Kinh doanh

Ngân hàng liên tiếp rao bán đấu giá bất động sản

  • Thứ năm, 2/10/2025 17:41 (GMT+7)
  • 55 phút trước

Thời gian gần đây, các ngân hàng liên tiếp bán đấu giá tài sản là bất động sản, với động thái giảm giá rao bán so với những lần trước.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Hóc Môn vừa thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ 90B Quốc lộ 22, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM.

Lô đất này có diện tích hơn 3.871 m2, loại hình là đất cơ sở sản xuất kinh doanh. Thời hạn sử dụng đất 50 năm (tính từ ngày 11/8/2010), như vậy thời hạn sử dụng đất còn khoảng 35 năm.

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là 148,59 tỷ đồng, giảm gần 52 tỷ đồng so với thời điểm tháng 6 (200,5 tỷ đồng).

BIDV cho biết, giá khởi điểm không bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản, phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện mua tài sản, các chi phí này do người trúng đấu giá chịu.

Theo thông báo, tài sản được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm hiện trạng tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá có trách nhiệm tự tìm hiểu thông tin, xem xét hiện trạng và hồ sơ pháp lý của tài sản, đồng thời chấp nhận mọi rủi ro phát sinh.

dau gia tai san anh 1

Bất động sản là một trong những tài sản đảm bảo ưa thích của ngân hàng. Ảnh minh họa.

Tương tự, VietinBank Tây Ninh cho biết đang phối hợp cùng Công ty Đấu giá hợp danh Miền Đông tiến hành các thủ tục bán đấu giá công khai khoản nợ của nhóm 3 khách hàng là Công ty TNHH Hồng Liên Tây Ninh, Nguyễn Thu Thảo, Huỳnh Hữu Nghĩa để thu hồi nợ. Tài sản đảm bảo của 3 công ty nêu trên gồm 7 bất động sản tại Tây Ninh với tổng giá trị gần 34 tỷ đồng.

Vietcombank chi nhánh Hà Tĩnh thông báo phát mại tài sản bảo đảm là 2 lô đất tại phường Cải Đan, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Giá bán gần 10 tỷ đồng.

Agribank chi nhánh 9 cũng thông báo đấu giá giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BC619757, số vào sổ cấp GCN: CH02010 do UBND huyện Củ Chi cấp ngày 17/12/2010. Lô đất có diện tích hơn 2.552 m2, tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM (nay là xã Phú Hòa Đông, TP.HCM). Loại hình là đất trồng cây lâu năm, có thời hạn sử dụng tới ngày 1/7/2070. Giá khởi điểm cho lô đất là gần 8,5 tỷ đồng.

