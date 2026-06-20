Rầm rộ thi công tuyến đường huyết mạch nối sân bay Long Thành

Dự án có điểm đầu giáp đường Hương lộ 19 (xã Phước An), điểm cuối giáp Quốc lộ 51 (xã Long Phước), xây dựng cầu Bà Ký trên tuyến chính. Trong ảnh là nút giao của tuyến đường này với Quốc lộ 51 cùng đường T1 đã thảm nhựa và hoàn thiện cơ bản các hạng mục chính.

Khoảng 1,5 km đoạn từ Quốc lộ 51 đến Hương lộ 12 đã được nhà thầu cấp phối đá dăm, chờ tiến hành thảm nhựa trong thời gian sắp tới.

Cầu Bà Ký thuộc tuyến chính của dự án đang được thi công hạng mục móng và trụ cầu.

Nhà thầu phấn đấu đến ngày 30/6 sẽ hoàn thành các hạng mục chính. Tiếp theo đó, các đơn vị sẽ triển khai sơn kẻ mặt đường, biển báo giao thông, đưa vào sử dụng toàn tuyến.

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