thừa hưởng cơ hội từ cảng hàng không mang lại", ông Sơn nói thêm.

Từ sáng sớm, hàng nghìn học sinh, sinh viên và người dân xếp hàng dài từ ngoài cổng chờ tới lượt ứng tuyển cũng như tìm hiểu thông tin công việc.

Chị Ngọc Hoa (22 tuổi, lao động tự do tại Đồng Nai) cho biết sẽ ứng tuyển vào vị trí nhân viên mặt đất.

"Ngành này chỉ yêu cầu tốt nghiệp THPT và giao tiếp cơ bản nên tôi nghĩ mình sẽ có cơ hội. Tôi mong muốn được làm việc tại sân bay Long Thành để gần nhà, tiện chăm sóc bố mẹ", chị Hoa nói thêm.

Ngoài ACV, có 7 đơn vị liên quan đến hàng không tham gia tuyển dụng đợt này gồm: Công ty cổ phần hàng không Vietjet, Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS), Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn (SAGS), Công ty TNHH MTV Suất ăn hàng không Việt Nam (VACS), Công ty cổ phần Dịch vụ suất ăn hàng không Việt Nam (VINACS), Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO), Học viện Hàng không Việt Nam (VAA).

Trong đó, ACV sẽ tuyển dụng 1.400 nhân sự cho các vị trí chuyên môn như: kỹ sư vận hành, bảo trì, sửa chữa trang thiết bị điện, điện tử - viễn thông, cơ khí - tự động hóa; kỹ sư hóa nghiệm... Còn các hãng hàng không, công ty dịch vụ mặt đất sẽ tham gia tuyển dụng gần 1.500 ứng viên.