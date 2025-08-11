Rõ 2 phương án khai thác sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất

ACV đưa ra 2 phương án, bao gồm chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế về sân bay Long Thành (Đồng Nai), hoặc vẫn giữ lại các chặng quốc tế ngắn ở sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

Sân bay Long Thành đang được đẩy nhanh tiến độ để đi vào hoạt động cuối tháng 12. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa báo cáo Cục Hàng không phương án phân chia khai thác giữa Cảng hàng không quốc tế Long Thành (LTIA) và Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TIA).

Hai kịch bản được ACV đưa ra dựa theo phân tích của Liên danh Incheon Airport (IAC) - đơn vị tư vấn công tác quản lý, khai thác sân bay Long Thành.

Phương án 1: Long Thành nhận 100% chuyến bay quốc tế

Với kịch bản thứ nhất, toàn bộ chuyến bay quốc tế sẽ được chuyển sang sân bay Long Thành khi nơi này đi vào hoạt động, ước tính hơn 19 triệu lượt khách mỗi năm, cùng khoảng 1,5 triệu khách nội địa phục vụ nhu cầu kết nối trung chuyển.

Khi đó, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ tập trung khai thác các đường bay nội địa với khoảng 29,5 triệu lượt khách mỗi năm.

Theo phương án này, tỷ lệ phân chia khai thác giữa hai sân bay là: Tân Sơn Nhất giữ 95% tổng lưu lượng nội địa, Long Thành 100% lưu lượng quốc tế - hình thành nền tảng là trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế ở khu vực phía Nam.

Theo phân tích của IAC, phương án này có nhiều điểm tích cực. Thứ nhất, việc tập trung hóa hoạt động khai thác quốc tế sẽ giúp tối ưu nguồn lực về nhân sự, trang thiết bị và quy trình, từ đó nâng cao hiệu quả vận hành và giảm chi phí.

Quan trọng hơn, nó sẽ tạo ra một mô hình trung chuyển quốc tế một điểm đến (single-hub), giúp hành khách có trải nghiệm suôn sẻ, không phải di chuyển giữa hai sân bay, tránh được những rủi ro và bất tiện về thời gian.

Đơn vị tư vấn cho rằng phương án chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế về sân bay Long Thành sẽ đưa nơi đây thành trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế ở khu vực phía Nam. Ảnh: Quỳnh Danh.

Thay vì phân tán sức mạnh, việc biến Long Thành thành một trung tâm trung chuyển quốc tế duy nhất sẽ tạo nền tảng vững chắc để sân bay này cạnh tranh với các đối thủ trong khu vực và trên thế giới.

Điều này cũng giải quyết được bài toán quá tải công suất trong dài hạn tại Tân Sơn Nhất, vốn đã trở thành một vấn đề nan giải trong nhiều năm qua. Thêm vào đó, việc Long Thành có thể khai thác 24/24 giờ nhờ vị trí xa khu dân cư là một lợi thế không thể phủ nhận.

Tuy nhiên, phương án này cũng có nhược điểm duy nhất nhưng không kém phần quan trọng: Hành khách tại TP.HCM đi các chuyến bay quốc tế chặng ngắn có thể cảm thấy bất tiện hơn do phải di chuyển một quãng đường xa hơn so với khi đi từ Tân Sơn Nhất.

Các hướng tuyến kết nối sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) và sân bay Long Thành (Đồng Nai). Đồ họa: Phan Nhật.

Phương án 2: Giữ lại 20% chuyến bay quốc tế ở Tân Sơn Nhất

Với phương án 2, Tân Sơn Nhất sẽ tiếp tục khai thác các chuyến bay nội địa và một phần chuyến bay quốc tế chặng ngắn (dưới 1.000 km). Long Thành sẽ tập trung vào các chuyến bay quốc tế đường dài và các chuyến bay nội địa phục vụ trung chuyển.

Trong khi Long Thành sẽ đảm nhận toàn bộ chuyến bay quốc tế đường dài, tổng sản lượng ước đạt khoảng 15,3 triệu lượt mỗi năm, cùng một phần lưu lượng khách nội địa phục vụ nhu cầu kết nối trung chuyển. Tỷ lệ phân chia cụ thể là Tân Sơn Nhất khai thác 20% tổng lưu lượng quốc tế, 80% còn lại ở Long Thành.

Ưu điểm của phương án này là tận dụng được cơ sở vật chất hiện có tại Tân Sơn Nhất trong giai đoạn đầu, giảm áp lực công suất cho Long Thành và mang lại sự thuận tiện cho hành khách ở TP.HCM đi các chuyến bay chặng ngắn trong khu vực.

Sân bay Tân Sơn Nhất sẽ dành riêng cho các chuyến bay quốc nội. Ảnh: TIA.

Tuy nhiên, phương án này tồn tại hạn chế vì chi phí vận hành sẽ tăng do phải duy trì song song nguồn lực (nhân sự, hải quan, kiểm dịch...) cho hoạt động quốc tế tại cả hai sân bay. Hơn thế nữa, sự phân mảnh mảng bay quốc tế sẽ làm suy yếu khả năng cạnh tranh của Long Thành trong vai trò là cảng trung chuyển.

Theo phân tích của ACV, việc phân chia này có thể khiến Long Thành mất tới 8,8% tổng sản lượng hành khách quốc tế, vì hành khách trung chuyển (đặc biệt là khách nối chuyến ngắn - dài) có xu hướng chuyển sang các sân bay khác trong khu vực để tránh những bất tiện khi phải di chuyển giữa hai sân bay.

Kinh nghiệm quốc tế của Narita (Nhật Bản), Heathrow (Anh)... cũng cho thấy việc phân tán hoạt động bay quốc tế đã làm suy giảm nghiêm trọng vị thế trung chuyển của họ.

Trước hai lựa chọn, Cục Hàng không cho biết đơn vị này và các hãng hàng không quốc tế đều nhất trí cao với phương án 1 là chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành nhằm bảo đảm thuận lợi trong quản lý, khai thác, đồng thời tối ưu các nguồn lực.