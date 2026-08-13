TP.HCM tính chi gần 9 tỷ hỗ trợ lao động vướng đền bù ở Chợ Gà - Gạo

Theo tính toán của phường Bến Thành, kinh phí hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm việc cho 170 lao động Chợ Gà - Gạo dự toán gần 8,6 tỷ đồng.

Phường Bến Thành vừa công bố dự thảo phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho người có đất thu hồi tại khu Chợ Gà - Gạo để thực hiện dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo trên địa bàn và phường Cầu Ông Lãnh.

51 hộ gia đình có nhu cầu hỗ trợ

Tổng kinh phí dự toán gần 8,6 tỷ đồng , được tạm tính theo mức trần học phí cao nhất đối với trình độ trung cấp, cao đẳng của nhóm ngành sức khỏe.

Theo dự thảo, diện tích đất dự kiến thu hồi tại khu Chợ Gà - Gạo khoảng 4.350 m2, ảnh hưởng khoảng 249 trường hợp. Qua khảo sát của phường, có 51 hộ gia đình có nhu cầu được hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm, với 170 lao động.

Phường Bến Thành cho hay người thuộc hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp và đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ bị thu hồi toàn bộ theo quy định, được hưởng chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề trong thời hạn 5 năm kể từ ngày có quyết định thu hồi đất.

Dự thảo cũng nêu rõ mức hỗ trợ thực tế của từng người sẽ được xác định theo đối tượng, hình thức đào tạo, ngành nghề, cơ sở đào tạo, thời gian học và hồ sơ hợp lệ, không mặc nhiên chi theo mức dự toán tối đa.

Giải quyết việc làm trong và ngoài nước

Đối với chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, người tham gia đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng, mức hỗ trợ chi phí đào tạo theo chi phí thực tế, tối đa 3 triệu đồng/người/khóa học. Người học được hỗ trợ tiền ăn 30.000 đồng/người/ngày thực học và tiền đi lại 200.000 đồng/người/khóa học nếu nơi đào tạo cách nơi cư trú từ 15 km trở lên.

Người học trình độ trung cấp, cao đẳng được hỗ trợ học phí cho một khóa học. Mức hỗ trợ căn cứ vào học phí thực tế của cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nhưng tối đa không quá mức trần học phí.

Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên, năm học 2026-2027, tùy theo nhóm ngành nghề, mức trần học phí dao động từ 1,6 triệu đến 2,8 triệu đồng/sinh viên/tháng. Trong đó, nhóm ngành sức khỏe có mức trần cao nhất.

Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, mức học phí tối đa không quá 2 lần so với mức học phí theo quy định, dao động 3,2-5,6 triệu đồng/sinh viên/tháng.

Dự thảo cũng đề xuất cụ thể phương án hỗ trợ với trường hợp học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngoài công lập; cùng với đó, học sinh, sinh viên được vay vốn ưu đãi theo quy định của chính sách tín dụng để tham gia học nghề.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng, Chợ Gà - Gạo gần 16.370 tỷ đồng . Ảnh: Quỳnh Danh.

Phường cũng dự kiến phương án hỗ trợ giải quyết việc làm trong và ngoài nước theo hợp đồng. Cụ thể, người có đất thu hồi được hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí tại các trung tâm dịch vụ việc làm công lập trên địa bàn TP.HCM; đồng thời vay vốn từ Quỹ quốc gia việc làm tối đa 200 triệu đồng/lao động.

Với người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, phương án đề xuất hỗ trợ chi phí giáo dục định hướng tối đa 530.000 đồng/người/khóa học; tiền ăn, sinh hoạt phí 50.000 đồng/người/ngày; tiền ở 400.000 đồng/người/tháng và tiền đi lại 200.000 đồng/người/khóa học nếu khoảng cách từ nơi ở đến nơi đào tạo từ 15 km trở lên.

Người lao động cũng có thể được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề và ngoại ngữ tối đa 4 triệu đồng/người/khóa học; hỗ trợ một số chi phí làm thủ tục như hộ chiếu, phiếu lý lịch tư pháp, thị thực và khám sức khỏe.

Người có đất thu hồi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được vay vốn ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội, với mức vay tối đa bằng 100% chi phí đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Theo chủ trương đầu tư dự án đã được HĐND TP.HCM thông qua, khu Chợ Gà - Gạo (phường Bến Thành) nằm trong khu vực giới hạn bởi các tuyến đường Nguyễn Thái Học, Võ Văn Kiệt, Yersin và hẻm 3 Yersin. Khu vực này có diện tích khoảng 4.350 m2, dự kiến xây dựng một khối chung cư nhà ở xã hội cao khoảng 35 tầng với 760 căn hộ tái định cư, đồng thời đầu tư hạ tầng kỹ thuật và các công trình xã hội đi kèm. Tại hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm ngày 12/8 do UBND TP.HCM tổ chức, Sở Xây dựng TP.HCM báo cáo dịp Lễ Quốc khánh sắp tới, thành phố dự kiến khởi công dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo trên địa bàn phường Bến Thành.