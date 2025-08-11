Hãng bay nói gì về việc đưa tất cả chuyến bay quốc tế về Long Thành?

Các hãng bay quốc tế ủng hộ đưa 100% chuyến quốc tế về Long Thành, trong khi hãng Việt Nam đề xuất lộ trình và chia giai đoạn để tránh xáo trộn.

Hãng bay Việt cho rằng cần có lộ trình chuyển đổi các chuyến bay quốc tế từ sân bay Tân Sơn Nhất về Long Thành. Ảnh: Diệp Anh.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa báo cáo Cục Hàng không phương án phân chia khai thác giữa Cảng hàng không quốc tế Long Thành (LTIA) và Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TIA).

Hai phương án bao gồm chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế về sân bay Long Thành (Đồng Nai), hoặc vẫn giữ lại các chặng quốc tế ngắn ở sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Trong đó, ACV nghiêng về phương án 1 nhằm bảo đảm thuận lợi trong quản lý, khai thác, đồng thời tối ưu các nguồn lực.

Cần phân chia theo giai đoạn, có lộ trình chuyển đổi

ACV cho biết đã tổ chức họp với Ủy ban tham vấn Cảng HKQT Long Thành (Long Thành ACC, gồm IATA và các hãng hàng không quốc tế đang khai thác tại Tân Sơn Nhất) để lấy ý kiến về phương án phân chia khai thác.

Theo biên bản họp, các hãng hàng không quốc tế đồng thuận với phương án chuyển 100% chuyến bay quốc tế theo lịch trình từ Tân Sơn Nhất về Long Thành để đảm bảo hiệu quả trong quản lý khai thác và tối ưu hóa nguồn lực, phát triển sân bay Long Thành trở thành trung tâm hàng không khu vực, có khả năng cạnh tranh với các cảng hàng không quốc tế lớn trên thế giới.

Trong khi đó, Vietnam Airlines đề xuất tại Tân Sơn Nhất, các hãng hàng không Việt Nam khai thác chuyến bay nội địa và chuyến bay quốc tế trong khu vực Đông Nam Á.

Còn ở Long Thành, các hãng Việt Nam sẽ khai thác chuyến bay quốc tế ngoài khu vực Đông Nam Á, và các chuyến bay quốc tế và nội địa khác theo lựa chọn của các hãng, trên cơ sở đảm bảo nối chuyến và quay đầu tàu bay; các hãng hàng không nước ngoài khai thác toàn bộ chuyến bay.

Trong dài hạn, tùy thuộc vào tình hình sản lượng khách và khả năng tiếp nhận tại mỗi sân bay cũng như kết nối sân bay Long Thành và TP.HCM, có thể xem xét điều chỉnh việc phân chia khai thác giữa hai sân bay.

Các hướng tuyến kết nối sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) và sân bay Long Thành (Đồng Nai). Đồ họa: Phan Nhật.

Về phía Bamboo Airways, hãng đồng thuận với ACV về việc sớm đưa vào khai thác và chuyển đổi các chuyến bay quốc tế sang sân bay Long Thành và ưu tiên các hãng hàng không Việt Nam khai thác nội địa tại Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, hãng này cho rằng nên có lộ trình chuyển đổi.

Vietravel Airlines đồng ý với định hướng Long Thành sẽ trở thành sân bay trung tâm trong khu vực về dài hạn, đem lại hiệu quả khai thác cho các hãng hàng không và góp phần phát triển kinh tế đất nước.

Tuy nhiên, việc hoạch định các tàu bay tại hai sân bay sẽ gây nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu do Vietravel Airlines chưa đủ nguồn lực tàu bay. Do đó, hãng đề xuất phân chia khai thác theo phương án 2 trong giai đoạn đầu, đồng thời cho phép hãng được đề xuất chọn chặng bay theo khả năng thu xếp lịch bay của hãng.

Trong báo cáo, ACV cho biết qua tham vấn các chuyên gia, việc tập trung hoạt động bay quốc tế tại một cảng trung tâm duy nhất là yếu tố then chốt để hình thành và duy trì năng lực trung chuyển hàng không hiệu quả.

Đơn cử, Hàn Quốc đã triển khai thành công việc chuyển toàn bộ hoạt động bay quốc tế từ sân bay Gimpo sang sân bay Incheon vào năm 2001, qua đó hình thành một trung tâm trung chuyển hàng không mạnh, với tỷ lệ hành khách nối chuyến quốc tế đạt trên 10%.

Sân bay Incheon đón toàn bộ chuyến bay quốc tế đến Seoul. Ảnh: Skytrax.

Ngược lại, Nhật Bản duy trì song song hai cảng hàng không quốc tế Narita và Haneda tại khu vực Tokyo, khiến vai trò của Narita suy giảm rõ rệt, khi một bộ phận hành khách quốc tế chuyển hướng sang trung chuyển qua Incheon.

Tương tự, sân bay Heathrow (Anh) từng là một trong những cảng hàng không trung chuyển lớn nhất châu Âu cũng mất dần vị thế khu vực do tình trạng phân tán mạng bay và hạn chế trong mở rộng hạ tầng, làm suy giảm khả năng cạnh tranh với các sân bay như Frankfurt (Đức) hay Amsterdam Schiphol (Hà Lan).

Tại khu vực Đông Nam Á, các quốc gia như Singapore và Malaysia đều áp dụng chính sách tập trung toàn bộ mạng bay quốc tế tại một cảng hàng không trung tâm duy nhất, từ đó tối ưu hóa kết nối mạng bay và củng cố vị thế cạnh tranh trong khu vực.

"Việc không hợp nhất tất cả đường bay quốc tế tại sân bay Long Thành có thể giảm khả năng cạnh tranh của Việt Nam với các cảng hàng không trung tâm của khu vực và có thể đe dọa tăng trưởng kinh tế quốc gia trong dài hạn", đại diện ACV nhấn mạnh.

