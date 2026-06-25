Hiện trạng khu Mả Lạng, chợ Gà-Gạo ngay trung tâm TP.HCM sắp 'thay áo'

Khu Mả Lạng còn được gọi là tứ giác Nguyễn Cư Trinh, giới hạn bởi 4 tuyến đường Nguyễn Trãi - Cống Quỳnh - Trần Đình Xu - Nguyễn Cư Trinh. Nơi này trước năm 1975 là nghĩa địa, sau đó được thành phố cho di dời. Về sau, nhiều người đến sinh sống và trở thành khu dân cư tại trung tâm TP.HCM .

Tại góc đường Nguyễn Cư Trinh - Cống Quỳnh thuộc khu Mả Lạng, một dự án cao ốc phức hợp mang tên Alpha Hill rộng hơn 8.000 m2 được khởi công từ năm 2010. Đầu tháng 4/2017, dự án về tay Alpha King, dự kiến cung cấp khoảng 1.000 căn hộ hạng sang và bàn giao nhà trong quý II/2021. Tuy nhiên, đến nay, khu đất vẫn chỉ dừng lại ở giai đoạn thi công phần móng, hiện được làm bãi giữ ôtô.

Theo UBND TP.HCM, khu Mả Lạng là khu dân cư đông đúc nằm giữa trung tâm thành phố, với phần lớn nhà ở đã xây dựng từ nhiều năm trước, diện tích nhỏ, xuống cấp và thiếu đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật. Số liệu rà soát sơ bộ cho thấy dự án dự kiến ảnh hưởng khoảng 1.070 trường hợp nhà, đất với 1.459 hộ dân và 4.693 nhân khẩu.

Dù giữa ban ngày, nhiều con hẻm trong khu Mả Lạng vẫn chìm trong cảnh tối tăm, ánh sáng mặt trời khó len lỏi qua những dãy nhà san sát nhau. Hệ thống mạng lưới hẻm chật hẹp cũng gây khó khăn cho công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.

Khi đi sâu vào khu này, không khó để bắt gặp hình ảnh nhiều căn nhà có diện tích nhỏ hẹp, chỉ từ 5 đến dưới 10 m2 nhưng lại là nơi ở, sinh hoạt của 2-3 thế hệ gia đình.

Gắn bó với khu Mả Lạng từ nhỏ, anh Nguyễn Trí Hiếu (sinh năm 1986) cho biết căn nhà chưa đầy 20 m2 là nơi sinh sống của 7 người thuộc ba thế hệ. Khi biết khu vực sắp được chỉnh trang, anh và gia đình rất vui, mong muốn được tái định cư tại chỗ để tiếp tục cuộc sống ở nơi đã gắn bó lâu nay. “Nhà nhỏ, ba thế hệ cùng sống nên sinh hoạt rất khó khăn. Chúng tôi mong khu Mả Lạng sớm được chỉnh trang, có nơi ở rộng rãi, khang trang hơn nhưng vẫn được ở lại nơi quen thuộc này”, anh Hiếu chia sẻ.

Dự án chỉnh trang khu Mả Lạng có diện tích khoảng 3,77 ha, trong đó sẽ đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, xây dựng trường học liên cấp và khu nhà ở phục vụ tái định cư. Quy mô nhà ở gồm một khối chung cư nhà ở xã hội cao khoảng 38 tầng với 1.400 căn hộ cùng 93 căn nhà thấp tầng.

Mục tiêu của dự án là tạo điều kiện ở, nâng cao chất lượng sống của người dân. Các căn hộ được xây dựng chủ yếu phục vụ tái định cư và nhà ở xã hội, không nhằm mục đích kinh doanh thương mại.

Cách đó không xa, khu Chợ Gà - Gạo (phường Bến Thành) nằm trong khu vực giới hạn bởi các tuyến đường Nguyễn Thái Học, Võ Văn Kiệt, Yersin và hẻm 3 Yersin cũng sẽ được chỉnh trang.

Khu vực này có diện tích khoảng 4.350 m2, dự kiến xây dựng một khối chung cư nhà ở xã hội cao khoảng 35 tầng với 760 căn hộ tái định cư, đồng thời đầu tư hạ tầng kỹ thuật và các công trình xã hội đi kèm.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của toàn dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo (phường Cầu Ông Lãnh và Bến Thành) gần 16.370 tỷ đồng . Trong đó, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư khoảng 10.928 tỷ đồng , tương đương gần 67% tổng vốn đầu tư.

Dự án được thực hiện theo hợp đồng BT, thanh toán bằng quỹ đất kết hợp nguồn vốn ngân sách thành phố. CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền hiện là nhà đầu tư đề xuất dự án.

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