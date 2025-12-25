VietinBank thoái vốn công ty làm 'siêu' cảng Cần Giờ bất thành

Do không có nhà đầu tư nào đăng ký mua cổ phần nên phiên đấu giá của VietinBank cho hơn 19,9 triệu cổ phiếu SGP của Cảng Sài Gòn đã không đủ điều kiện tổ chức.

Cảng Sài Gòn báo lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm đạt 388 tỷ đồng. Ảnh: SGP.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - VietinBank (HoSE: CTG) vừa công bố thông tin bất thường liên quan tới kết quả chào bán cổ phiếu của CTCP Cảng Sài Gòn (UPCoM: SGP).

Theo kế hoạch, phiên đấu giá diễn ra vào ngày 22/12. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc vào 15h30 ngày 15/12 đã không có nhà đầu tư nào đăng ký mua cổ phần nên phiên đấu giá không đủ điều kiện tổ chức.

Trước đó, VietinBank dự kiến chào bán hơn 19,9 triệu cổ phiếu, tương đương 9,07% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Cảng Sài Gòn. Mức giá chào bán (giá khởi điểm) dự kiến là 29.208 đồng/cổ phiếu, tương đương với giá trị thoái vốn vào khoảng gần 600 tỷ đồng .

Đây được xem là một trong những đợt thoái vốn lớn nhất của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong quý IV/2025, nhằm xử lý tài sản tồn đọng từ các khoản nợ theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Việc VietinBank thoái toàn bộ vốn tại Cảng Sài Gòn cũng nằm trong chiến lược dài hạn của nhà băng khi muốn tập trung nguồn lực vào hoạt động ngân hàng cốt lõi, đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định về xử lý tài sản đảm bảo và thoái vốn ngoài ngành. Trước đó, lô cổ phiếu SGP này vốn được ngân hàng tiếp nhận từ quá trình xử lý nợ xấu theo các nghị định của Chính phủ và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước.

CTCP Cảng Sài Gòn là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ Công ty TNHH MTV Cảng Sài Gòn do Tổng công ty Hàng hải Việt Nam nắm giữ 100% vốn điều lệ. Doanh nghiệp chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 1/10/2015 với hoạt động sản xuất kinh doanh chính là cung cấp dịch vụ khai thác cảng. Ngày 30/6/2015, công ty chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) với mã chứng khoán là SGP.

Tính đến ngày 30/9, cơ cấu cổ đông của Cảng Sài Gòn có 4 nhóm nắm giữ tỷ lệ chi phối. Trong đó, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) sở hữu 65,45% vốn điều lệ, giữ vai trò cổ đông lớn nhất. VietinBank nắm 9,07% vốn điều lệ, tương ứng hơn 19,6 triệu cổ phiếu. VPBank sở hữu 7,44% vốn và Công ty TNHH Phát triển Dịch vụ Thương mại Toàn Thắng nắm 9,83% vốn. Phần còn lại, chiếm 8,21% vốn điều lệ thuộc về các cổ đông nhỏ lẻ sở hữu dưới 5%.

Về tình hình kinh doanh của Cảng Sài Gòn, trong 9 tháng năm nay, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 868 tỷ đồng , tăng gần 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhờ doanh thu tài chính và phần lãi trong công ty liên doanh liên kết tăng mạnh, lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp đạt 388 tỷ đồng , tăng gần 204%.