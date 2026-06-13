Tập trung xử lý khó khăn để TP.HCM phát triển trong kỷ nguyên mới

Thủ tướng đề nghị TP.HCM nêu những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị những giải pháp, chính sách cụ thể để Chính phủ xử lý, tạo điều kiện để TP.HCM đạt những mục tiêu đề ra.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị TP.HCM kiến nghị những giải pháp, chính sách cụ thể với Thủ tướng, Chính phủ và các bộ, ngành để tập trung xử lý, tạo điều kiện, động lực và cơ hội cho thành phố quyết tâm thực hiện các mục tiêu đã đề ra. Ảnh: Hoài Bảo.

Sáng nay (13/6), TP.HCM tổ chức lễ phát động phong trào thi đua "Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026-2030" và chương trình làm việc của Thủ tướng Lê Minh Hưng với lãnh đạo thành phố.

Ngay sau lễ phát động, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, lắng nghe TP.HCM báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Ông cũng nghe TP.HCM báo cáo việc thực hiện Nghị quyết số 57 ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; các chương trình phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và tình hình triển khai xây dựng dự án Luật Đô thị đặc biệt.

Phát biểu mở đầu buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết vừa qua Chính phủ đã có phiên họp định kỳ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội của cả nước và các địa phương, đặc biệt là các địa phương trọng điểm, các cực tăng trưởng của đất nước.

Từ kết quả 5 tháng đầu năm, sáng nay (13/6), Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua để phấn đấu thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030.

"Mục tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và của TP.HCM nói riêng là rất thách thức, đặt ra cho chúng ta nhiều nhiệm vụ, bài toán và giải pháp rất cụ thể", Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Thủ tướng, Chính phủ mong muốn TP.HCM nêu rõ những vấn đề khó khăn, vướng mắc, thách thức mà TP.HCM đang đối mặt; đồng thời kiến nghị những giải pháp, chính sách cụ thể với Thủ tướng, Chính phủ và các bộ, ngành để tập trung xử lý, tạo điều kiện, động lực và cơ hội cho thành phố quyết tâm thực hiện các mục tiêu đã đề ra.

Thủ tướng cho biết thêm tại phiên họp Chính phủ và ngay sau khi họp, Chính phủ đã có nghị quyết, đánh giá rất kỹ, đặc biệt là những vấn đề tồn tại, hạn chế, thách thức, đồng thời đề ra những nhóm nhiệm vụ rất cụ thể, kể cả trong phụ lục kèm theo; đồng thời phân tích tình hình tăng trưởng của các cực tăng trưởng trọng điểm như Hà Nội và TP.HCM.

Ngay sau lễ phát động, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM. Ảnh: Hoài Bảo.

Cuối tuần qua, Chính phủ đã làm việc với Hà Nội, hôm nay làm việc với TP.HCM và chiều nay sẽ làm việc với TP Đồng Nai, nhằm cùng Chính phủ và các địa phương, nhất là các địa phương trọng điểm, giải quyết nhanh nhất những kiến nghị, đề xuất; cùng với đó trực diện đối diện với những khó khăn, vướng mắc đặt ra để cùng thống nhất cách làm và thống nhất hành động.

Thủ tướng yêu cầu TP.HCM đề xuất, kiến nghị cụ thể Trung ương cần làm gì, Chính phủ và các bộ, ngành cần xử lý những vấn đề gì. Các bộ, ngành cũng sẽ trao đổi ngắn gọn, trực tiếp vào những nội dung mà thành phố đề xuất.

"Ngay sau buổi làm việc này, chậm nhất đến thứ hai sẽ có kết luận của Thủ tướng để các đồng chí cùng với các bộ, ngành tiếp tục phối hợp triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới", Thủ tướng Lê Minh Hưng nói.

Trước đó, sau lời phát động của Thủ tướng, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được thay mặt Đảng bộ, chính quyền, người dân TP.HCM, khẳng định cam kết, quyết tâm, đồng lòng thực hiện phong trào thi đua Thủ tướng vừa phát động về quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026-2030.