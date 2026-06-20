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Kinh doanh

Rầm rộ thi công tuyến đường huyết mạch nối sân bay Long Thành

  • Thứ bảy, 20/6/2026 06:00 (GMT+7)
  • 29 phút trước

Ngay sau khi được bàn giao mặt bằng, nhà thầu đã tăng cường nhân lực, bố trí tăng ca, tăng kíp, tranh thủ đẩy tiến độ những ngày nắng ráo.

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Dự án đường tỉnh 25C đoạn từ Quốc lộ 51 đến Hương lộ 19 có chiều dài 2,65 km, được quy hoạch với mặt cắt ngang hoàn chỉnh rộng 100 m, tốc độ thiết kế 80 km/h.

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Hướng tuyến đường ĐT25B - ĐT25C.
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Dự án có điểm đầu giáp đường Hương lộ 19 (xã Phước An), điểm cuối giáp Quốc lộ 51 (xã Long Phước), xây dựng cầu Bà Ký trên tuyến chính. Trong ảnh là nút giao của tuyến đường này với Quốc lộ 51 cùng đường T1 đã thảm nhựa và hoàn thiện cơ bản các hạng mục chính.
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Khoảng 1,5 km đoạn từ Quốc lộ 51 đến Hương lộ 12 đã được nhà thầu cấp phối đá dăm, chờ tiến hành thảm nhựa trong thời gian sắp tới.

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Đoạn gần đường Hương lộ 19 đang được thi công nền đường và khoan cọc nhồi.
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Cầu Bà Ký thuộc tuyến chính của dự án đang được thi công hạng mục móng và trụ cầu.
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Công nhân cùng các phương tiện máy móc thi công đường ống, cống cách trên công trình.
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Xuyên suốt toàn bộ công trường đường 25C, nhiều mũi thi công được tăng cường, các phương tiện san lấp, lu lèn mặt đường hoạt động liên tục.
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Tính đến thời điểm cuối tháng 5, công tác thi công nền, mặt đường đã hoàn thành khoảng 70%, toàn dự án đạt khoảng 45% khối lượng theo hợp đồng.
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Nhà thầu phấn đấu đến ngày 30/6 sẽ hoàn thành các hạng mục chính. Tiếp theo đó, các đơn vị sẽ triển khai sơn kẻ mặt đường, biển báo giao thông, đưa vào sử dụng toàn tuyến.
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Trong giai đoạn 1, tuyến được đầu tư với quy mô mặt cắt ngang 45 m, tổng mức đầu tư hơn 647 tỷ đồng.
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Đây là dự án giao thông trọng điểm, trục kết nối chính từ huyện Nhơn Trạch và các khu công nghiệp đến sân bay Long Thành và TP.HCM, với tổng chiều dài toàn tuyến gần 17 km.

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Quỳnh Danh

đường 25C đường 25C sân bay long thành dt25c

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