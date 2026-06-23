Tiến độ thần tốc của cây cầu nghìn tỷ nối sân bay Long Thành

Dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành được khởi công ngày 19/8 với tổng mức đầu tư hơn 16.300 tỷ đồng , do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư.

Sau hơn 10 tháng kể từ ngày khởi công, các trụ cầu đã vươn cao giữa sông Đồng Nai . Hiện nhà thầu đang huy động hàng trăm nhân sự cùng hơn 100 đầu xe máy, thiết bị, chia làm hàng chục mũi thi công, tổ chức hai ca làm việc liên tục trên bờ và giữa sông.

Ở phía bờ Đồng Nai, hàng chục trụ cầu cạn đã lao lắp dầm cầu và đang trong quá trình thi công bản mặt cầu.

Ở phía bờ TP.HCM, tiến độ hạng mục đường dẫn lên cầu có phần chậm hơn do còn một số khó khăn về mặt bằng, đặc biệt tại vị trí trụ T12, T13.

Hiện tại, nhà thầu đang tranh thủ thời tiết khô ráo, chủ động huy động nhân sự, thiết bị để hoàn thành các cọc khoan nhồi, trụ cầu và xử lý nền đất yếu phần đường dẫn trước mùa mưa.

Dự án mở rộng gần 22 km cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đoạn từ nút giao Vành đai 2 thuộc phường Long Trường, TP.HCM đến nút giao với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thuộc phường Long Thành, TP Đồng Nai. Sau khi hoàn thành, tuyến cao tốc này sẽ được nâng quy mô lên 8-10 làn xe.

Dự án có vai trò rất quan trọng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực TP.HCM và TP Đồng Nai, đặc biệt trong việc kết nối giao thông giữa trung tâm các thành phố với sân bay Long Thành .

Theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng, dự án phải hoàn thành trong quý I/2027 để đồng bộ với sân bay Long Thành. Báo cáo mới nhất của chủ đầu tư ghi nhận sản lượng thực hiện toàn dự án đã đạt trên 54%, đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Riêng cầu Long Thành 2 khi đi vào khai thác sẽ gia tăng năng lực thông hành cho tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, tạo kết nối thuận lợi với sân bay Long Thành trong tương lai và giảm áp lực giao thông cửa ngõ phía đông TP.HCM.

Dự án không chỉ giúp giảm áp lực giao thông hiện hữu mà còn đóng vai trò là “đòn bẩy” thu hút đầu tư, thúc đẩy giao thương và hình thành không gian phát triển liền mạch, bền vững giữa hai trung tâm kinh tế lớn của vùng.

Dự kiến, cầu Long Thành 2 sẽ hợp long vào cuối năm nay, các hạng mục phụ trợ sẽ hoàn thành vào đầu năm tới.

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