App gọi xe, sàn TMĐT hỗ trợ tiền xăng cho tài xế, người dùng

  • Thứ bảy, 21/3/2026 19:04 (GMT+7)
Các nền tảng công nghệ quyết định chi ngân sách hỗ trợ người dùng và tài xế nhằm giữ chân hệ sinh thái trong giai đoạn chi phí vận hành và tiêu dùng tăng mạnh.

Các ứng dụng cho biết chương trình hỗ trợ đều sử dụng ngân sách của nền tảng. Ảnh: Phương Lâm.

Từ sàn thương mại điện tử (TMĐT) đến nền tảng gọi xe công nghệ, hàng loạt chương trình hỗ trợ đã được triển khai với mục tiêu giảm áp lực chi phí cho người dùng và đối tác, trong bối cảnh giá xăng dầu biến động từ đầu tháng 3 đến nay.

Đối với người tiêu dùng, sàn TMĐT Shopee cùng ví điện tử ShopeePay đang triển khai chương trình "Mua Xăng Hoàn Xu" từ ngày 17 đến 28/3.

Theo đó, người dùng thanh toán xăng dầu từ 20.000 đồng trở lên bằng ShopeePay tại các trạm xăng hợp lệ sẽ được hoàn lại 20.000 Shopee Xu mỗi ngày (tối đa 1 lượt/người/ngày). Khoản hoàn này có thể tiếp tục được sử dụng trong hệ sinh thái mua sắm trên Shopee, qua đó gián tiếp giảm chi tiêu hàng ngày của người dùng.

Song song, chương trình "Shopee Bình Ổn" cũng được duy trì đến hết tháng 3, tập trung vào nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu với giá ưu đãi và miễn phí vận chuyển. Nền tảng kỳ vọng chương trình sẽ góp phần hỗ trợ người dùng cho các nhu cầu tiêu dùng hàng ngày, cũng như tiếp thêm động lực để cộng đồng nhà bán yên tâm duy trì hoạt động kinh doanh ổn định trong giai đoạn hiện nay.

Trước đó, nền tảng giao đồ ăn cùng hệ sinh thái ShopeeFood tuyên bố hỗ trợ tối đa 40.000 đồng mỗi ngày cho tài xế trong 10 ngày tùy theo hiệu suất và loại hình hoạt động. Chương trình hỗ trợ phí xăng theo ngày được triển khai từ ngân sách của ShopeeFood và áp dụng song song với các chính sách cải thiện thu nhập định kỳ hiện có trên nền tảng.

Tương tự, các nền tảng gọi xe khác cũng đang tập trung vào việc giảm thiểu tác động của giá xăng đến thu nhập thực tế cho tài xế.

Grab cho biết tiếp tục sử dụng ngân sách để hỗ trợ đối tác tài xế trên toàn quốc. Cụ thể, chương trình thưởng theo tuần được kéo dài từ đến ngày 24/3. Tùy địa bàn, tài xế ôtô có thể nhận thêm tới 7% doanh thu/tuần, trong khi tài xế xe máy có thể nhận tối đa 135.000 đồng/tuần.

Bên cạnh hỗ trợ ngắn hạn, ứng dụng này còn thúc đẩy chuyển đổi sang xe điện. Tài xế chuyển sang xe máy điện có thể nhận hỗ trợ lên tới 2,5 triệu đồng tại Hà Nội và 1 triệu đồng tại TP.HCM. Ngoài ra, khi kết hợp với ưu đãi từ các hãng xe, tổng mức hỗ trợ có thể tăng thêm 1,5-4 triệu đồng tùy dòng xe và thời gian sử dụng.

Trong khi đó, Be Group lựa chọn cách tiếp cận trực diện hơn với nhóm tài xế xe xăng. Doanh nghiệp triển khai chương trình hỗ trợ chi phí nhiên liệu lên tới 900.000 đồng/tháng tùy mức độ hoạt động.

Ngoài ra, Be cũng duy trì các chương trình thi đua hàng tuần, cho phép tài xế nhận thêm voucher xăng nếu đạt số chuyến và điều kiện hoạt động. Doanh nghiệp đồng thời cam kết giữ ổn định giá cước trong bối cảnh chi phí đầu vào biến động mạnh.

Tài xế công nghệ 'méo mặt' vì giá xăng

Giá xăng tăng mạnh chỉ trong một tuần khiến chi phí vận hành của tài xế công nghệ đội lên nhanh chóng. Nhiều bác tài cho biết tiền xăng đã “ăn” tới một nửa thu nhập mỗi ngày.

11:30 13/3/2026

Hà Nội yêu cầu cơ quan thuế kiểm tra doanh nghiệp xăng dầu

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu cơ quan thuế tăng cường kiểm tra, đối chiếu dữ liệu hóa đơn điện tử bán lẻ xăng dầu với lượng nhập hàng và tồn kho của doanh nghiệp.

11:54 19/3/2026

Việt Nam chi gần nửa tỷ USD nhập xăng dầu giữa căng thẳng Trung Đông

Kể từ khi Mỹ - Israel tấn công Iran và khiến thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh, Việt Nam đã chi gần nửa tỷ USD nhập khẩu xăng dầu chỉ trong nửa đầu tháng 3.

19:45 18/3/2026

Minh Khánh

gọi xe Grab Shopee ứng dụng sàn tmđt giá xăng grab be shopee

  • Grab

    Grab

    Grab (trước đây gọi là GrabTaxi) là công ty công nghệ cung cấp dịch vụ vận chuyển và đi lại tại Malaysia, Singapore và các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Grab hoạt động theo mô hình kinh tế chia sẻ tương tự Uber. Mặc dù ban đầu hoạt động với xe ôtô giống Uber tại Malaysia và Singapore, để phù hợp với tình trạng kẹt xe ở nhiều thành phố, Grab đã triển khai thêm dịch vụ GrabBike với phương tiện là xe gắn máy tại Việt Nam, Thái Lan và Indonesia.

    Bạn có biết: TP. Hồ Chí Minh là nơi đầu tiên Grab triển khai thử nghiệm dịch vụ GrabBike vào tháng 11/2014

    • Thành lập: 2012
    • Người sáng lập: Anthony Tan, Tan Hooi Ling
    • Trụ sở chính: Singapore

  • Shopee

    Shopee

    Shopee là sàn giao dịch thương mại điện tử có trụ sở đặt tại Singapore, thuộc sở hữu của tập đoàn SEA (trước đây là Garena). Shopee được giới thiệu lần đầu tại Singapore vào năm 2015, và hiện đã có mặt tại các quốc gia: Singapore, Malaysia, Thái Lan, Đài Loan, Indonesia, Việt Nam và Philipines.

    • Thành lập: 2015
    • Trực thuộc: Tập đoàn SEA

Trung Quốc mua lượng bạc nhiều nhất 8 năm qua

18:55 21/3/2026

Nhu cầu bạc bùng nổ tại Trung Quốc từ cả lĩnh vực công nghiệp và đầu tư đã đẩy lượng nhập khẩu kim loại này lên mức cao nhất 8 năm trong 2 tháng đầu năm 2026.

Bạn có thể quan tâm

