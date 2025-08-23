Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ngôi nhà rao bán 1 USD, khách trả hơn nửa triệu USD

  • Thứ bảy, 23/8/2025 16:43 (GMT+7)
  • 15 phút trước

Theo NYPost, một nhà môi giới bất động sản tại Newark, New Jersey (Mỹ) đã thu về hơn nửa triệu USD sau khi rao bán một căn nhà chỉ 1 USD.

Theo đó, Brendan DaSilva gây xôn xao dư luận khi rao bán căn nhà 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm ở ngoại ô Newark với giá chỉ 1 USD (chưa đầy 30.000 đồng). Theo NJ.com, kế hoạch của Brendan DaSilva là để thị trường tự quyết định một mức giá hợp lý. Chia sẻ với The Post, DaSilva cho biết: "Thật may mắn, mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp với chúng tôi". DaSilva nhận được 3 lời đề nghị mua nhà với giá 550.000 USD (tương đương 14,4 tỷ đồng).

bat dong san my anh 1

Ngôi nhà 3 phòng ngủ đã được bán trong vòng một tuần. Ảnh: Brendan DaSilva.
bat dong san my anh 2

Phòng khách có lò sưởi đốt củi. Ảnh: Brendan DaSilva.

Chiến thuật bán hàng đầy tham vọng của DaSilva không chỉ là một chiêu trò thông minh mà còn là một thử nghiệm về thị trường.

DaSilva cho biết mặc dù chưa bao giờ thấy một nhà môi giới nào niêm yết giá nhà là 1 USD, nhưng ông đã thấy rất nhiều ngôi nhà được định giá thấp chỉ để thu hút sự chú ý.

DaSilva quyết định đánh cược vào bất động sản đầu tư trị giá 300.000 USD của mình, trong đó ông đã đầu tư thêm 100.000 USD vào việc cải tạo và đưa ra mức giá 1 USD. Những khách hàng quan tâm chỉ có 7 ngày để cân nhắc. Cuộc đấu giá được dàn dựng lại, không mang hàm ý về sự xuống cấp và hoang tàn như trước.

bat dong san my anh 3

Da Silva đã chi 100.000 USD để cải tạo ngôi nhà. Ảnh: Brendan DaSilva.
bat dong san my anh 4

Mặt bàn thạch anh và các thiết bị mới được trang bị cho nhà bếp. Ảnh: Brendan DaSilva.
bat dong san my anh 5

Phòng tắm lát gạch. Ảnh: Brendan DaSilva.

DaSilva chia sẻ với tờ The Post: "Cứ 10 phút tôi lại nhận được một cuộc gọi". Đến nay, DaSilva không nhớ có bao nhiêu khách hàng hỏi nữa.

bat dong san my anh 6

Mặt sau của ngôi nhà nằm ở một góc ngoại ô yên tĩnh. Ảnh: Brendan DaSilva.
bat dong san my anh 7

Garage đủ chỗ cho hai chiếc ôtô. Ảnh: Brendan DaSilva.

Sau sáp nhập, căn hộ khu vực nào tăng giá mạnh nhất?

Sau khi sáp nhập với TP.HCM, giá bán căn hộ sơ cấp tại khu vực ngoại thành đã thiết lập mức giá mới. Tại TP.HCM, giá căn hộ sơ cấp trung bình đạt mức cao nhất, với tăng 29%/năm.

3 giờ trước

Giá căn hộ mới trung tâm TP.HCM vượt 100 triệu đồng/m2

Nguồn cung thấp kỷ lục, chi phí tăng khiến căn hộ mở bán tại trung tâm TP.HCM không còn giá dưới 100 triệu đồng/m2.

26:1549 hôm qua

Sắp đấu giá gần 4.000 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm

UBND TP.HCM giao các sở ngành phối hợp tổ chức đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư tại phường An Khánh, yêu cầu bám sát chỉ đạo và đảm bảo tiến độ.

05:09 21/8/2025

https://vtcnews.vn/ngoi-nha-rao-ban-1-usd-khach-tra-hon-nua-trieu-usd-ar961327.html

Bằng Lăng/VTCNews

bất động sản mỹ bán nhà bất động sản

