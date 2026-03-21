App gọi xe, sàn TMĐT hỗ trợ tiền xăng cho tài xế, người dùng

Các nền tảng công nghệ quyết định chi ngân sách hỗ trợ người dùng và tài xế nhằm giữ chân hệ sinh thái trong giai đoạn chi phí vận hành và tiêu dùng tăng mạnh.

Các ứng dụng cho biết chương trình hỗ trợ đều sử dụng ngân sách của nền tảng. Ảnh: Phương Lâm.

Từ sàn thương mại điện tử (TMĐT) đến nền tảng gọi xe công nghệ, hàng loạt chương trình hỗ trợ đã được triển khai với mục tiêu giảm áp lực chi phí cho người dùng và đối tác, trong bối cảnh giá xăng dầu biến động từ đầu tháng 3 đến nay.

Đối với người tiêu dùng, sàn TMĐT Shopee cùng ví điện tử ShopeePay đang triển khai chương trình "Mua Xăng Hoàn Xu" từ ngày 17 đến 28/3.

Theo đó, người dùng thanh toán xăng dầu từ 20.000 đồng trở lên bằng ShopeePay tại các trạm xăng hợp lệ sẽ được hoàn lại 20.000 Shopee Xu mỗi ngày (tối đa 1 lượt/người/ngày). Khoản hoàn này có thể tiếp tục được sử dụng trong hệ sinh thái mua sắm trên Shopee, qua đó gián tiếp giảm chi tiêu hàng ngày của người dùng.

Song song, chương trình "Shopee Bình Ổn" cũng được duy trì đến hết tháng 3, tập trung vào nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu với giá ưu đãi và miễn phí vận chuyển. Nền tảng kỳ vọng chương trình sẽ góp phần hỗ trợ người dùng cho các nhu cầu tiêu dùng hàng ngày, cũng như tiếp thêm động lực để cộng đồng nhà bán yên tâm duy trì hoạt động kinh doanh ổn định trong giai đoạn hiện nay.

Trước đó, nền tảng giao đồ ăn cùng hệ sinh thái ShopeeFood tuyên bố hỗ trợ tối đa 40.000 đồng mỗi ngày cho tài xế trong 10 ngày tùy theo hiệu suất và loại hình hoạt động. Chương trình hỗ trợ phí xăng theo ngày được triển khai từ ngân sách của ShopeeFood và áp dụng song song với các chính sách cải thiện thu nhập định kỳ hiện có trên nền tảng.

Tương tự, các nền tảng gọi xe khác cũng đang tập trung vào việc giảm thiểu tác động của giá xăng đến thu nhập thực tế cho tài xế.

Grab cho biết tiếp tục sử dụng ngân sách để hỗ trợ đối tác tài xế trên toàn quốc. Cụ thể, chương trình thưởng theo tuần được kéo dài từ đến ngày 24/3. Tùy địa bàn, tài xế ôtô có thể nhận thêm tới 7% doanh thu/tuần, trong khi tài xế xe máy có thể nhận tối đa 135.000 đồng/tuần.

Bên cạnh hỗ trợ ngắn hạn, ứng dụng này còn thúc đẩy chuyển đổi sang xe điện. Tài xế chuyển sang xe máy điện có thể nhận hỗ trợ lên tới 2,5 triệu đồng tại Hà Nội và 1 triệu đồng tại TP.HCM. Ngoài ra, khi kết hợp với ưu đãi từ các hãng xe, tổng mức hỗ trợ có thể tăng thêm 1,5-4 triệu đồng tùy dòng xe và thời gian sử dụng.

Trong khi đó, Be Group lựa chọn cách tiếp cận trực diện hơn với nhóm tài xế xe xăng. Doanh nghiệp triển khai chương trình hỗ trợ chi phí nhiên liệu lên tới 900.000 đồng/tháng tùy mức độ hoạt động.

Ngoài ra, Be cũng duy trì các chương trình thi đua hàng tuần, cho phép tài xế nhận thêm voucher xăng nếu đạt số chuyến và điều kiện hoạt động. Doanh nghiệp đồng thời cam kết giữ ổn định giá cước trong bối cảnh chi phí đầu vào biến động mạnh.