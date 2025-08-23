Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sân bay Long Thành bắt đầu tuyển nhân viên, hơn 9.000 người đăng ký

  • Thứ bảy, 23/8/2025 13:46 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nhiều doanh nghiệp hàng không tuyển dụng các vị trí như nhân viên kỹ thuật, nhân viên phục vụ hành khách... khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động.

Hàng nghìn học sinh, sinh viên và người dân xếp hàng dài tìm cơ hội việc làm ở sân bay Long Thành. Ảnh: Diệu Thanh.

Ngày 23/8, tại Công viên 3A, xã An Phước, tỉnh Đồng Nai, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) tổ chức Ngày hội việc làm Cảng hàng không quốc tế Long Thành mang đến gần 3.000 cơ hội việc làm khi sân bay này đưa vào khai thác.

Ông Nguyễn Cao Cường, Phó tổng giám đốc ACV xác định nguồn nhân lực là một trong những yếu tố đóng vai trò then chốt tại sân bay Long Thành.

"Thu hút nguồn nhân lực trẻ, năng động, nhiệt huyết và có năng lực chuyên môn cao, có thể nắm bắt và làm chủ các công nghệ mới, tiên tiến trên thế giới sẽ giúp sân bay Long Thành đi vào vận hành khai thác hiệu quả", ông Cường nhấn mạnh.

Ông Lê Trường Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhận định nhu cầu tìm kiếm lao động cho sân bay Long Thành là rất lớn. Trong khi đó, có khoảng 9.000 người lao động đã bày tỏ sự quan tâm và tìm kiếm cơ hội làm việc làm tại đây.

Vì vậy, địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ, cập nhật tiến độ và rà soát hàng tháng với các bên liên quan để nắm bắt nhu cầu và kịp thời kết nối để có nguồn nhân lực tốt nhất.

"Trước mắt là lao động phục vụ sân bay Long Thành, xa hơn là việc làm từ các dịch vụ thừa hưởng cơ hội từ cảng hàng không mang lại", ông Sơn nói thêm.

Từ sáng sớm, hàng nghìn học sinh, sinh viên và người dân xếp hàng dài từ ngoài cổng chờ tới lượt ứng tuyển cũng như tìm hiểu thông tin công việc.

Chị Ngọc Hoa (22 tuổi, lao động tự do tại Đồng Nai) cho biết sẽ ứng tuyển vào vị trí nhân viên mặt đất.

"Ngành này chỉ yêu cầu tốt nghiệp THPT và giao tiếp cơ bản nên tôi nghĩ mình sẽ có cơ hội. Tôi mong muốn được làm việc tại sân bay Long Thành để gần nhà, tiện chăm sóc bố mẹ", chị Hoa nói thêm.

Ngoài ACV, có 7 đơn vị liên quan đến hàng không tham gia tuyển dụng đợt này gồm: Công ty cổ phần hàng không Vietjet, Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS), Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn (SAGS), Công ty TNHH MTV Suất ăn hàng không Việt Nam (VACS), Công ty cổ phần Dịch vụ suất ăn hàng không Việt Nam (VINACS), Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO), Học viện Hàng không Việt Nam (VAA).

Trong đó, ACV sẽ tuyển dụng 1.400 nhân sự cho các vị trí chuyên môn như: kỹ sư vận hành, bảo trì, sửa chữa trang thiết bị điện, điện tử - viễn thông, cơ khí - tự động hóa; kỹ sư hóa nghiệm... Còn các hãng hàng không, công ty dịch vụ mặt đất sẽ tham gia tuyển dụng gần 1.500 ứng viên.

Sân bay Long Thành bắt đầu bay hiệu chuẩn từ cuối tháng 9

Lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết dự kiến cuối tháng 9 sẽ bắt đầu bay các chuyến bay hiệu chuẩn tại sân bay Long Thành, tiến tới bay kỹ thuật vào ngày 19/12.

18:13 20/8/2025

Chủ đầu tư sân bay Long Thành tăng vốn lên 35.800 tỷ đồng

ACV đã phân phối hơn 1,4 tỷ cổ phiếu trả cổ tức cho 11.992 cổ đông và tăng vốn điều lệ vượt 35.800 tỷ đồng.

09:45 16/8/2025

Đêm không ngủ ở công trường sân bay Long Thành

"Đại công trường" sân bay Long Thành rực sáng về đêm, khi hàng nghìn công nhân, kỹ sư gấp rút thi công các hạng mục quan trọng để kịp tiến độ hoàn thành vào ngày 19/12.

06:00 16/8/2025

Diệu Thanh

nhân sự ACV Đồng Nai Tp. Hồ Chí Minh Sân bay Long Thành Vietjet Air ACV CTCP Nam Việt Long Thành sân bay tuyển dụng

  • VietJet Air

    VietJet Air

    Công ty cổ phần Hàng không VietJet là hãng hàng không tư nhân đầu tiên tại Việt Nam, đồng thời là một trong số ít hãng hàng không hiếm hoi trên thế giới có lãi ngay từ năm thứ 2 hoạt động. Theo tuyến bố của hãng này, năm 2017, hãng chiếm 43% thị phần bay nội địa. Tuy nhiên, VietJet cũng dính nhiều lùm xùm liên quan tới các chiến lược marketing đặc biệt là việc cho tiếp viên mặc bikini hồi mới ra mắt.

    • Thành lập: 2007
    • Sáng lập: Nguyễn Thị Phương Thảo và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VJC

    Website

  • Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)

    Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)

    Chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn, ACV hiện quản lý, khai thác hệ thống 22 Cảng hàng không trong cả nước, bao gồm 9 Cảng hàng không quốc tế và 13 Cảng hàng không nội địa.

    • Thành lập: 1975
    • Trực thuộc: Nhà nước
    • Mã cổ phiếu: ACV

    Website

  • CTCP Nam Việt (NAVICO)

    CTCP Nam Việt (NAVICO)

    CTCP Nam Việt thời gian đầu chuyên hoạt động trong lĩnh vực xây dựng dân dụng. Từ năm 2000, công ty quyết định đầu tư mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực chế biến thủy sản, khởi đầu là việc xây dựng xí nghiệp đông lạnh thuỷ sản Mỹ Quý, chuyên chế biến xuất khẩu cá tra, cá basa đông lạnh.

    • Thành lập: 1993
    • Mã cổ phiếu: ANV

  • Tp. Hồ Chí Minh

    • Diện tích: 2.095,06 km²
    • Dân số: 8.297.500 người (dân cư chính thức năm 2016)
    • Phân chia hành chính: 19 quận và 5 huyện
    • Vùng: Đông Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 28
    • Biển số xe: 41, từ 50 đến 59

  • Sân bay Long Thành

    Sân bay Long Thành

    Sân bay Long Thành có vị trí nằm nằm trên 6 xã Long An, Bình Sơn, Cẩm Đường, Suối Trầu, Bàu Cạn, Long Phước huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cách TP. HCM 40 km về hướng Đông. Với công suất lên đến 100 triệu hành khách/năm và diện tích 5.500 ha, sân bay Long Thành là 1 sân bay cấp 4F (tiêu chuẩn ICAO) với đường cất hạ cánh trên 1.800 m; độ dài sải cánh máy bay dưới 80 m.

    • Năm xây dựng: 2019
    • Diện tích: 5.500 ha
    • Tổng kinh phí: 16 tỷ USD

