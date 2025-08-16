Chủ đầu tư sân bay Long Thành tăng vốn lên 35.800 tỷ đồng

ACV đã phân phối hơn 1,4 tỷ cổ phiếu trả cổ tức cho 11.992 cổ đông và tăng vốn điều lệ vượt 35.800 tỷ đồng.

ACV đang yêu cầu các đơn vị nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để sân bay Long Thành cơ bản hoàn thiện vào ngày 19/12. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (UPCoM: ACV) vừa công bố kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023.

Theo đó, tính đến ngày 8/8, ACV đã phân phối hơn 1,4 tỷ cổ phiếu trả cổ tức cho 11.992 cổ đông, 6.113 cổ phiếu lẻ bị hủy bỏ.

Tỷ lệ thực hiện quyền 100:64,58, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 64,58 cổ phiếu mới. Cổ phiếu mới không bị hạn chế chuyển nhượng.

Nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại tại ngày 31/12/2023 theo nghị quyết ngày 20/5 của Đại hội đồng cổ đông ACV.

Sau đợt phát hành, ACV tăng số lượng cổ phiếu lưu hành lên mức 3,58 tỷ cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng lên hơn 35.800 tỷ đồng .

ACV hiện quản lý 22 sân bay trên cả nước và là chủ đầu tư dự án "siêu cảng hàng không" Long Thành.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của ACV đạt 12.698 tỷ đồng , tăng 14% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt 5.724 tỷ đồng , giảm 7%.

Theo giải trình của doanh nghiệp, nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm lợi nhuận là do giá vốn hàng bán tăng mạnh. Cụ thể, chi phí khấu hao và chi phí vận hành của tổng công ty đã tăng đáng kể sau khi nhà ga hành khách T3 sân bay Tân Sơn Nhất được đưa vào khai thác trong quý II.

Đáng chú ý, ACV cho biết đã ghi nhận chi phí xây dựng cơ bản dở dang gần 22.000 tỷ đồng tại các dự án. Trong đó, phần lớn vẫn đến từ dự án xây dựng sân bay Long Thành (giai đoạn 1) với 18.746 tỷ đồng . Mức này tăng thêm khoảng 6.000 tỷ so với thời điểm đầu năm 2025, tương ứng tỷ lệ tăng trên 47%.

Chia sẻ tại phiên họp ĐHĐCĐ cuối tháng 6, Chủ tịch ACV Vũ Thế Phiệt khẳng định sẽ quyết tâm hoàn thành cơ bản sân bay Long Thành vào cuối năm 2025 và đưa vào khai thác từ năm 2026, đồng thời cho biết các dự án kết nối sân bay cũng đang được quan tâm thúc đẩy.

Hiện, ACV đã công bố phương án chuyến hết các chuyến bay quốc tế về sân bay Long Thành còn các chuyến bay nội địa khai thác tại Tân Sơn Nhất.

Phương án này nhận được nhiều ý kiến trái chiều vì sân bay Long Thành còn thiếu các phương án kết nối khiến việc di chuyển của hành khách gặp nhiều khó khăn.