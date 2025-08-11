Bộ Xây dựng chỉ đạo 'nóng' về phương án khai thác sân bay Long Thành

Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng không chủ trì, cùng ACV làm việc với các hãng hàng không để đánh giá tác động của phương án khai thác sân bay Long Thành, báo cáo trong tháng 9.

ACV muốn chuyển mọi chuyến bay quốc tế về Long Thành trong khi các hãng bay cho rằng cần có lộ trình chuyển đổi. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo Bộ Xây dựng, tại hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 có dự kiến phương án khai thác với hai sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất.

Trong đó, đối với các chuyến bay quốc tế, sân bay Long Thành sẽ khai thác toàn bộ các chuyến bay quốc tế (chuyến bay dài trên 1.000 km và các chuyến do hãng hàng không chọn), các chuyến bay mới của tất cả hãng hàng không mà Tân Sơn Nhất không thể tiếp nhận, các chuyến bay không theo lịch.

Trong khi đó, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ phục vụ tất cả chuyến bay đang khai thác tàu bay code C (A321/320, B737...) hoặc dưới 1.000 km, các tiêu chí khai thác sẽ được rà soát lại sau 5 năm đầu khai thác.

Hiện nay, ACV và đơn vị tư vấn có kiến nghị phương án sẽ chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế thường lệ từ Tân Sơn Nhất sang khai thác tại sân bay Long Thành để đảm bảo phát huy hiệu quả đầu tư dự án.

Tuy nhiên, phương án trên vẫn còn có ý kiến của một số hãng hàng không. Vì vậy, Bộ Xây dựng giao Cục Hàng không chủ trì, cùng ACV khẩn trương làm việc với các hãng hàng không để nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá tác động phương án khai thác và xác định lộ trình chuyển đường bay quốc tế từ 2 sân bay nói trên.

Các bên liên quan được yêu cầu báo cáo kết quả chính thức phương án khai thác trong tháng 9.

Hiện, các hãng bay quốc tế ủng hộ đưa 100% chuyến quốc tế về Long Thành, trong khi các hãng Việt Nam đề xuất lộ trình và chia giai đoạn để tránh xáo trộn.

Cụ thể, Vietnam Airlines đề xuất tại Tân Sơn Nhất, các hãng hàng không Việt Nam khai thác chuyến bay nội địa và chuyến bay quốc tế trong khu vực Đông Nam Á.

Còn ở Long Thành, các hãng Việt Nam sẽ khai thác chuyến bay quốc tế ngoài khu vực Đông Nam Á, và các chuyến bay quốc tế và nội địa khác theo lựa chọn của các hãng, trên cơ sở đảm bảo nối chuyến và quay đầu tàu bay; các hãng hàng không nước ngoài khai thác toàn bộ chuyến bay.

Trong dài hạn, tùy tình hình sản lượng khách và khả năng tiếp nhận tại mỗi sân bay cũng như kết nối sân bay Long Thành và TP.HCM, có thể xem xét điều chỉnh việc phân chia khai thác giữa hai sân bay.

Về phía Bamboo Airways, hãng đồng thuận với ACV về việc sớm đưa vào khai thác và chuyển đổi các chuyến bay quốc tế sang sân bay Long Thành và ưu tiên các hãng hàng không Việt Nam khai thác nội địa tại Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, hãng này cho rằng nên có lộ trình chuyển đổi.

Vietravel Airlines đồng ý với định hướng Long Thành sẽ trở thành sân bay trung tâm trong khu vực về dài hạn, đem lại hiệu quả khai thác cho các hãng hàng không và góp phần phát triển kinh tế đất nước.

Tuy nhiên, việc hoạch định các tàu bay tại hai sân bay sẽ gây nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu do Vietravel Airlines chưa đủ nguồn lực tàu bay. Do đó, hãng đề xuất phân chia khai thác theo phương án 2 trong giai đoạn đầu, đồng thời cho phép hãng được đề xuất chọn chặng bay theo khả năng thu xếp lịch bay của hãng.