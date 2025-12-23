Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hủy nhiều phiên đấu giá cổ phần vì 'ế'

  • Thứ ba, 23/12/2025 22:50 (GMT+7)
  • 11 phút trước

Nhiều phiên đấu giá cổ phần nhà nước không đủ điều kiện tổ chức do không có nhà đầu tư đăng ký mua, từ thương vụ VNPT bán cổ phần MSB cho đến các đợt thoái vốn của Vicem, Vinataba…

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo không tổ chức phiên bán đấu giá cổ phần của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) do VNPT sở hữu.

Theo kế hoạch, phiên đấu giá dự kiến diễn ra ngày 26/12. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc. Do không đáp ứng điều kiện theo quy định, phiên đấu giá không thể tổ chức.

Cuối tháng 11, VNPT thông báo kế hoạch bán đấu giá toàn bộ 188,7 triệu cổ phiếu MSB, tương đương 6,05% vốn điều lệ ngân hàng, với giá khởi điểm 18.239 đồng/cổ phiếu, ước tính thu về khoảng 3.441 tỷ đồng, cao hơn gần 40% so với thị giá. MSB từng tăng mạnh khi thông tin thoái vốn được công bố, tuy nhiên sau đó nhanh chóng điều chỉnh, phiên giao dịch dưới mốc 13.000 đồng/cổ phiếu.

dau gia co phan anh 1

Nhiều phiên đấu giá không đủ điều kiện tổ chức do không có nhà đầu tư đăng ký mua.

Không chỉ riêng MSB, nhiều phiên đấu giá cổ phần thời gian qua cũng bất thành do không có nhà đầu tư đăng ký mua. Điển hình là các thương vụ thoái vốn của Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) tại Công ty Cổ phần (CTCP) Bao bì Hoàng Thạch, CTCP VICEM Vận tải Hoàng Thạch, CTCP Tấm lợp - Vật liệu Xây dựng Đồng Nai và CTCP Bao bì Hà Tiên.

Cụ thể, tại CTCP Bao bì Hoàng Thạch, Vicem chào bán hơn 568.000 cổ phần với giá khởi điểm 43,14 tỷ đồng. Tại CTCP Tấm lợp - Vật liệu Xây dựng Đồng Nai, số cổ phần chào bán hơn 3,4 triệu đơn vị, giá khởi điểm 51,68 tỷ đồng. Với CTCP Bao bì Hà Tiên, Vicem dự kiến bán 1,538 triệu cổ phần, giá khởi điểm 73,67 tỷ đồng.

Trước đó, Vicem cũng lên kế hoạch chào bán toàn bộ 33.545 cổ phần tại CTCP Vicem Vận tải Hoàng Thạch, mệnh giá 100.000 đồng/cổ phần, với giá khởi điểm cho cả lô là 10,43 tỷ đồng.

Ngoài ra, nhiều phiên đấu giá khác cũng không thành công, như đấu giá cổ phần CTCP Cảng Sài Gòn do Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam sở hữu; đấu giá theo lô cổ phần của Tổng CTCP Bảo hiểm Toàn Cầu do Tổng công ty Trực thăng Việt Nam nắm giữ; đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8 do SCIC sở hữu; hay chào bán cạnh tranh cổ phần của CTCP Phát triển Đông Dương Xanh, CTCP Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Việt Nam do Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam sở hữu.

Ở chiều ngược lại, ba cuộc đấu giá phần vốn góp của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) tại các doanh nghiệp thành viên cho kết quả trái ngược, có thương vụ thành công lớn nhưng cũng có trường hợp bất thành.

Cụ thể, Vinataba bán vốn thành công tại Công ty TNHH Hải Hà - Kotobuki và CTCP Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket (UPCoM: CMN), trong khi kế hoạch thoái vốn tại CTCP Dalatbeco không đủ điều kiện tổ chức.

Tại Hải Hà - Kotobuki, Vinataba đưa ra đấu giá phần vốn góp có giá trị sổ sách hơn 31,3 tỷ đồng, tương ứng 70% vốn điều lệ. Phiên đấu giá có hai nhà đầu tư tham gia, với mức giá đặt mua cao nhất hơn 177,06 tỷ đồng và thấp nhất hơn 177 tỷ đồng. Kết quả, một nhà đầu tư cá nhân trúng đấu giá, chi hơn 177 tỷ đồng để mua trọn lô; thời hạn nộp tiền từ ngày 19/12 đến 25/12/2025.

Với Colusa - Miliket, Vinataba chào bán 960.000 cổ phần, tương đương 20% vốn điều lệ. Kết thúc phiên đấu giá ngày 18/12/2025, toàn bộ số cổ phần được bán hết cho một nhà đầu tư, mang về hơn 206,1 tỷ đồng.

Ngược lại, phiên đấu giá theo lô cổ phần tại Dalatbeco không đủ điều kiện triển khai. Trước đó, Vinataba dự kiến chào bán công khai 502.620 cổ phần, tương đương 13,96% vốn điều lệ, với giá khởi điểm hơn 9,9 tỷ đồng và bước giá 100.000 đồng/cổ phần.

Thu 5.200 tỷ đồng từ đấu giá biển số xe trong năm 2025

Tính đến thời điểm hiện tại, hoạt động đấu giá biển số xe thu được khoảng 5.200 tỷ đồng để nộp vào ngân sách Nhà nước.

12:48 18/12/2025

Giầy Thượng Đình vang bóng một thời là 'món hời' lớn

Giá trúng đấu giá cổ phần Giầy Thượng Đình cao gấp hơn 10 lần giá khởi điểm, giúp Hà Nội thu về gần 1.400 tỷ đồng từ thương vụ thoái 69% vốn Nhà nước tại doanh nghiệp này.

11:12 17/12/2025

Ngân hàng liên tiếp rao bán đấu giá bất động sản

Thời gian gần đây, các ngân hàng liên tiếp bán đấu giá tài sản là bất động sản, với động thái giảm giá rao bán so với những lần trước.

17:41 2/10/2025

