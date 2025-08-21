Sắp đấu giá gần 4.000 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm

UBND TP.HCM giao các sở ngành phối hợp tổ chức đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư tại phường An Khánh, yêu cầu bám sát chỉ đạo và đảm bảo tiến độ.

Gần 4.000 căn hộ tái định cư tại Thủ Thiêm bị bỏ trống suốt nhiều năm. Ảnh: Quỳnh Danh.

UBND TP.HCM ban hành kế hoạch đấu giá 3.790 căn hộ tại phường An Khánh, gồm 2.220 căn ở khối R1, R2, R3 và 1.570 căn ở khối R4, R5, với mục đích nhà ở thương mại.

Cụ thể, UBND TPHCM yêu cầu công tác đấu giá 3.790 căn hộ nói trên cần bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, Ban Thường vụ Thành ủy, Đảng ủy UBND và UBND TP.HCM.

Đồng thời, việc đấu giá cần cân đối giữa kế hoạch thực hiện dự án của nhà đầu tư với tiến độ xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM.

Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) TP.HCM - cơ quan thường trực Tổ Công tác đấu giá - cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch đấu giá.

Đồng thời, Sở NN&MT còn được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan thực hiện thủ tục lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị lập chứng thư định giá đất để xác định giá khởi điểm để đấu giá; ký hợp đồng mua bán tài sản với người trúng đấu giá; hướng dẫn người trúng đấu giá thanh toán tiền mua tài sản và xuất hóa đơn bán tài sản công; nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước Khu vực II; hướng dẫn và thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; cập nhật chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định cho người trúng đấu giá.

Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp lập, trình UBND TP.HCM ban hành quyết định bán tài sản công; tổ chức bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá.

UBND TP giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tổ chức, lựa chọn và ký hợp đồng thuê tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện cuộc bán đấu giá tài sản công theo quy định.

Sở Tư pháp được yêu cầu phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm về tổ chức, hoạt động đấu giá tài sản theo thẩm quyền...

Trước đó, Chủ tịch UBND TP.HCM đã chấp thuận đề xuất của Sở Xây dựng về việc tiếp tục đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư tại Thủ Thiêm với mục tiêu sử dụng, công năng là nhà ở thương mại đã được Bộ Xây dựng có ý kiến. Đồng thời, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ đấu giá để tránh lãng phí.

3.790 căn hộ nói trên thuộc Khu tái định cư Bình Khánh (phường An Khánh) rộng 38,4 ha, nằm trong chương trình 12.500 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm, hoàn thành từ năm 2015. Khu nhà nằm gần trục đường lớn Mai Chí Thọ, cửa ngõ phía đông của TP.

Tuy nhiên, sau khi xây dựng khoảng 8.500 căn, TP xác định lại nhu cầu và quyết định chỉ giữ lại 2.924 căn hộ để bố trí tái định cư, đồng thời cho phép bán đấu giá 3.790/5.626 căn để thu hồi vốn Nhà nước.

Trong nhiều năm qua, gần 4.000 căn hộ này đã có ít nhất 4 lần được đem ra đấu giá, nhưng đều không thành công. Nguyên nhân được cho là mức giá khởi điểm cao và chất lượng căn hộ không đáp ứng kỳ vọng của nhà đầu tư.