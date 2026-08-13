Ông Bùi Minh Tiến làm Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Khí Việt Nam

Chiều 12/8, Đảng ủy xã Nhà Bè, TP.HCM tổ chức Lễ công bố Quyết định chỉ định chức danh Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nhà Bè, ông Nguyễn Võ Quốc Cao, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã đã công bố Quyết định chỉ định ông Bùi Minh Tiến tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Khí Việt Nam, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Phan Ngọc Phúc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nhà Bè và bà Nguyễn Kiều Thu - Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Nhà Bè trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Bùi Minh Tiến - Bí thư Đảng ủy PV GAS.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Ngọc Phúc, Bí thư Đảng ủy xã Nhà Bè cho biết căn cứ yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới của PV GAS, Ban Thường vụ Đảng ủy Petrovietnam đã tin tưởng giới thiệu, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nhà Bè đã tín nhiệm chỉ định, giao trọng trách Bí thư Đảng ủy PV GAS khóa XI nhiệm kỳ 2025-2030 cho ông Bùi Minh Tiến.

Đây là sự ghi nhận và tin tưởng của các cấp ủy đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu, cống hiến và năng lực lãnh đạo, quản lý của ông Bùi Minh Tiến.

Ông đồng thời bày tỏ mong muốn Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy tập đoàn, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các cấp ủy, tổ chức đảng và toàn hệ thống chính trị PV GAS tiếp tục ủng hộ, đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi, đoàn kết thống nhất, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu để ông Bùi Minh Tiến kế thừa, phát huy ưu điểm và những thành quả của các thế hệ đi trước, cùng tập thể cấp ủy hoàn thành cao nhất trách nhiệm chính trị được giao, đề ra, tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, "bốn tốt", phát triển PV GAS theo hướng đột phá, nhanh và bền vững.

Ông Trần Quang Dũng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Petrovietnam tặng hoa chúc mừng ông Bùi Minh Tiến - Bí thư Đảng ủy PV GAS.

Bí thư Đảng ủy xã Nhà Bè đề nghị ông Bùi Minh Tiến tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, kinh nghiệm thực tiễn; cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy PV GAS kế thừa, phát huy các kết quả đã đạt được; tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của cấp ủy đảng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, an ninh, quốc phòng, công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, kiểm tra, giám sát và lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội trực thuộc.

Bên cạnh đó là coi trọng, giữ gìn, vun đắp, xây dựng và phát huy đoàn kết trong cấp ủy, tổ chức đảng, giữa các tập thể lãnh đạo, quản lý, điều hành và toàn hệ thống chính trị PV GAS; tiếp tục quan tâm xây dựng Đảng bộ PV GAS trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; chú trọng đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ trên cơ sở tuân thủ quy định của Đảng, Quy chế làm việc của Đảng ủy, Quy chế về mối quan hệ lãnh đạo giữa Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy với HĐQT và Tổng giám đốc.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Bùi Minh Tiến, Bí thư Đảng ủy PV GAS bày tỏ sự xúc động, vinh dự và ý thức sâu sắc về trách nhiệm khi được cấp ủy tin tưởng giao trọng trách Bí thư Đảng ủy PV GAS nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nhà Bè và Ban Thường vụ Đảng ủy tập đoàn; cảm ơn sự cống hiến của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo PV GAS qua các thời kỳ, đặc biệt là những đóng góp to lớn, tâm huyết của cán bộ, đảng viên, người lao động đối với sự phát triển của PV GAS trong thời gian qua.

Nghiêm túc tiếp thu, quán triệt đầy đủ những ý kiến chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy xã Nhà Bè, ông Bùi Minh Tiến khẳng định sẽ cụ thể hóa bằng những quyết sách quan trọng trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Bùi Minh Tiến - Bí thư Đảng ủy PV GAS phát biểu nhận nhiệm vụ.

Đồng thời, kế thừa, phát huy những thành tựu đã đạt được của Đảng bộ Tổng công ty, trên cương vị mới, ông Bùi Minh Tiến cam kết sẽ nỗ lực hết mình, nêu cao tính tiên phong gương mẫu, giữ vững nguyên tắc, không ngừng nỗ lực phấn đấu, cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ kế thừa, phát huy mạnh mẽ truyền thống vẻ vang, kinh nghiệm quý báu của Đảng bộ và những thành quả mà PV GAS đạt được trong 36 năm qua, phát huy cao nhất trách nhiệm nêu gương, chú trọng giữ gìn, xây dựng, củng cố, tăng cường và phát huy đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, giữa các tập thể lãnh đạo, quản lý, điều hành.

Lấy đoàn kết trong cấp ủy, đoàn kết giữa người đứng đầu cấp ủy với người đứng đầu tập thể điều hành làm hạt nhân để đoàn kết toàn hệ thống chính trị. Bám sát, thực hiện đúng Quy chế làm việc của Đảng ủy; đảm bảo hài hòa, hiệu quả mối quan hệ công tác giữa Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy HĐQT và TGĐ. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trực thuộc; tăng cường, lãnh đạo thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm (nếu có); gắn kết tư tưởng và hành động; tận tâm, tận lực phấn đấu vì sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, "bốn tốt" của Đảng bộ; sự phát triển nhanh và bền vững của tổng công ty.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Nhà Bè và PV GAS chúc mừng ông Bùi Minh Tiến - Bí thư Đảng ủy PV GAS.

Ông Bùi Minh Tiến mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; sự ủng hộ, quan tâm giúp đỡ của Đảng ủy, HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các cấp ủy, tập thể lãnh đạo, quản lý trực thuộc, sự chung sức đồng lòng của cán bộ, đảng viên, người lao động để xây dựng Đảng bộ PV GAS tiếp tục là "hạt nhân chính trị", lãnh đạo PV GAS thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, "bốn tốt".